PhotoMath 2.0 ile matematik işlemleri daha kolay

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"Microsoft'tan Android'e klavye hediyesi"

Geçen yıl mobil platformlara adımını atan PhotoMath, kamera ile kitaplardan taradığı matematiksel işlemleri kolay bir şekilde ve anlatımlı olarak çözmesi ile ilgi toplamıştı. Uygulama şimdi 2.0 sürümüne terfi etti.Hali hazırda, taranan sayfalardaki temel aritmetik, kesirler, ondalık sayılar, lineer denklemler ve logaritmalar gibi çeşitli fonksiyonlar çözülebiliyordu. Yeni sürümde ileri cebir, diferansiyel, integral, türev gibi daha karmaşık matematik konuları için destek eklenmiş durumda. Geliştiriciler çalışmalarını sürdürdüğü için daha fazla konu da yolda.Uygulamanın diğer bir avantajı, kendi sosyal topluluğunu oluşturmuş olması. Bu sayede, dünyanın farklı ülkelerinden kullanıcılar, zorlu matematik problemlerine çözüm yolları üretebiliyor. Uygulama ücretsiz.