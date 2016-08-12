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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Phison, SATA arabirimlerine göre 3 kat daha hızlı yeni kontrolcüsünü duyurdu

SSD kontrolcü segmentinde önemli bir yere sahip olan Phison, devam eden Flash Bellek Konferansı’nda, PCIe Gen 3x2 NVMe tabanlı ilk SSD kontrolcüsünü duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Phison, SATA arabirimlerine göre 3 kat daha hızlı yeni kontrolcüsünü duyurdu

SSD sektöründe kendi sürücüleri ile varlık gösterse de, Phison ismini daha çok iddialı kontrolcüleri ile duyuyoruz. Flash Bellek Konferansı’nda firma, PCIe Gen 3x2 NVMe tabanlı ilk kontrolcüsünü duyurdu.

Son kullanıcıya yönelik olarak geliştirilen PS5008-E8/E8T adlı yeni kontrolcü, firmanın PCIe Gen 3x2 NVMe temelindeki ilk kontrolcüsü olma özelliğine sahip ve SATA arabirimine göre aynı maliyet üzerinde 3 kat daha hızlı veri aktarımı sağlıyor.

Hem hızları artıran, hem de maliyetleri düşüren Phison E8 kontrolcüsünün en önemli özelliği Host Memory Buffer. Sistemdeki belleği kullanan HMB, bu sayede entegre bir bellek kullanma ihtiyacı duymuyor. Maliyetleri azaltan en önemli faktör de bu.

Ayrıca Bkz. "Seagate’ten sunuculara özel 60TB SSD çözümü"

Sürekli okuma hızı olarak 1.6GB/s, sürekli yazma hızı olarak 1.3GB/s değerlerine sahip olan Phison E8, rastgele olarak 240K IOPS okuma ve 220K IOPS yazma performansı sunuyor. Ayrıca uçtan uca veri alanı koruması ve hatalı kısımları telafi eden SmartECCTM gibi özellikler mevcut.

Phison E8 kontrolcüsü henüz 3D NAND belleklere uyumlu değil. Hali hazırda S11T SATA kontrolcüsü 3D NAND bellekler ile uyumlu. Yılın sonlarında doğru ise E8, E7 ve S10 kontrolcülerine de 3D NAND desteği sunulacak. Aynı dönemde Phison E8 de piyasaya çıkmış olacak. 

 

http://www.tweaktown.com/news/53352/phisons-new-e8-flash-controller-offers-up-1-6gb-sec/index.html Yorum Yaz
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acbold 3 yıl en beğenilen catborise
catborise

sequential read/write = sürekli yazma/okuma ???

ingilizce hocanız kim sizin ??? adını ver bana .. :S

Dokunmayın Ekrem'e. O öyle diyorsa öyledir.

Ahmet Gözütok gördükten sonra Ekrem'in değerini anladım. En azından Ayfon Kalkınma Partisi reklamı yapıyor.
catborisesequential read/write = sürekli yazma/okuma ???ingilizce hocanız kim sizin ??? adını ver bana .. :S...
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catborise 3 yıl
sequential read/write = sürekli yazma/okuma ???
ingilizce hocanız kim sizin ??? adını ver bana .. :S
1 Yanıt Yanıtla +2
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acbold 3 yıl catborise
catborise

sequential read/write = sürekli yazma/okuma ???

ingilizce hocanız kim sizin ??? adını ver bana .. :S

Dokunmayın Ekrem'e. O öyle diyorsa öyledir.

Ahmet Gözütok gördükten sonra Ekrem'in değerini anladım. En azından Ayfon Kalkınma Partisi reklamı yapıyor.
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