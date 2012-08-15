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Pinterest, iPad ve Android uygulamalarını yayınladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,2b
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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En hızlı büyüyen ve 3. en popüler sosyal ağ olarak tanımlanan resim imleme tabanlı Pinterest, mobil platformlardaki etkisini artırmaya devam ediyor.

Daha önce iPhone için ilk uygulamasını yayınlayan Pinterest, bu uygulamayı güncellerken, iPad'ler için optimize edilmiş versiyonunu ve Android uygulamasını dün resmi olarak yayınladı.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimleri değerlendirmeye aldıklarını belirten Pinterest ekibi, pin'lerle daha fazla etkileşim sağlamaları adına iPad ve Android uygulamalarını sunduklarını açıkladı. 

iPad ve Android uygulamalarında daha hızlı imleme, imleme sonrası parmak hareketleriyle Pinterest'ten tarayıcınıza geçiş yapabilme, gömülü tarayıcı gibi özellikler bulunuyor. iPhone uygulaması ise ekranda daha fazla bilgi görüntüleme adına iki kolonlu görünüm gibi özellikler kazandı. Uygulama her iki platform için ücretsizken, Kindle Fire için gelecek hafta Amazon Appstore'dan indirilebilir olacak.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pinterest

http://itunes.apple.com/us/app/pinterest/id429047995?mt=8

http://www.digitaltrends.com/mobile/pinterest-launches-apps-for-android-and-ipad/ Yorum Yaz
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