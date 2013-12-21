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Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Photodex, video yazılımı ProShow'un 6. sürümünü kullanıma sundu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Photodex, video yazılımı ProShow'un 6. sürümünü kullanıma sundu
Photodex tarafından geliştirilen video yazılımı ProShow'un 6. sürümünü kullanıma sunuldu.
Kişilerin fotoğraf, video ve müzikleri birleştirerek içerikler oluşturmasına imkan sağlayan ve kullanımı kolay yapısıyla dikkat çeken ProShow, içerisinde birçok geçiş efekti ve animasyon taşıyor, aynı zamanda da içerisine eklenen fotoğrafları özel araçlarıyla düzenleyebiliyor. Videolar içerisine yazılar eklenmesine de izin veren yazılım, hazırlanan içerikleri DVD ya da Blu-Ray olarak kayıt edebiliyor, YouTube ve Facebook gibi sosyal ağlara aktarabiliyor. Yayınlanan 6 sürümüyle ise OTF font ile hareketli başlık desteklerine kavuşan ProShow, yeni geliştirilen ses kontrol noktalarıyla video parçalarının içerisinde istenilen bölümlerin sesini ayarlayabiliyor, yeni iOS uygulamasıyla hazırlanan içeriklerin paylaşılmasına ve kontrol edilmesine izin veriyor, yazılar için katmanlardan yararlanabiliyor ve yeni efektler ile daha farklı içeriklerin önünü açıyor.
Gold versiyonu 70$, Producer versiyonu ise 250$ fiyat etiketleriyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabilen ProShow 6 hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.photographyblog.com/news/photodex_proshow_6/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
agandon 5 yıl
Merhaba ProShow Gold 5.0.3310 versiyonu lisanslı aldım.

Product Registration Keys
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Your order contains 1 item that requires a registration key. Your registration
key for this product is listed below. During installation, you will need to
enter this information to activate your software.

ProShow Gold Registration Key
Name: *****r YILDIRIM
Phone: ******
Registration Key: *********
Registration Date: May 2, 2013
Upgrades Until: May 3, 2014

Photodex tarafından bana gönderilen yukarıdaki yazıda 2014 mayısına kadar ücretsiz upgrade yapılabilir yazmasına rağmen upgrade etmek istediğimde ücret istiyor.
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