Photodex, video yazılımı ProShow'un 6. sürümünü kullanıma sundu

Photodex tarafından geliştirilen video yazılımı ProShow'un 6. sürümünü kullanıma sunuldu.

Kişilerin fotoğraf, video ve müzikleri birleştirerek içerikler oluşturmasına imkan sağlayan ve kullanımı kolay yapısıyla dikkat çeken ProShow, içerisinde birçok geçiş efekti ve animasyon taşıyor, aynı zamanda da içerisine eklenen fotoğrafları özel araçlarıyla düzenleyebiliyor. Videolar içerisine yazılar eklenmesine de izin veren yazılım, hazırlanan içerikleri DVD ya da Blu-Ray olarak kayıt edebiliyor, YouTube ve Facebook gibi sosyal ağlara aktarabiliyor. Yayınlanan 6 sürümüyle ise OTF font ile hareketli başlık desteklerine kavuşan ProShow, yeni geliştirilen ses kontrol noktalarıyla video parçalarının içerisinde istenilen bölümlerin sesini ayarlayabiliyor, yeni iOS uygulamasıyla hazırlanan içeriklerin paylaşılmasına ve kontrol edilmesine izin veriyor, yazılar için katmanlardan yararlanabiliyor ve yeni efektler ile daha farklı içeriklerin önünü açıyor.

Gold versiyonu 70$, Producer versiyonu ise 250$ fiyat etiketleriyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabilen ProShow 6 hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.photographyblog.com/news/photodex_proshow_6/