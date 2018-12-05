Pixel 3 ve 3 XL büyük bir güncelleme aldı

Arama devi Google'ın geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü Pixel 3 ve 3 XL akıllı telefon modelleri, kullanıcıların yaşadıkları bir dizi sorunlarla gündeme gelmişti. Şirket yayınladığı yeni bir güncelleme ile yaşanan birçok problemin düzeltildiğini açıkladı. Özellikle performans ve yazılımsal sorunlara çözüm getiren Google hangi düzeltme ve iyileştirmelerin yapıldığını aşağıdaki listeyle açıkladı.

Güncelleme ile iyileştirilen özellikler

- Pixel Stand'da kısa kelimelerin daha doğru tespit edilmesi (Pixel 3)

Güncellemeler her zaman olduğu gibi sıralı bir şekilde kullanıcılara dağıtılmaya başlandı. Alternatif olarak Google sunucularından da güncellemenin indirilmesi mümkün. Kaynaktaki linke tıklayarak dosyaların yayınlandığı geliştiriciler sayfasına ulaşabilirsiniz.

https://developers.google.com/android/ota

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- Geliştirilmiş RAM yönetimi (Pixel 3 / Pixel 2)- Kamera uygulamasının daha iyi performansı (Pixel 3 / Pixel 2)- Kameranın optimize edilmiş otomatik odaklaması (Piksel 3)- Optimize edilmiş kamera deklanşör hızı performansı (Pixel 3)- Hareketsizlik gösterme aktivasyonunun daha doğru tespiti (Piksel 3)- USB-C ses aksesuarlarının daha iyi algılanması (Pixel 3)- Bluetooth için uyarlanmış ses kontrolü (Pixel 3 / Pixel 2 / Pixel 1)- Belirli uygulamalarda HDR renklerinin daha iyi görüntülenmesi (Pixel 3)- Bluetooth kullanırken optimize edilmiş kilit açma (Pixel 3 / Pixel 2 / Pixel 1)- Android Auto ile optimize edilmiş ses performansı (Pixel 3)- Android Auto ile daha iyi uyumluluk (Pixel 3 / Pixel 2)- Pixel Stand'da bildirimlerin daha iyi görünmesi (Pixel 3)