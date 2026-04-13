    Xiaomi 18 Pro’nun kilit özellikleri sızdı: Çift 200MP kamera ve dahası

    Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemisi serisi üzerinde çalışmaları sürerken, Xiaomi 18 Pro modeliyle ilgili teknik detaylar netleşmeye başladı. Daha önce ortaya çıkan bilgiler büyük ölçüde doğrulanırken, son sızıntılar cihazın özellikle kamera ve batarya tarafında önemli yenilikler sunacağını gösteriyor.

    7000 mAh batarya ve çift 200 MP kamera

    Batarya tarafında cihazın 7000 mAh seviyesinden başlayan bir kapasiteye sahip olması bekleniyor. Bu değer, önceki nesle kıyasla ciddi bir artış anlamına geliyor. Bunun yanında hem kablolu hem de kablosuz tarafta 100W hızlı şarj desteğinin korunacak. Kamera tarafı ise cihazın en dikkat çekici noktalarından biri olmaya aday.

    Sızıntılara göre Xiaomi 18 Pro, çift 200 MP sensörle gelecek. Bu kurulumda ana kamera ile birlikte periskop telefoto lensin de yüksek çözünürlük sunması bekleniyor. Ayrıca yeni nesil sensörlerin LOFIC HDR 3.0 desteğiyle daha geniş dinamik aralık sağlayacağı belirtiliyor. Bu da özellikle zorlu ışık koşullarında daha dengeli fotoğraflar sunacak.

    Bununla birlikte Xiaomi'nin modüler lens sistemleri üzerinde çalıştığı da sızıntılar arasında. Manyetik olarak takılıp çıkarılabilen lens yapısı, kullanıcıya zoom ve farklı çekim senaryolarında daha fazla esneklik sunabilir. 

    Performans tarafında ise cihazın, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemciden güç alması bekleniyor. 2nm üretim süreciyle geleceği söylenen bu yonga seti, hem performans hem de enerji verimliliği açısından önemli kazanımlar sunacak. Serinin daha üst modeli olarak konumlanacak Xiaomi 18 Pro Max tarafında ise batarya kapasitesinin 8500 mAh seviyelerine kadar çıkabileceği konuşuluyor. Ayrıca arka ekrana sahip tasarım bu modelde de korunacak.

