Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

PhotoMath 2.0 ile matematik işlemleri daha kolay

Test kitabınızdaki matematik problemlerini çözerken zorlanıyorsanız, PhotoMath 2.0 ile sadece ilgili problemi kameraya taratmanız yeterli oluyor. Gerisini uygulama hallediyor.
3 yıl
3,1b
1
4
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçen yıl mobil platformlara adımını atan PhotoMath, kamera ile kitaplardan taradığı matematiksel işlemleri kolay bir şekilde ve anlatımlı olarak çözmesi ile ilgi toplamıştı. Uygulama şimdi 2.0 sürümüne terfi etti.

Hali hazırda, taranan sayfalardaki temel aritmetik, kesirler, ondalık sayılar, lineer denklemler ve logaritmalar gibi çeşitli fonksiyonlar çözülebiliyordu. Yeni sürümde ileri cebir, diferansiyel, integral, türev gibi daha karmaşık matematik konuları için destek eklenmiş durumda. Geliştiriciler çalışmalarını sürdürdüğü için daha fazla konu da yolda.

Ayrıca Bkz. "Microsoft'tan Android'e klavye hediyesi"
Uygulamanın diğer bir avantajı, kendi sosyal topluluğunu oluşturmuş olması. Bu sayede, dünyanın farklı ülkelerinden kullanıcılar, zorlu matematik problemlerine çözüm yolları üretebiliyor. Uygulama ücretsiz.





WP 
PhotoMath 2.0 ile matematik işlemleri daha kolay

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
PowerHazard 3 yıl
Fenomenon
er-soy Bu da appstore linki, malum yazıyı yazan Android Fun olsa gerek. Photomath - Camera Calculator efter MicroBlink Ltd. appsto.re/...
Görmemişsin galiba appzıtor linki var zaten

Fun değil Fan. Fun İngilizce bir kelimedir. Anlamı "eğlence" dir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
samtiger 3 yıl
Matemetık zayıf olanlar ıcın ıdeal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
er-soy 3 yıl
Bu da appstore linki, malum yazıyı yazan Android Fun olsa gerek.

Photomath - Camera Calculator efter MicroBlink Ltd.
appsto.re/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 yıl er-soy
er-soy
Bu da appstore linki, malum yazıyı yazan Android Fun olsa gerek.

Photomath - Camera Calculator efter MicroBlink Ltd.
appsto.re/...

Görmemişsin galiba appzıtor linki var zaten
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Lamborghini'nin 770 beygirlik yeni süper otomobili: Centenario 3 yıl Game of Thrones’un yeni videosu altıncı sezona göz kırpıyor 3 yıl Samsung’un Android 6 Marshmallow güncelleme takvimi 3 yıl Dünyanın ilk 6GB RAM'li telefonu ile tanışın: Vivo Xplay 5 3 yıl Netflix, Oscar haftasını VPN, Proxy ve DNS engelleyerek kutluyor 3 yıl SteamOS'a Vulkan desteği geldi 3 yıl GoPro 105 milyon dolar ödeyerek 2 video düzenleme uygulamasını satın aldı 3 yıl iPhone 7 inceliğini koruyor, kamera çıkıntısını da 3 yıl Audi yeni SUV modeli Q2'yi duyurdu 3 yıl iOS 10 ve OS X 10.12 testleri hız kazandı, kullanım oranı yükseliyor 3 yıl Intel'den Google'a 3,5 Milyar Dolar'lık piyango 3 yıl Snapchat de kimlik avı dolandırıcılığı kurbanı oldu 3 yıl Apple, FBI karşısında ilk davasını kazandı 3 yıl Samsung Galaxy S7'nin ülkemizdeki fiyatları yavaş yavaş şekilleniyor 3 yıl HTC Vive 10 Dakikada 15.000 Adet Sattı 3 yıl HDMI üzerinden FreeSync destekli ilk Samsung monitörleri piyasaya çıkıyor 3 yıl Amiral gemisi Oppo R9, 17 Mart tarihinde geliyor 3 yıl Nvidia yeni nesil Titan modelini Nisan ayında tanıtabilir 3 yıl LG G4 ve LG G5 karşı karşıya 3 yıl Dünyanın ilk 6GB RAM'li akıllı telefonunun canlı fotoğrafları sızdı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN PhotoMath 2.0 ile matematik işlemleri daha kolay Sonraki LMcable ile hem microUSB hem de Lightning aynı kabloda 3 yıl Happy Meal kutularından sanal gerçeklik gözlüğüne 3 yıl Speedify: Yüksek internet hızı için Wi-Fi ve 3G/4G bağlantıları birleştirin 3 yıl Otonom araçlar park problemini çözebilir 3 yıl Alto's Adventure: Sürükleyici ve sonsuz bir snowboard serüveni 3 yıl Yeni Google Maps videosunda, uygulama menüsü kayboluyor 3 yıl Exynos, akıllı telefon pazarındaki dördüncü büyük isim oldu 3 yıl Google'dan ilginç SSD istatistikleri 3 yıl LG G5'in ülkemizdeki çıkış tarihi ve fiyatı 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge’in ekranını Xiaomi ve Huawei de kullanabilir 3 yıl Samsung Galaxy A9 Pro, Snapdragon 652 CPU ve 4GB RAM'le gelecek 3 yıl EMC, VMAX All Flash ve DSSD D5 depolama çözümlerini tanıttı 3 yıl HTC Vive'ın Avrupa Fiyatı 900 Avro Olarak Açıklandı 3 yıl Oscar Ödülleri'nde kazananlar belli oldu 3 yıl Facebook arkadaşlarınızın uyku durumunu takip edebilirsiniz 3 yıl AMD'nin yaklaşan Bristol Ridge APU'su Xbox One'dan hızlı olacak 3 yıl Microsoft'un sanal gerçeklik teknolojisi Hololens'in geliştirici kiti 3.000$ 3 yıl En kötü filmlere ödülleri dağıtıldı 3 yıl 88. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 3 yıl Nintendo NX, PS4 ve Xbox One Oyunlarını Rahatça Çalıştırabilecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim