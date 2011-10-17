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Philips'den dokunmatik ekranlı ve çift sim kart destekli cep telefonu: Xenium X525

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
29,2b
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24
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Bünyesinde barındırdığı güçlü bataryalar ile piyasadaki rakipleri arasından sıyrılan Xenium serisinin üreticisi Philips, dokunmatik ekran ve çift sim kart desteğini bir araya getiren Xenium X525 modelini duyurdu.
106 mm uzunluğunda, 51 mm genişliğinde, 14.4 mm kalınlığında ve yaklaşık 108 gram ağırlığında sade tasarıma sahip Xenium X525, dört band GSM şebekesiyle uyumlu çalışabiliyor. 3.0-inç boyutunda ve 400 x 240 piksel (WQVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 43.8 MB dahili flash belleğe ve 32 GB'a kadar microSD kart desteğine yer verilen cep telefonu, LED flaşlı kamerasıyla 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilmekte.
Bu bilgilere ek olarak Bluetooth 2.1 bağlantısı ve RDS'li FM radyoyla donatılan cep telefonunda 1530 mAh'lik batarya bulunuyor. Batarya 50 güne varan bekleme, 14 saate varan konuşma süresi vadediyor.
Philips Xenium X525'in bu aydan itibaren 160$ fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor.

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ŞahEser 8 yıl
Ne zaman ülkemize gelir acaba
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Batuist 8 yıl
bence şık bir teleofon olmuş.. android işletim sistemli ve daha yüksek çözünürlüklü bir ekranı olsaymış daha güzel olurmuş... bu telefonların artık min. ötv'si 100TL artık Türkiyede ucuz telefon olmayacak..!!
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Nocturnal Depression 8 yıl
6 ay x800 kullandım şarji mükemmeldi elimden hiç düşürmediğim halde 8 9 gün şarji gidiyordu. Dokunmatigi bozulunca yaptıracak yer bulamamış o sinirle çöpe atmıştım tlfu ah ah :) :)
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artcraft35 8 yıl
DigitalWorld
artcraft35
sahoron çok pahalı 160 euro ne arkadaş? Özelligi ne ki bu kadar para istiyorlar?
160 euro degil dolar yani yaklasik 250 - 300 tl buda fotograf cekip müzik calabilen bir telefon icin makul fiyat ustelık dokunmatik ekran ve cift sim kart olması da +sı, ha birde wifi olsaymıs daha iyi olurdu
160$ + 10-20$TR Farkı. + KDV. 180$+KDV = 400TL.

oooo siz türkiye fiyatına bakarsanız türkiyede herşey pahalı
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my54 8 yıl
Philips niye Xenium serisi ile Android işletim sistemi birleştirmiyorki,
şöyle orta karar bir ekran büyüklüğü ve 1 hafta kullanım süresi kulağa çok hoş geliyor yani.
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tolga68 8 yıl
Türkiye'ye gelse bile ötv+kdv 600 tl yi bulur
(X503 alacaktım am bunu biraz beklesem iyi olur )
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Menow 8 yıl
Arkadaşlar bilmediğiniz şey işin sırrının bataryada olmayışı!
Philips belki bir nebze daha iyi batarya üretiyor olabilir ama bekleme süresinin en büyük nedenleri
1.yavaş ve düşük güç tüketen işlemci
2.Kısık ışıklı ve düşük güç tüketen ekran
3.Güç yönetimi çok iyi basit bir işletim sistemi
4.DÜşük güç tüketen anakart ve diğer komponentler.
Boşuna pil ile güçlü bir işlemciyle ve android işletim sistemiyle birleştirmeyin. Sonuç hüsran olacaktır.
Dİğer firmalar aptalmı Philips'den parayla bu pilleri satın alamazlarmıydı???
Sizce philips bu pilleri bütün firmalara pazarlamazmıydı :)
Pil aynı pil arkadaşlar, ortada dehşet bir pil yok...
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longlovee 8 yıl
şu pilleri güzel bir sistemle kullansaydı philips lg kadar telefon satardı. ama batarya haricinde teknolojinin gerisinde kalıyor telefonları. android ve güçlü işlemcilerle o bataryayı buluşturmak lazım...
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ATOM ANT 8 yıl
lamba üret kanka
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tamtamam 8 yıl
x800 2 yıl kullandım ,güzel telefondu,2 senenin sonunda şarz hala 1 hafta yetiyordu.şimdi SGS2 ile akşamı zor ediyorum :(
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kımyasal 8 yıl
14.4 mm ? 1mm daha ekleselerdıde bızım duvardakı eksık tuglayı tamamlardım.
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Technotronic 8 yıl
philips türkiye pazarından cekildi sanırım hiç ortalarda görünmüyo telefonları
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karma9899 8 yıl
inanın bana hayatımda kullandıgım en uzun ömürlü(hep batarya hem sağlamlık açıcın dan)Lan bir telefon sarj a koymadan 3 hafta gidermi yahu sarj cihazını kaybettim onun yuzunden usb kablosu ile pcden hem sarj hemde otobuste dinlemek için sarkı atıyordum.
philps telefonumu kapıya fırlattım kapı goctu(cidden odamın kapısında bir hatırası oldu)telefon param parca oldu.Birleştirdiğimde hiçbirsey olmamıs gibi çalıştı)
Üzücü haber ise artık Türkiye'ye Philips telefon ithal eden bir dağıtıcımız yok.
türkiyede 2011 den itibaren cep telefon modellerini göremiyecez:
Neden ise türklerin nokia bağımlılığı..pazar payı çok düşük.
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sahoron 8 yıl
DigitalWorld
sahoron çok pahalı 160 euro ne arkadaş? Özelligi ne ki bu kadar para istiyorlar?
ülkelere göre değişir fiyat. Bazı ülkelede euro üzerinden işler. İçinde Türkiyenin de olduğu ülkelerde ise dolar üzerinden. Yani burada 170-190$+KDV falan olur herhalde. Bu da 400-450TL aralığı demek. Euro fiyata baksak bile 525TL yi geçmeyecek demek. Evet fiyat fazla. Ama özelliği şarj süresi. Ben de zamanında Xenium dokunmatik kullandım. Hatta ilk inceleyenlerden alanlardan biriydim. Şarjı gerçekten çok çok iyi gidiyordu. Ama nasıl desem. Yani dokunmatik ekran vb fazla gibi. Dokunmatiğe fazla alışanlara yönelik çıkmış gibi. Çift hatta ne kadar batarya süresi sağlar bilinmez.

Dediğin gibi olursa 400 ile 550 tl arasında olur fiyatlandırması ve telefonun bataryası haricinde bırak 200 tl yi 150 tl yi dahi zorlayacak özellikleri yok. Batarya ve çift sim kart sana lazımsa alırsın normal çift sim kartlı bir model ve üstüne 1 veya 2 tane ORjinal batarya alırsın. Hem daha ucuz olur hem de daha uzun gider.
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