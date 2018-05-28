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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pioneer'dan otomobillere Apple CarPlay ve Android Auto desteği kazandıracak üç yeni ürün

Japonya merkezli teknoloji şirketi Pioneer, otomobiller için üç yeni kablosuz multimedya sistemini satışa sunduğunu duyurdu. Cihazların detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Japon elektronik devi Pioneer, JVC Kenwood ile işbirliği yaparak otomobiller için üç yeni kablosuz multimedya alıcısını piyasaya sunduğunu duyurdu. Pioneer, AVIC-W8400NEX, W6400NEX ve W4400NEX model numaralarına sahip yeni ünitelerinin, FLAC dosyalarını dönüştürmeye gerek duymayan ilk multimedya alıcılar olduğunu açıkladı.

Yeni üniteler Android Auto ve Apple Carplay desteği sunuyor

Hem kablosuz, hem de USB yoluyla bağlanabilen bu yeni üniteler, Android Auto ve Apple CarPlay platformlarını destekliyor. Amiral gemisi AVIC-W8400NEX, 7 inç kapasitif dokunmatik ekrana sahipken, AVIC-W6400NEX modeli 6.2 inç kapasitif dokunmatik ekran ve AVH-W4400NEX ise 7 inç rezistif ekranla geliyor.
Pioneer'dan otomobillere Apple CarPlay ve Android Auto desteği kazandıracak üç yeni ürün
Pioneer'ın yeni multimedya alıcıları Google Assistant ve Apple Siri desteği sunuyor. Cihazlar Bluetooth ve Wi-Fi ile kablosuz olarak çalışabilirken, Lightning bağlantısı ile kablolu olarak da çalışabiliyor. Bu üniteler ile akıllı ev cihazları, garaj kapısı, kilit veya ışıkların da kontrol edilebilmesi mümkün. AVIC-W8400NEX'in 1,200 dolar, AVIC-W6400NEX'in 800 dolar ve AVH-W4400NEX'in ise 700 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu da belirtelim.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/5/25/17393906/pioneer-new-wireless-carplay-systems Yorum Yaz
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Sirchade 11 ay en beğenilen
araba multimedyaları, rezistif ekranın en son kullanılacağı aletler olmalı. araçta sony'nin rezistif ekranlı multimedyasını kullanıyorum, o dokunmatiğin rezilliği insanın dikkatini yolda çok dağıtıyor.
maliyeti nedir sanki kapasitifin de hala rezistif gibi 20 yılın teknolojisini kullanıyorlar... maliyeti geçtim zaten bu aletler 1000 lira civarına satılıyor.
araba multimedyaları, rezistif ekranın en son kullanılacağı aletler olmalı. araçta sony'nin rezistif ekranlı multimedyasını kullanıyorum, o dokunmatiğin rezilli...
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Silenforce 11 ay
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canguler917 11 ay
7 inç 720p ips bir ekranın maliyeti ne kadar olabilir ki? ekranlı en kıytırık ürüne bile koyuyorlar bu ekranı.15-20 dolar en fazla maliyeti vardır. paranla rezil olmak resmen
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XPerience 11 ay
Androit Auto ve Apple CarPlay'i gördüm geldim, rezisifi gördüm gidiyorum.
İlk araç içi multimedia sistemlerinde kullanılan dokunmatik devam ediyor şaka gibi. Çözünürlükler yerlerde basmatik ekranlarla yola devam. Almak isterseniz azıcık akıcı olsun derseniz temiz 1500'ü de alırlar ki bu üründe 1200, 800 ve 700 doları gördükten sonra bu ürünlere 5000 lira verenin sağlık sorunları var derim..
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Sirchade 11 ay en beğenilen
araba multimedyaları, rezistif ekranın en son kullanılacağı aletler olmalı. araçta sony'nin rezistif ekranlı multimedyasını kullanıyorum, o dokunmatiğin rezilliği insanın dikkatini yolda çok dağıtıyor.
maliyeti nedir sanki kapasitifin de hala rezistif gibi 20 yılın teknolojisini kullanıyorlar... maliyeti geçtim zaten bu aletler 1000 lira civarına satılıyor.
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