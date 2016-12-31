Pil canavarı Lenovo P2 Türkiye'de: Fiyat ve özellikleri

Lenovo'nun merakla beklenen yeni nesil pil canavarı P2 nihayet ülkemizde. Vibe P1 modeliyle ülkemizde de beğeni kazanan Lenovo, ara modeli Vibe P1 Pro sonrasında 5100mAh kapasiteli P2 ile iddiasını pekiştirmeyi hedefliyor.

Vibe ismin taşımayan ve model adı sadece P2 olan yeni model, selefine göre 8.3mm'ye düşen kalınlığı ve 177 gram olan ağırlığı ile artık mobilitesi daha yüksek bir telefon. 5.5-inç ekran kullanan ancak panel tipi yerine IPS'den Super AMOLED'e geçiş yapan telefonda çözünürlük ise değişmiyor ve yine Full HD olarak karşımıza çıkıyor.

İşlemci tarafı güncellenen ve Qualcomm'un 14nm ilk platformu olan Snapdragon 625'in güç verdiği telefon, 4GB LPDDR3 RAM ve 32GB/64GB depolama seçenekleriyle geliyor. Çift SIM veya SIM + SD kart kullanımına izin veren telefon Android 6.0.1 ile geliyor.

Arkada Sony IMX 258 sensörlü 13MP, ön kamerası ise 5MP çözünürlüğünde kamerası olan telefon, yine selefinden farklı olarak 4K video kaydı da yapabiliyor. 802.11n WiFi, NFC, FM Radyo ve parmakizi okuyucusu gibi donanımlarla desteklenen telefonda 1.5 Watt gücünde hoparlör bulunuyor. Telefonun ülkemiz satış fiyatı 1699TL olarak açıklandı.