Philips'den müzik severlere özel olarak hazırlanan üç yeni kulaklık: Fidelio M1, Fidelio L2 ve Frames

IFA 2013 fuarı kapsamında yeni ürünleri kullanıcıların beğenisize sunan firmalardan Philips, bu doğrultuda Fidelio M1, Fidelio L2 ve Frames isimli üç yeni kulaklık modelini duyurdu.

Firma tarafından tanıtılan kulaklık modellerinden Fidelio M1, kafa üstü formunda ve kablosuz yapıda hazırlanmış. Kablosuz kullanım imkanını Bluetooth 4.0 üzerinden sağlayan kulaklık, 40mm neodimyum sürücüleri ile üst seviye ses performansı ortaya koyuyor ve tasarımsal açıdan oldukça şık görünüyor. Fuar kapsamında iki sene önce duyurulan Fidelio L1 modelini de yenileyerek Fidelio L2 kulaklığını duyuran Philips, kablolu yapıda ve kafa üstü formunda hazırladığı kulaklık ile tasarımsal olarak Fidelio M1 benzeri bir görüntü ortaya koyuyor. Aynı şekilde 40mm Neodimyum sürücüler ile gelen model, kablosu üzerinde ses açma / kapatma işlemi için de bir adet buton barındırıyor. Son olarak daha çok bayanlara yönelik olarak Frames isimli kulaklığını tüketicilerin beğenisine sunan Phlips, katlanabilir yapıda hazırladığı Frames ile güneş gözlüklerine tamamlayıcı bir tasarım yapısı sağlıyor. Diğer modellerde de olduğu gibi üst seviye ses kalitesi içi 40mm sürücüler ile hazırlanan kulaklık, kablo ile kullanılabiliyor, farklı renk seçenekleriyle tercih edilebiliyor ve rahatça taşımak için katlanabiliyor.

Philips tarafından tanıtılan kulaklık modellerinden Fidelio M1 250 Euro, Fidelio L2 279 Euro ve Frames 89 Euro fiyat etiketleriyle Eylül ayı içerisinde satın alınabiliyor.





http://www.techpowerup.com/190208/philips-also-releases-fidelio-m1-bluetooth-headphones.html