Pioneer'dan otomobillere Apple CarPlay ve Android Auto desteği kazandıracak üç yeni ürün

Japon elektronik devi Pioneer, JVC Kenwood ile işbirliği yaparak otomobiller için üç yeni kablosuz multimedya alıcısını piyasaya sunduğunu duyurdu. Pioneer, AVIC-W8400NEX, W6400NEX ve W4400NEX model numaralarına sahip yeni ünitelerinin, FLAC dosyalarını dönüştürmeye gerek duymayan ilk multimedya alıcılar olduğunu açıkladı.

Yeni üniteler Android Auto ve Apple Carplay desteği sunuyor

Hem kablosuz, hem de USB yoluyla bağlanabilen bu yeni üniteler, Android Auto ve Apple CarPlay platformlarını destekliyor. Amiral gemisi AVIC-W8400NEX, 7 inç kapasitif dokunmatik ekrana sahipken, AVIC-W6400NEX modeli 6.2 inç kapasitif dokunmatik ekran ve AVH-W4400NEX ise 7 inç rezistif ekranla geliyor.

Pioneer'ın yeni multimedya alıcıları Google Assistant ve Apple Siri desteği sunuyor. Cihazlar Bluetooth ve Wi-Fi ile kablosuz olarak çalışabilirken, Lightning bağlantısı ile kablolu olarak da çalışabiliyor. Bu üniteler ile akıllı ev cihazları, garaj kapısı, kilit veya ışıkların da kontrol edilebilmesi mümkün. AVIC-W8400NEX'in 1,200 dolar, AVIC-W6400NEX'in 800 dolar ve AVH-W4400NEX'in ise 700 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu da belirtelim.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/5/25/17393906/pioneer-new-wireless-carplay-systems