Philips'den dokunmatik ekranlı ve çift sim kart destekli cep telefonu: Xenium X525

Haber Editörü
Bünyesinde barındırdığı güçlü bataryalar ile piyasadaki rakipleri arasından sıyrılan Xenium serisinin üreticisi Philips, dokunmatik ekran ve çift sim kart desteğini bir araya getiren Xenium X525 modelini duyurdu.
106 mm uzunluğunda, 51 mm genişliğinde, 14.4 mm kalınlığında ve yaklaşık 108 gram ağırlığında sade tasarıma sahip Xenium X525, dört band GSM şebekesiyle uyumlu çalışabiliyor. 3.0-inç boyutunda ve 400 x 240 piksel (WQVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 43.8 MB dahili flash belleğe ve 32 GB'a kadar microSD kart desteğine yer verilen cep telefonu, LED flaşlı kamerasıyla 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilmekte.
Bu bilgilere ek olarak Bluetooth 2.1 bağlantısı ve RDS'li FM radyoyla donatılan cep telefonunda 1530 mAh'lik batarya bulunuyor. Batarya 50 güne varan bekleme, 14 saate varan konuşma süresi vadediyor.
Philips Xenium X525'in bu aydan itibaren 160$ fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor.
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oooo siz türkiye fiyatına bakarsanız türkiyede herşey pahalı
şöyle orta karar bir ekran büyüklüğü ve 1 hafta kullanım süresi kulağa çok hoş geliyor yani.
(X503 alacaktım am bunu biraz beklesem iyi olur )
Philips belki bir nebze daha iyi batarya üretiyor olabilir ama bekleme süresinin en büyük nedenleri
1.yavaş ve düşük güç tüketen işlemci
2.Kısık ışıklı ve düşük güç tüketen ekran
3.Güç yönetimi çok iyi basit bir işletim sistemi
4.DÜşük güç tüketen anakart ve diğer komponentler.
Boşuna pil ile güçlü bir işlemciyle ve android işletim sistemiyle birleştirmeyin. Sonuç hüsran olacaktır.
Dİğer firmalar aptalmı Philips'den parayla bu pilleri satın alamazlarmıydı???
Sizce philips bu pilleri bütün firmalara pazarlamazmıydı :)
Pil aynı pil arkadaşlar, ortada dehşet bir pil yok...
philps telefonumu kapıya fırlattım kapı goctu(cidden odamın kapısında bir hatırası oldu)telefon param parca oldu.Birleştirdiğimde hiçbirsey olmamıs gibi çalıştı)
Üzücü haber ise artık Türkiye'ye Philips telefon ithal eden bir dağıtıcımız yok.
türkiyede 2011 den itibaren cep telefon modellerini göremiyecez:
Neden ise türklerin nokia bağımlılığı..pazar payı çok düşük.
Dediğin gibi olursa 400 ile 550 tl arasında olur fiyatlandırması ve telefonun bataryası haricinde bırak 200 tl yi 150 tl yi dahi zorlayacak özellikleri yok. Batarya ve çift sim kart sana lazımsa alırsın normal çift sim kartlı bir model ve üstüne 1 veya 2 tane ORjinal batarya alırsın. Hem daha ucuz olur hem de daha uzun gider.