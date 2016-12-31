Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pil canavarı Lenovo P2 Türkiye'de: Fiyat ve özellikleri

Ülkemizde de önemli satış rakamlarına ulaşan 5000mAh pilli Lenovo Vibe P1'in yeni nesil devam modeli olan P2 nihayet ülkemizde. Telefonun detaylı özellik ve fiyat bilgisini haberimizde bulabilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
30,9b
1
38
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lenovo'nun merakla beklenen yeni nesil pil canavarı P2 nihayet ülkemizde. Vibe P1 modeliyle ülkemizde de beğeni kazanan Lenovo, ara modeli Vibe P1 Pro sonrasında 5100mAh kapasiteli P2 ile iddiasını pekiştirmeyi hedefliyor. 
Vibe ismin taşımayan ve model adı sadece P2 olan yeni model, selefine göre 8.3mm'ye düşen kalınlığı ve 177 gram olan ağırlığı ile artık mobilitesi daha yüksek bir telefon. 5.5-inç ekran kullanan ancak panel tipi yerine IPS'den Super AMOLED'e geçiş yapan telefonda çözünürlük ise değişmiyor ve yine Full HD olarak karşımıza çıkıyor.
İşlemci tarafı güncellenen ve Qualcomm'un 14nm ilk platformu olan Snapdragon 625'in güç verdiği telefon, 4GB LPDDR3 RAM ve 32GB/64GB depolama seçenekleriyle geliyor. Çift SIM veya SIM + SD kart kullanımına izin veren telefon Android 6.0.1 ile geliyor.
Arkada Sony IMX 258 sensörlü 13MP, ön kamerası ise 5MP çözünürlüğünde kamerası olan telefon, yine selefinden farklı olarak 4K video kaydı da yapabiliyor. 802.11n WiFi, NFC, FM Radyo ve parmakizi okuyucusu gibi donanımlarla desteklenen telefonda 1.5 Watt gücünde hoparlör bulunuyor. Telefonun ülkemiz satış fiyatı 1699TL olarak açıklandı.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 2 yıl en beğenilen
Telefon firmaları şu "yüksek fiyattan çıkarıp sonra talebe göre fiyat düşürme" politikalarını değiştirmeleri gerekiyor. Zenfone 3'te de aynı durum oldu. Bu telefonlar bu fiyatlara ancak birkaç fanatiği tarafından alınır.
Telefon firmaları şu "yüksek fiyattan çıkarıp sonra talebe göre fiyat düşürme" politikalarını değiştirmeleri gerekiyor. Zenfone 3'te de aynı durum oldu. Bu tele...
Devamını Gör
Yanıtla +38
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 2 yıl IceRulez
IceRulez
5000 mah'tan 5100 mah'e geçince çıtayı mı yükseltmiş oldu şimdi vay be.

Merhaba,
Sadece 100mAh'lik artış gibi düşünmeyin lütfen.
Super AMOLED'e panele ve 14nm işlemciye geçiş ile birlikte daha iyi optimizasyon sayesinde P2 pil performansında selefinden daha iddialı. Bir örneğini günlerdir test ediyorum ve incelemesinde detaylı pil sonuçlarını da paylaşacağım.
Teşekkürler.
IceRulez5000 mah'tan 5100 mah'e geçince çıtayı mı yükseltmiş oldu şimdi vay be.Merhaba,Sadece 100mAh'lik artış gibi düşünm...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
cihaz güzelde fiyat gerçekten yüksek 1400tl geçmeseydi hemen alırdım....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fLyNeC 2 yıl
P1 i çevremde tavsiye ettiğim herkes memnun kaldı. Bu konseptte bir telefon uzun saatler sahada çalışanlar için çok mantıklı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PiSYaKiSiKLi34 2 yıl
Yanlış fiyatlandırma, bu fiyatlardan sadece lenovo severler alır, diğer kullanıcıları bu fiyata kazanmaları zor, 1800 TL ye g5 alınabiliyorken 1700 çok astronomik bir rakam bu cihaz için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakk, 2 yıl
802.11n nedir ya.?!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 2 yıl
Tamamda %100 kaç saatte dolacak bana onu söyleyin. Ayrıca bu telefonu alan adam 1700 lirayı pile verecek zaten bu ayrıntıyı atlıyorsunuz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Exfat 2 yıl Redunay
P1 hızlı şarj desteğiyle yaklaşık 1.5 saatte %100 oluyor. Bu da 1.6 olsun

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FlyingUnderpants 2 yıl
Cep telefonları yirmi yıldır hayatımızda. İnovasyon denilecek tasarım veya malzeme kullanımı dışında artık hiçbir telefon beni heyecanlandırmıyor, hepsi birbirinin aynısı gibi geliyor.
Bu bağlamda umarım 2017 yılında daha yenilikçi telefonlar ile karşılaşırız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 2 yıl
Arkadaşlar merhaba,
İncelememiz yayında.
donanimhaber.com/...
Teşekkürler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Flag SHİP Killer 2 yıl
Sd625 1699tl dalga mı geçirsunuz
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trakya1923 2 yıl
250 dolar bandında çıkacak bir telefonun fiyatını hangi akla hizmet 1700 tl'ye çekersiniz gerçekten anlamadım ...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Maxımum 1300 tl olması lazım bunun fiyatı...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
30917 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lenovo, Popüler ve
7 etiket daha 5100mah MPopüler lenovo p2 pil canavarı Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Erdi ÖZÜAĞ "Fx57"
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Yeni nesil Moto X internete sızdırıldı 2 yıl Foxconn’dan LCD ekranlara 9 milyar dolar yatırım 2 yıl HTC Ocean serisi gerçeğe dönüşüyor 2 yıl iPhone 7 satışları Apple'ın beklediği kadar iyi değil 2 yıl Mobilite: 7000mAh pili olan telefon, LG G6 ve dahası 2 yıl Torrent kayıtlarını tutan site: Ne indirdiğini biliyorum 2 yıl İnsan taşıyan drone kullanıma hazır 2 yıl En ince GTX 1080’li dizüstü Asus’tan geliyor 2 yıl Samsung televizyonlara Chromecast benzeri bir sistem geliyor 2 yıl Xiaomi’nin Erida Drone modeli CES 2017 fuarına uçuyor 2 yıl Lenovo P2 inceleme videosu: Pil canavarı telefon mercek altında 2 yıl Apple AirPods taleplerini karşılamakta zorlanan Inventec üretimi genişletiyor 2 yıl Enerji Bakanlığından açıklama: Siber saldırı altındayız 2 yıl Apple trafik kazasına neden olmakla suçlanıyor 2 yıl iPhone üreticisi Çinli işçileri robotlarla değiştiriyor 2 yıl Galaxy S7 ve S7 Edge için Android 7.0 güncellemesi haftaya başlıyor 2 yıl Neredeyse sınırısız ve bedava elektrik 2025'te geliyor 2 yıl New York'daki yeni yıl kutlamaları hafriyat kamyonlarıyla korunacak 2 yıl FBI ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından Rusya kaynaklı hack olayıyla ilgili rapor 2 yıl Enerji Bakanlığı'ndan elektrik kesintisiyle ilgili yeni bir açıklama geldi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Pil canavarı Lenovo P2 Türkiye'de: Fiyat ve özellikleri Sonraki Hyundai'ın yeni yakıt hücreli SUV'ları 560 km menzile ulaşacak 2 yıl Subaru, Tokyo Otomobil Fuarında BRZ STi modelini sergileyecek 2 yıl Hatalı hava yastıkları üreten Takata'nın cezası 1 milyar dolar 2 yıl Ulaştırma Bakanı: "Adil Kullanım Kotası 2018'de kalkıyor" [BTK Açıklaması ile Güncellendi] 2 yıl Harita ve navigasyon uygulamaları aslında internetinizi çok az kullanıyor 2 yıl iPhone üretimi gelecek yıl başlarında yüzde 10 azalıyor 2 yıl Facebook telif hakkı ihlali yapan videoları tespit edecek 2 yıl Dünyanın en küçük GeForce GTX 1080 ekran kartı 2 yıl Sinemaseverlere göre 2017'nin en merakla beklenen filmleri 2 yıl Microsoft Surface Pro 5 ve Surface Book 2 için geri sayım başladı 2 yıl 2si1 "Elektrikleri kesik" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Yeni konsept tasarım geleceğin iPhone'unu mu yansıtıyor? 2 yıl letgo, Google’ın "En Paylaşmaya Değer" uygulamalarından biri oldu 2 yıl LG G6′nın net tasarım görüntüleri ortaya çıktı 2 yıl Popüler birçok dizi izleme sitesi erişime engellendi 2 yıl Nörobilimciler stresi %65 azaltan bir müzik keşfetti 2 yıl Çin’den 30.000 kilometrelik dev hızlı tren projesi 2 yıl Yerli yüksek çözünürlüklü hedefleme podu için imzalar atıldı 2 yıl 2016 yılı Donanım Haber’de nasıl geçti? 2 yıl Amazon çılgın fikrinin patentini aldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim