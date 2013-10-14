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Piper Jaffray: iPhone'un gençler arasındaki popülerliği artmaya devam ediyor

5 yıl
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33
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Piper Jaffray: iPhone'un gençler arasındaki popülerliği artmaya devam ediyor

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Piper Jaffray'in gençlerin nabzını tuttuğu geleneksel araştırmasının Güz 2013 sonuçlarını yayınladı.Piper Jaffray analistlerinden Gene Munster'ın imzasıyla yayınlanan araştırmaya göre iPhone, gençler arasında her geçen gün popülerliğini arttırıyor.

Apple'ın en popüler teknoloji markası olduğu araştırmaya (sadece ABD'deki gençleri kapsamakta) göre gençlerin %55'i akıllı telefon tercihlerini iPhone'dan yana kullanıyor. Geçtiğimiz bahar döneminde bu oran %48 iken, geçtiğimiz yılın güz döneminde ise %40 seviyelerindeydi. Diğer bir deyişle yıllık bazda iPhone, gençler arasında yaklaşık %37 daha yaygınlaşmış.

Piper Jaffray'in araştırmasının ortaya koydukları bununla sınırlı değil. iPhone kullanıcılarına yöneltilen "bir sonraki akıllı telefon tercihiniz ne olacak" sorusuna %65'lik kesim iPhone cevabı verirken, %24'ü ise Android'li herhangi bir akıllı telefon cevabı vermekte. Tercihini diğer akıllı telefonlardan (Windows Phone, Firefox OS gibi) yana kullanacakların oranı ise %7'de olarak belirlenmiş. Kıyaslama açısından, geçen yıl iPhone kullanan %40'lık kesimnin içerisindeki %62'lik kesim de tercihlerinin iPhone olduğunu söylemişlerdi. Bu açıdan değerlendirildiğinde iPhone, son bir sene içerisinde kendisine çektiğe kullanıcıları platforma bağlamayı başarmış.

Tabletler arasında yapılan değerlendirmeye göre ise geçtiğimiz sene %44 olan tablet sahibi olma oranı %56'ya yükselmiş. Tablet kullanıcılarının %60'ı tercihlerini iPad, %8'i iPad Mini, %23'ü Android'li tabletlerden ve %9'u ise Kindle Fire'dan yana kullanmış. Diğer taraftan katılımcıların %20'si gelecek ay 6 içerisinde tablet alacaklarını belirtirken; bunların %52'si iPad, %12'si iPad Mini, %28'i Android'li tablet ve %8'i Kindle Fire alacaklarını söylemiş.

Sonuçları değerlendiren Piper Jaffray analistlerinden Gene Munster, Android'in akıllı telefon pazarındaki liderliğini genç segmente yansıtamadığını ve bu segmentte iPhone markasının öne çıktığını dile getirirken; tablet konusunda ise iPad Mini ve Android'li tabletlere olan ilginin arttığını fakat 9.7 inçlik iPad'in hala popülerliğini koruduğunu vurguladı.

Piper Jaffray: iPhone'un gençler arasındaki popülerliği artmaya devam ediyor
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Jül Sezar 5 yıl en beğenilen senersongur
senersongur
Atmasyon bir araştırma.

Gencler arasında en yaygın telefon Android.

iPhone genelde orta yas ve üzerine hitap ediyor.

Senin çevrenden bahsetmiyorlar, ABD diyorlar.
senersongurAtmasyon bir araştırma.Gencler arasında en yaygın telefon Android.iPhone genelde orta yas ve üzerine hitap e...
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General. 5 yıl
ABD'de fiyatlar aynı olduğu içindir normal bir durum Ülkemizdeki gibi İphone pahalı değil
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okan_cehapelioglu 5 yıl
para yok aga 2200 lirayı bi telefona versem 2000 gün uyuyamam
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AktifProje 5 yıl
üniversitede android parmakla sayılacak kadar az liselileri genç olarak gruplandırmazsak Türkiye de de hemen hemen aynı sonuçlar çıkar.
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Lithium87 5 yıl
Gençler ne ister;
şık bir tasarım, güven veren kalite hissi ve şüphesiz sorun çıkarmayacak bir işletim sistemi.
Dahası ve fazlası başlıkta ki cihazda.
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artcraft35 5 yıl
senersongur
Atmasyon bir araştırma. Gencler arasında en yaygın telefon Android. iPhone genelde orta yas ve üzerine hitap ediyor.

araştırma türkiyede olsa dediğin doğruydu. hangi olduğunu belirtilmemiş. muhtemelen amerikadır. orda iphone daha çok kullanılıyor
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felixamor 5 yıl
Çevremden örnek verecek olursam iş hayatının en çok kullanılan telefonunun iPhone olduğunu söyleyebilirim, daha önce Blackberry'di.. Ama öğrenci veya gençler daha çok Android kullanıyorlar, tabi burada en önemli etken uygun fiyatlara bulunabilmesi.Daha sonra özelleştirme seçenekleri ve ekran büyüklüğü ile devam ediyor..
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thestell 5 yıl
Şüphesiz android daha yaygın ama masalara koyulan iphonelar da az değil. Genelde bu kısımda kadınlar oluyor bazıları da görmemiş ergenler.
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Major Baxter 5 yıl thestell
thestell
Şüphesiz android daha yaygın ama masalara koyulan iphonelar da az değil. Genelde bu kısımda kadınlar oluyor bazıları da görmemiş ergenler.

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WB 5 yıl
Son cikan android de alsaniz 2500 tl para da vermis olsaniz iphone kadar deger verilmez, elinizde iphone olmadan hep bir alt kalite cihaz kullaniyor gorunumundesinizdir.
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EddyCue 5 yıl
universitede iphone cok daha fazla android'den.
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antizero 5 yıl
ABD'de ki gencler arasinda diyor. Dikkat edin. Kendinizi araya sokmayin hemen...
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umut_baris 5 yıl antizero
antizero

ABD'de ki gencler arasinda diyor. Dikkat edin. Kendinizi araya sokmayin hemen...

Abd'ye dokunan eller kırılsın!

Abd'liyiz hülooo!


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senersongur 5 yıl
Atmasyon bir araştırma.

Gencler arasında en yaygın telefon Android.

iPhone genelde orta yas ve üzerine hitap ediyor.
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Mobile Prof. 5 yıl
Gençler Android kullanır.
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cumur 5 yıl senersongur
senersongur

Atmasyon bir araştırma.

Gencler arasında en yaygın telefon Android.

iPhone genelde orta yas ve üzerine hitap ediyor.

+1 pratik ve basit olduğu için uğraşmak istemedikleri için, katılıyorum
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Jül Sezar 5 yıl senersongur
senersongur
Atmasyon bir araştırma.

Gencler arasında en yaygın telefon Android.

iPhone genelde orta yas ve üzerine hitap ediyor.

Senin çevrenden bahsetmiyorlar, ABD diyorlar.
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İronik Adam 5 yıl
Ne vardı da WP8'i seçtik? iOS almak varken.
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Nymphadora 5 yıl İronik Adam
Komi
Ne vardı da WP8'i seçtik? iOS almak varken.


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2Shakur 5 yıl İronik Adam
Komi
Ne vardı da WP8'i seçtik? iOS almak varken.

Kaderimize küselim kardeşim farklılık arayalım dedik bu durumlara düştük [>:]
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