Philips'ten Fidelio ailesine yeni bir üye : HTL9100 Fidelio Soundbar





Ses sistemlerinde kaliteyi yükselten ve yenilikleri artıran Fidelio ailesini yılın başlarında tanıtan Philips, aileye yeni üyeler eklemeye devam ediyor.





HTL9100 Fidelio Soundbar adlı ev sinema sistemi, yekpare hoparlör görünümü verirken, ayrılabilir iki kablosuz parçası sayesinde odanızın her köşesine surround sesi ulaştırabiliyor.





HTL9100 Fidelio Soundbar iki kablousz parçasını ayırdığınız zaman akıllı sistemi sayesinde otomatik olarak çoklu kanal moduna geçiyor ve 5.1 sinyallerini çözmeye başlıyor.





Modelde yükse kaliteye sahip ve DAC entegreli TI Class-D amplifikatörleri kullanılırken, güçlü ses için anahtar modlu güç kaynağı - SMPS teknolojisi ile destekleniyor. Modelde ayrıca 32 bitlik Cirrus Logic dijital ses işleyicisi bulunuyor.





Fidelio SoundBar, Akıllı Surround ve Eşitleme teknolojileri sayesinde sinyalleri gerçek zamanlı işleyerek iyi dengelenmiş bir surround ses tecrübesi sunmayı amaçlıyor. Bununla birlikte Oryantasyon Sensörleri ile yatay duruş veya duvara monte gibi pozisyonları algılayarak ses performansını optimize edebiliyor.





İki hücreli Li-Polimer piller sayesinde ayrılabilir kısımlar 10 saate kadar sürekli ses çıkışı sunabiliyor. Yeniden ana gövdeye takıldığında ise şarj olabiliyor. İki parça Philips DoubleBASS teknolojisi ile derin ve güçlü bir bass performansı sergiliyor.





Subwoofer parçası SMSC 5.8GHz kablosuz ses sistemi kullanarak ana sisteme bağlanabiliyor ve WiFi veya Bluetooth'a gerek bırakmıyor.





Fidelio SoundBar Bluetooth ile mobil cihazlarınıza bağlanabilirken, 2 adet de HDMI girişi mevcut. HTL9100 Fidelio Soundbar ay sonuna doğru 699 pound fiyat etiketiyle satışa çıkacak.