Photoshop veya Illustrator değil Excel kullanarak sanat eseri yapıyor

Herhangi bir yazılımı tamamen ve doğru bir şekilde kullanmak başlı başına bir beceri gerektirir. Bazı kişiler belirli yazılımları kullanarak beklentinin çok ötesinde performans sergileyebiliyor. Örneğin Windows'la birlikte gelen basit Paint programıyla nasıl efsanevi çizimler yapılabildiğini görmüştük.

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Japonya'da yaşayan 77 yaşındaki Tatsuo Horiuchi, Microsoft Excel'i kullanarak hayranlık uyandıran çalışmalar yapıyor. Aşağıdaki "Great Big Story" videosunda, Horiuchi'nin çarpıcı sanat eserlerini elektronik tablo yazılımını kullanarak nasıl yaptığını görebilirsiniz. Anlatılana göre Excel'i seçmesinin nedeni çizim programına para ödemek istememesi. Horiuchi bunun yerine bilgisayarında var olan bir programı kullanmayı seçmiş.

Profesyonel grafik yazılımı değil sadece Excel!

Ortaya çıkan eseler muhteşem görünüyor ve açıkçası bunların Excel'de yapıldığını bilmeyenler Photoshop veya Illustrator gibi profesyonel yazılımlar kullanıldığını düşünebilir. Şüphesiz ki bu hikaye, sanatsal vizyona sahip kişilerin ellerindeki mevcut imkanlarla istenilen sonuçlara ulaşmanın bir yolunu bulabileceğini ortaya koyuyor. Ayıracak birkaç dakikanız varsa videodaki mini belgeseli izlemek isteyebilirsiniz.

https://www.thisiscolossal.com/2017/12/tatsuo-horiuchi-excel-artist/