Samsung, Galaxy A8 Star'ın portre modunun tanıtımında stok fotoğraf kullandı

Teknoloji Editörü
Akıllı telefon üreticilerinden Samsung, kısa bir arayla ikinci skandalıyla gündeme düştü. Şirket geçtiğimiz günlerde Galaxy A8'deki çift ön kamera özelliklerini tanıtmak için stok fotoğraf kullanmıştı. Şimdi de Galaxy A8 Star'ın portre modu için aynı şeyi yaptı.
Samsung'un ilk vukuatı değil
Fotoğrafçı Dunja Djudjic, Samsung Malezya'nın web sitesinde kendi DSLR makinesiyle çektiği fotoğrafa rastladı. Şirket Galaxy A8 Star'ın Portre Modu'nun ne kadar iyi çekim yaptığını göstermek için ortaya çıkacağını düşünmeden, Djudjic'in stok fotoğraf sitelerinde satışa sunduğu fotoğrafı kullanmıştı.Fotoğrafının orijinal haline çeşitli efektler verilerek, sanki Galaxy A8 Star ile çekilmiş gibi sunulmasına oldukça şaşırdığını ifade eden Djudjic bu durumu ise fotoğrafının satın alınmasından sonra internette yaptığı bir arama sonucu farkettiğini ifade etti.
https://www.diyphotography.net/samsung-used-my-dslr-photo-to-fake-their-phones-portrait-mode/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şimdi biri gelir teknolojiden anlayan zamzung kullanır der.
Apple yapsa burada sayfalarca yorum olurdu rezalet denirdi...