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Pixel 3 ve 3 XL büyük bir güncelleme aldı

Google'ın geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü ve problemleriyle adından fazlaca söz ettiren Pixel 3 akıllı telefon modelleri ile ilgili büyük bir güncelleme yayınlandı. İşte detaylar...
5 ay
5,2b
1
6
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Arama devi Google'ın geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü Pixel 3 ve 3 XL akıllı telefon modelleri, kullanıcıların yaşadıkları bir dizi sorunlarla gündeme gelmişti. Şirket yayınladığı yeni bir güncelleme ile yaşanan birçok problemin düzeltildiğini açıkladı. Özellikle performans ve yazılımsal sorunlara çözüm getiren Google hangi düzeltme ve iyileştirmelerin yapıldığını aşağıdaki listeyle açıkladı.

Güncelleme ile iyileştirilen özellikler

- Geliştirilmiş RAM yönetimi (Pixel 3 / Pixel 2)
- Kamera uygulamasının daha iyi performansı (Pixel 3 / Pixel 2)
- Kameranın optimize edilmiş otomatik odaklaması (Piksel 3)
- Optimize edilmiş kamera deklanşör hızı performansı (Pixel 3)
- Hareketsizlik gösterme aktivasyonunun daha doğru tespiti (Piksel 3)
- USB-C ses aksesuarlarının daha iyi algılanması (Pixel 3)
- Bluetooth için uyarlanmış ses kontrolü (Pixel 3 / Pixel 2 / Pixel 1)
- Belirli uygulamalarda HDR renklerinin daha iyi görüntülenmesi (Pixel 3)
- Bluetooth kullanırken optimize edilmiş kilit açma (Pixel 3 / Pixel 2 / Pixel 1)
- Android Auto ile optimize edilmiş ses performansı (Pixel 3)
- Android Auto ile daha iyi uyumluluk (Pixel 3 / Pixel 2)
- Pixel Stand'da bildirimlerin daha iyi görünmesi (Pixel 3)
- Pixel Stand'da kısa kelimelerin daha doğru tespit edilmesi (Pixel 3)
Güncellemeler her zaman olduğu gibi sıralı bir şekilde kullanıcılara dağıtılmaya başlandı. Alternatif olarak Google sunucularından da güncellemenin indirilmesi mümkün. Kaynaktaki linke tıklayarak dosyaların yayınlandığı geliştiriciler sayfasına ulaşabilirsiniz.

https://developers.google.com/android/ota Yorum Yaz
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Emre.isikgoz 5 ay
🤨
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OverClocK1ng 5 ay
Yukarıdaki güncellemelere bakıyorum. Bunların bir çoğu, Galaxy S9 cihazıma Ocak ayında gelecekler. Bugün ayın 7 si. Yani 3 hafta falan var. Ama benim cihazımda onlarca sorun yok. Hatta 1 tane bile yok. Sen cihaz çıkart. Bir sürü eksik olsun. Sonra çok hızlı güncelleme ver. Onun yerine adam gibi cihaz çıkartsa ve 3 ay sonra güncellese daha yerinde olur. Google Pixel kadar hatası çıkan cihaz görmedim. Dünyada "3 çentik" diye bir şey bu telefon ile vücud buldu. Sorunsuz olsun, 3 ay geç olsun. Azıcık aşım, ağrısız başım...
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intel7mix 5 ay
Güncelleme detaylarına bakılıyorum telefon bildiğin eksik yazılımla çıkmış gibi o geliştirildi bu yapıldı vs.
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smart1978 5 ay
Pixel 2 Xl cihazim da bariz iyilesme var :) . Google isin piri ...
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SEO-Uzmanı 5 ay
bir telefona eski bir işletim sistemi kullanmak şu anlama gelir !
evden dışarı çıkarken ; evin kapısı sonuna kadar açık bırakmakla
aynı anlama geliyor !
özetle konu bu kadar önemli ve hassas bir noktada !
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forumlarabak 5 ay
Biz sayfaya ulaşalım da telefon ulaşılabilir değil bizim için...
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