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Photosynth uygulamasının Windows Phone 8 versiyonu biraz gecikecek

6 yıl
315
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Microsoft'un daha önce iOS platformu ve Windows Phone 7.5 için yayınladığı fotoğraf uygulaması Photosynth, Windows Phone 8 için de geliştiriliyor. Ancak, uygulamanın Windows Phone 8 versiyonu biraz gecikecek gibi görünüyor.

Kullanıcıların 360 derece panoramik fotoğraf çekmesine olanak sağlayan uygulamayı geliştiren ekibin Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamaya göre, Photosynth'nin yayınlanması haftalar alabilir. Bu durumun başlıca nedeni ise, uygulama geliştirilirken bazı önemli Windows Phone 8 cihazları üzerinde karşılaşılan sürücü sorunları. Bu sorunlar çözüldüğünde uygulamanın Windows Phone 8 için de yayınlanacağı belirtiliyor.

Hali hazırda Windows Phone 8'li cihazlarında 360 derece panoramik fotoğraf çekim imkanı sunan üreticilerin kullanıcıları için Photosynth büyük bir önem teşkil etmese de, bu özelliği sunmayan cihazlar için oldukça önemli bir uygulama olduğunu belirtelim. Photosynth'nin Windows Phone 8 cephesinde neler sunacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

https://twitter.com/photosynth/status/290902029050707968 Yorum Yaz
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