Philips'den dokunmatik ekranlı ve çift sim kart destekli cep telefonu: Xenium X525

Bünyesinde barındırdığı güçlü bataryalar ile piyasadaki rakipleri arasından sıyrılan Xenium serisinin üreticisi Philips, dokunmatik ekran ve çift sim kart desteğini bir araya getiren Xenium X525 modelini duyurdu.



106 mm uzunluğunda, 51 mm genişliğinde, 14.4 mm kalınlığında ve yaklaşık 108 gram ağırlığında sade tasarıma sahip Xenium X525, dört band GSM şebekesiyle uyumlu çalışabiliyor. 3.0-inç boyutunda ve 400 x 240 piksel (WQVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 43.8 MB dahili flash belleğe ve 32 GB'a kadar microSD kart desteğine yer verilen cep telefonu, LED flaşlı kamerasıyla 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilmekte.



Bu bilgilere ek olarak Bluetooth 2.1 bağlantısı ve RDS'li FM radyoyla donatılan cep telefonunda 1530 mAh'lik batarya bulunuyor. Batarya 50 güne varan bekleme, 14 saate varan konuşma süresi vadediyor.

Philips Xenium X525'in bu aydan itibaren 160$ fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor.

