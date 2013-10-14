Piper Jaffray: iPhone'un gençler arasındaki popülerliği artmaya devam ediyor

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Piper Jaffray'in gençlerin nabzını tuttuğu geleneksel araştırmasının Güz 2013 sonuçlarını yayınladı.Piper Jaffray analistlerinden Gene Munster'ın imzasıyla yayınlanan araştırmaya göre iPhone, gençler arasında her geçen gün popülerliğini arttırıyor.

Apple'ın en popüler teknoloji markası olduğu araştırmaya (sadece ABD'deki gençleri kapsamakta) göre gençlerin %55'i akıllı telefon tercihlerini iPhone'dan yana kullanıyor. Geçtiğimiz bahar döneminde bu oran %48 iken, geçtiğimiz yılın güz döneminde ise %40 seviyelerindeydi. Diğer bir deyişle yıllık bazda iPhone, gençler arasında yaklaşık %37 daha yaygınlaşmış.

Piper Jaffray'in araştırmasının ortaya koydukları bununla sınırlı değil. iPhone kullanıcılarına yöneltilen "bir sonraki akıllı telefon tercihiniz ne olacak" sorusuna %65'lik kesim iPhone cevabı verirken, %24'ü ise Android'li herhangi bir akıllı telefon cevabı vermekte. Tercihini diğer akıllı telefonlardan (Windows Phone, Firefox OS gibi) yana kullanacakların oranı ise %7'de olarak belirlenmiş. Kıyaslama açısından, geçen yıl iPhone kullanan %40'lık kesimnin içerisindeki %62'lik kesim de tercihlerinin iPhone olduğunu söylemişlerdi. Bu açıdan değerlendirildiğinde iPhone, son bir sene içerisinde kendisine çektiğe kullanıcıları platforma bağlamayı başarmış.

Tabletler arasında yapılan değerlendirmeye göre ise geçtiğimiz sene %44 olan tablet sahibi olma oranı %56'ya yükselmiş. Tablet kullanıcılarının %60'ı tercihlerini iPad, %8'i iPad Mini, %23'ü Android'li tabletlerden ve %9'u ise Kindle Fire'dan yana kullanmış. Diğer taraftan katılımcıların %20'si gelecek ay 6 içerisinde tablet alacaklarını belirtirken; bunların %52'si iPad, %12'si iPad Mini, %28'i Android'li tablet ve %8'i Kindle Fire alacaklarını söylemiş.

Sonuçları değerlendiren Piper Jaffray analistlerinden Gene Munster, Android'in akıllı telefon pazarındaki liderliğini genç segmente yansıtamadığını ve bu segmentte iPhone markasının öne çıktığını dile getirirken; tablet konusunda ise iPad Mini ve Android'li tabletlere olan ilginin arttığını fakat 9.7 inçlik iPad'in hala popülerliğini koruduğunu vurguladı.