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Photoshop veya Illustrator değil Excel kullanarak sanat eseri yapıyor

Japon sanatçı Tatsuo Horiuchi, Photoshop veya Illustrator gibi profesyonel yazılımlarla değil sadece Microsoft Excel'i kullanarak hayranlık uyandıran sanat eserleri ortaya çıkarıyor.
1 yıl
4,9b
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18
Diğer Yazılım
Onur Seven
Haber Editörü
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Herhangi bir yazılımı tamamen ve doğru bir şekilde kullanmak başlı başına bir beceri gerektirir. Bazı kişiler belirli yazılımları kullanarak beklentinin çok ötesinde performans sergileyebiliyor. Örneğin Windows'la birlikte gelen basit Paint programıyla nasıl efsanevi çizimler yapılabildiğini görmüştük.
Ayrıca Bkz. "Honor View 10 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı"
Japonya'da yaşayan 77 yaşındaki Tatsuo Horiuchi, Microsoft Excel'i kullanarak hayranlık uyandıran çalışmalar yapıyor. Aşağıdaki "Great Big Story" videosunda, Horiuchi'nin çarpıcı sanat eserlerini elektronik tablo yazılımını kullanarak nasıl yaptığını görebilirsiniz. Anlatılana göre Excel'i seçmesinin nedeni çizim programına para ödemek istememesi. Horiuchi bunun yerine bilgisayarında var olan bir programı kullanmayı seçmiş.

Profesyonel grafik yazılımı değil sadece Excel!

Ortaya çıkan eseler muhteşem görünüyor ve açıkçası bunların Excel'de yapıldığını bilmeyenler Photoshop veya Illustrator gibi profesyonel yazılımlar kullanıldığını düşünebilir. Şüphesiz ki bu hikaye, sanatsal vizyona sahip kişilerin ellerindeki mevcut imkanlarla istenilen sonuçlara ulaşmanın bir yolunu bulabileceğini ortaya koyuyor. Ayıracak birkaç dakikanız varsa videodaki mini belgeseli izlemek isteyebilirsiniz.

https://www.thisiscolossal.com/2017/12/tatsuo-horiuchi-excel-artist/ Yorum Yaz
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mnyksvsc 1 yıl en beğenilen
Ben de hücreleri tek tek boyuyor sandım :)
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tropik17 1 yıl
Gerçek ölücüye selam.
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macromedia21 1 yıl Amd64x2
Photoshop ile formüllü elektronik tablolar hazırlaması mümkün olmadığı için Horiuchi emmi "madem para veriyorum sadece Excel'i alayım hem sanat eseri yapar hem de elektronik tablolarımı oluştururum" diye düşünmüş olabilir :D
Photoshop ile formüllü elektronik tablolar hazırlaması mümkün olmadığı için Horiuchi emmi "madem para veriyorum sadece Excel'i alayım hem sanat eseri yapar hem ...
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drjacob 1 yıl
helal olsun
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Y!Ğ!DO 1 yıl
vay be millet excelde neler yapıyor
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Mellkor 1 yıl
Gözlerini kısmaktan sanki görmeden yapıyormuş gibi. Bizim dedeler akıllı telefonu zor kullanıyor bu emmi exelde kod ile resim çiziyor
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ali.kose 1 yıl
Malesef bazen programları cayır cayır bilsekte, hayal gücü yetersiz kalınca iş yapamıyoruz.
abimizi tebrik etmekten baska birsey yapamıyoruz emeğine sağlık program bilgisinden ziyade işi bilmenin gerekliliğini anlatmış oldu bize
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Guest-CF3D9488C 1 yıl ali.kose
Kesinlikle ilham gelmezse istediğin kadar teknik bilgiye sahip ol, tıkanıp kalıyorsun ve bu çok sinir bozucu bir durum.
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ardicli2000 1 yıl kreat
Tamamen. Aldım kullanıyorum. Sorunsuz. Oem ürünün başka pc ye aktarılması olayı.
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oktayakgoz 1 yıl
dünyanın 8 nci harikası olan excel aynı zamanda bir sanat eseriymiş de
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sniper23 1 yıl
Adama bir torrent link atayım da fazla uğraşmasın

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Fenomenon 1 yıl
Naptın sen emmi
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tropik17 1 yıl
Gerçek ölücüye selam.
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shadowtr 1 yıl
Çizim yeteneği olan adam her programda çizim yapar. Biri daha çok zaman yer ama sonuçta azmederse yapar.
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photoshop, resim ve
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