Samsung, Galaxy A8 Star'ın portre modunun tanıtımında stok fotoğraf kullandı

Akıllı telefon üreticilerinden Samsung, kısa bir arayla ikinci skandalıyla gündeme düştü. Şirket geçtiğimiz günlerde Galaxy A8'deki çift ön kamera özelliklerini tanıtmak için stok fotoğraf kullanmıştı. Şimdi de Galaxy A8 Star'ın portre modu için aynı şeyi yaptı.

Samsung'un ilk vukuatı değil

Fotoğrafçı Dunja Djudjic, Samsung Malezya'nın web sitesinde kendi DSLR makinesiyle çektiği fotoğrafa rastladı. Şirket Galaxy A8 Star'ın Portre Modu'nun ne kadar iyi çekim yaptığını göstermek için ortaya çıkacağını düşünmeden, Djudjic'in stok fotoğraf sitelerinde satışa sunduğu fotoğrafı kullanmıştı.

https://www.diyphotography.net/samsung-used-my-dslr-photo-to-fake-their-phones-portrait-mode/

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Fotoğrafının orijinal haline çeşitli efektler verilerek, sankiile çekilmiş gibi sunulmasına oldukça şaşırdığını ifade edenbu durumu ise fotoğrafının satın alınmasından sonra internette yaptığı birfarkettiğini ifade etti.