Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Philips'ten Fidelio ailesine yeni bir üye : HTL9100 Fidelio Soundbar

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
1
5
Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Philips'ten Fidelio ailesine yeni bir üye : HTL9100 Fidelio Soundbar

Ses sistemlerinde kaliteyi yükselten ve yenilikleri artıran Fidelio ailesini yılın başlarında tanıtan Philips, aileye yeni üyeler eklemeye devam ediyor.

HTL9100 Fidelio Soundbar adlı ev sinema sistemi, yekpare hoparlör görünümü verirken, ayrılabilir iki kablosuz parçası sayesinde odanızın her köşesine surround sesi ulaştırabiliyor. 

HTL9100 Fidelio Soundbar iki kablousz parçasını ayırdığınız zaman akıllı sistemi sayesinde otomatik olarak çoklu kanal moduna geçiyor ve 5.1 sinyallerini çözmeye başlıyor. 

Modelde yükse kaliteye sahip ve DAC entegreli TI Class-D amplifikatörleri kullanılırken, güçlü ses için anahtar modlu güç kaynağı - SMPS teknolojisi ile destekleniyor. Modelde ayrıca 32 bitlik Cirrus Logic dijital ses işleyicisi bulunuyor. 

Fidelio SoundBar, Akıllı Surround ve Eşitleme teknolojileri sayesinde sinyalleri gerçek zamanlı işleyerek iyi dengelenmiş bir surround ses tecrübesi sunmayı amaçlıyor. Bununla birlikte Oryantasyon Sensörleri ile yatay duruş veya duvara monte gibi pozisyonları algılayarak ses performansını optimize edebiliyor.

İki hücreli Li-Polimer piller sayesinde ayrılabilir kısımlar 10 saate kadar sürekli ses çıkışı sunabiliyor. Yeniden ana gövdeye takıldığında ise şarj olabiliyor. İki parça Philips DoubleBASS teknolojisi ile derin ve güçlü bir bass performansı sergiliyor. 

Subwoofer parçası SMSC 5.8GHz kablosuz ses sistemi kullanarak ana sisteme bağlanabiliyor ve WiFi veya Bluetooth'a gerek bırakmıyor. 

Fidelio SoundBar Bluetooth ile mobil cihazlarınıza bağlanabilirken, 2 adet de HDMI girişi mevcut.  HTL9100 Fidelio Soundbar ay sonuna doğru 699 pound fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Nokia'dan Apple'a zombi benzetmesi, Jobs filmi geliyor, Snapdragon 800 yaygınlaşıyor, Adroid 4.2.2 güncellemeleri ve çok daha fazlası... 6 yıl Donanım Haber, San Francisco'da; Windows 8.1'i yerinde takip ediyoruz! 6 yıl DH Özel: Samsung yeni ATIV serisi ve Londra lansmanından özel notlar 6 yıl AMD yeni videosunda Nvidia ekran kartını parçaladı [Altyazılı video] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Xbox Live Gold Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim