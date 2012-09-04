Pirate Bay'in kurucusu Kamboçya'da tutuklandı

Bir süredir Kamboçya'da ikamet eden ünlü Pirate Bay sitesinin kurucusu Gottfrid Svartholm Warg, yerel güvenlik güçleri ve İsveç polisinin ortak çalışmasıyla tutuklandı. 2009 yılında bir yıl hapis ve para cezasına çarptırılan anakata takma adlı Gottfrid, bilgi teknolojisini yasa dışı kullanarak telif hakkı ile korunan içeriklerin dağıtımını gerçekleştirdiği için hüküm giymişti.

"Galaksinin en esnek BitTorrent sitesi" sloganıyla 2003'te hizmet vermeye başlayan The Pirate Bay, beş milyon kayıtlı kullanıcısı ve dört milyonun üzerinde torrent ile dünyanın en büyük BiTorrent siteleri arasında yer alıyor. Yasal mücadelesi İsveç'te açılan 2006'daki davayla başlayan sitenin kurucuları Gottfrid Svartholm, Peter Sunde, Fredrik Neij ve Carl Lundström, birer yıl hapis cezasına çarptırılmış ve siteye yaklaşık 3 milyon avroluk bir ödeme cezası verilmişti.

Mahkeme yargıcıyla alakalı iddialar ve benzeri sebeplerle yapılan itirazlar sonucu Şubat 2012'de para ve hapis cezasının azaltıldığı açıklanmıştı. Ancak 2009'da dava sonuçlanmadan ülkeyi terk eden Gottfrid için böyle bir indirim gerçekleşmedi. Hasta olduğu için mahkemede bulunamayacağını aktaran Gottfrid'in avukatı, Kamboçya'daki tutuklanma kararı hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Geçen hafta Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'deki kiralık evinde tutuklanarak İçişleri Bakanlığı göçmenlik bürosu tarafından konumu bilinmeyen bir yere götürülen Gottfrid Svartholm Warg'ın bilgi teknolojisini yasa dışı kullanmaktan tutuklandığı onaylandı. Bir polis sözcüsü, Gottfrid'in ülkeden sürüleceğini bildirdi. Henüz nereye gönderileceği bilinmiyor, ancak operasyonun İsveç polisiyle birlikte yürütülmesi ve ülkenin Gottfrid'in iadesini istemesi sebebiyle önümüzdeki günlerde İsveç'e yollanacağı tahmin ediliyor.

http://online.wsj.com/article/SB10000872396390443571904577627173401006332.html