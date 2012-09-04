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Pirate Bay'in kurucusu Kamboçya'da tutuklandı

6 yıl
3,3b
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Web Siteleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Bir süredir Kamboçya'da ikamet eden ünlü Pirate Bay sitesinin kurucusu Gottfrid Svartholm Warg, yerel güvenlik güçleri ve İsveç polisinin ortak çalışmasıyla tutuklandı. 2009 yılında bir yıl hapis ve para cezasına çarptırılan anakata takma adlı Gottfrid, bilgi teknolojisini yasa dışı kullanarak telif hakkı ile korunan içeriklerin dağıtımını gerçekleştirdiği için hüküm giymişti.
"Galaksinin en esnek BitTorrent sitesi" sloganıyla 2003'te hizmet vermeye başlayan The Pirate Bay, beş milyon kayıtlı kullanıcısı ve dört milyonun üzerinde torrent ile dünyanın en büyük BiTorrent siteleri arasında yer alıyor. Yasal mücadelesi İsveç'te açılan 2006'daki davayla başlayan sitenin kurucuları Gottfrid Svartholm, Peter Sunde, Fredrik Neij ve Carl Lundström, birer yıl hapis cezasına çarptırılmış ve siteye yaklaşık 3 milyon avroluk bir ödeme cezası verilmişti. 
Mahkeme yargıcıyla alakalı iddialar ve benzeri sebeplerle yapılan itirazlar sonucu Şubat 2012'de para ve hapis cezasının azaltıldığı açıklanmıştı. Ancak 2009'da dava sonuçlanmadan ülkeyi terk eden Gottfrid için böyle bir indirim gerçekleşmedi. Hasta olduğu için mahkemede bulunamayacağını aktaran Gottfrid'in avukatı, Kamboçya'daki tutuklanma kararı hakkında yorum yapmaktan kaçındı. 
Geçen hafta Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'deki kiralık evinde tutuklanarak İçişleri Bakanlığı göçmenlik bürosu tarafından konumu bilinmeyen bir yere götürülen Gottfrid Svartholm Warg'ın bilgi teknolojisini yasa dışı kullanmaktan tutuklandığı onaylandı. Bir polis sözcüsü, Gottfrid'in ülkeden sürüleceğini bildirdi. Henüz nereye gönderileceği bilinmiyor, ancak operasyonun İsveç polisiyle birlikte yürütülmesi ve ülkenin Gottfrid'in iadesini istemesi sebebiyle önümüzdeki günlerde İsveç'e yollanacağı tahmin ediliyor. 

http://online.wsj.com/article/SB10000872396390443571904577627173401006332.html Yorum Yaz
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ALBAY 6 yıl en beğenilen
Şimdi birileri çıkıp iyi olmuş emek hırsızı vsvs diyecek eminim.Yaw kardeşim ucuzduda biz mi almadık mp3 leri divx leri?? Adı üstünde korsan.Korsan niye çıkar? Aslı pahalı olduğu ya da ulaşılamaz olduğu için.Adam asgari ücretle gidip nasıl 15 tlye mp3 veya 100tl ye oyun alsın? Paran yoksa oynama ya da dinleme diyebilir miyiz? Hani hepimiz kardeştik?
Şimdi birileri çıkıp iyi olmuş emek hırsızı vsvs diyecek eminim.Yaw kardeşim ucuzduda biz mi almadık mp3 leri divx leri?? Adı üstünde korsan.Korsan niye çıkar?...
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dgunseli 6 yıl
Güncel olarak piratebay'e erişebileceğiniz siteleri www.thepiratebaytr.com üzerinden bulabilirsiniz. Sistem sürekli güncellenmekte ve siteler erişilebilir olup olmamasına göre gösterilmektedir.
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programmer_onur 6 yıl
Kapitalizm kasırgasının sonucu bunlar. Kim bilir yakalayan, yakalatan ve yakalanmasında emeği geçenlerin ne çıkarları var neler. Fahiş ürün fiyatlarına yeniden merhaba.
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Amedra 6 yıl
kefaleti ödenir erken çıkar borç batağında yine aynı iso yapıp açığını kapatır eminim.
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arabcian 6 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz





 

Bir süredir Kamboçya'da ikamet eden ünlü Pirate Bay sitesinin kurucusu Gottfrid Svartholm Warg, yerel güvenlik güçleri ve İsveç polisinin ortak çalışmasıyla tutuklandı. 2009 yılında bir yıl hapis ve para cezasına çarptırılan anakata takma adlı Gottfrid, bilgi teknolojisini yasa dışı kullanarak telif hakkı ile korunan içeriklerin dağıtımını gerçekleştirdiği için hüküm giymişti.

 

"Galaksinin en esnek BitTorrent sitesi" sloganıyla 2003'te hizmet vermeye başlayan The Pirate Bay, beş milyon kayıtlı kullanıcısı ve dört milyonun üzerinde torrent ile dünyanın en büyük BiTorrent siteleri arasında yer alıyor. Yasal mücadelesi İsveç'te açılan 2006'daki davayla başlayan sitenin kurucuları Gottfrid Svartholm, Peter Sunde, Fredrik Neij ve Carl Lundström, birer yıl hapis cezasına çarptırılmış ve siteye yaklaşık 3 milyon avroluk bir ödeme cezası verilmişti. 

 

Mahkeme yargıcıyla alakalı iddialar ve benzeri sebeplerle yapılan itirazlar sonucu Şubat 2012'de para ve hapis cezasının azaltıldığı açıklanmıştı. Ancak 2009'da dava sonuçlanmadan ülkeyi terk eden Gottfrid için böyle bir indirim gerçekleşmedi. Hasta olduğu için mahkemede bulunamayacağını aktaran Gottfrid'in avukatı, Kamboçya'daki tutuklanma kararı hakkında yorum yapmaktan kaçındı. 

 

Geçen hafta Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'deki kiralık evinde tutuklanarak İçişleri Bakanlığı göçmenlik bürosu tarafından konumu bilinmeyen bir yere götürülen Gottfrid Svartholm Warg'ın bilgi teknolojisini yasa dışı kullanmaktan tutuklandığı onaylandı. Bir polis sözcüsü, Gottfrid'in ülkeden sürüleceğini bildirdi. Henüz nereye gönderileceği bilinmiyor, ancak operasyonun İsveç polisiyle birlikte yürütülmesi ve ülkenin Gottfrid'in iadesini istemesi sebebiyle önümüzdeki günlerde İsveç'e yollanacağı tahmin ediliyor. 




valla param olsa yasal kullanırım bu siteelr sayesinde maddi imkanları olmayan insanlar kültürel paylaşımın entellektüel getirilerinden faydalanabiliyor bence toplum gelişimi açısından çok faydalı siteler
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nurettinaz 6 yıl
Güzellim, canım siteyi kapttılar o yetmedi adamı tutukladılar insanlar iyice saçmalamaya başladı. Megaupload davası gibi olur bu da söylemedi demeyin sadece insanların nefretini kazanıyorlar ki son zamanlarda meydana gelen siber saldırılar da sözlerimi destekler nitelikte.
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DH Misafiri 6 yıl
Şu an Piratebay dan 5 tane torrenti aynı anda indirebiliyorum.
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bocekgrafik 6 yıl
Yasal kullanımın yaygınlaştırılması taraftarıyım ama nedense piratebay'a bakışım bi başkaydı. Üzüldüm açıkçası.
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ALBAY 6 yıl en beğenilen
Şimdi birileri çıkıp iyi olmuş emek hırsızı vsvs diyecek eminim.Yaw kardeşim ucuzduda biz mi almadık mp3 leri divx leri?? Adı üstünde korsan.Korsan niye çıkar? Aslı pahalı olduğu ya da ulaşılamaz olduğu için.Adam asgari ücretle gidip nasıl 15 tlye mp3 veya 100tl ye oyun alsın? Paran yoksa oynama ya da dinleme diyebilir miyiz? Hani hepimiz kardeştik?
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