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Plastik atıklar ile 3D yazıcı ham maddesi üreten dönüştürücü : ProtoCycler

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Plastik atıklar ile 3D yazıcı ham maddesi üreten dönüştürücü : ProtoCycler
Son dönemlerin en popüler teknolojilerinden birisi olan 3D yazıcılar bir çok kişi için yeni bir sanayi devrimi olarak görülüyor. Ancak bu devrimin önündeki en büyük engel ham madde fiyatının yüksek olması, zira bu sebep 3D yazıcıda üretilen bir çok ufak aracın maliyeti günümüzde dışarıdan temin etmekten daha pahalıya geliyor.

Bunun dışında bazı 3D yazıcıyı üreticilerinin kullanıcıları kendine bağlamak için tek çeşit ham madde kullanması ve renk seçeneklerinin sınırlı olması bu konudaki diğer zorlukları da gündeme getiriyor. Ancak Kanada'da bulunan British Columbia üniversitesinin fizik mühendisliği bölümünden üç öğrenci bu problemi aşmış gibi gözüküyor.
Günümüzde 1 kg'lık bir ham madde yumağının yaklaşık 50 dolar fiyata sahip olduğu söylenirken ProtoCycler adı verilen dönüştürücü ile yine 1kg'lık ham maddenin istenilen renkte 5 dolar maliyetle üretilebildiği belirtiliyor. Ayrıca ham maddeyi tamamen kullanıma hazır olarak sunan dönüştürücü 2 saatte 1kg'lık yumağı hazırlayabiliyor. 
Bunun dışında yazıcının en dikkat çeken noktası ise üzerinde bir parçalayıcının bulunması. Bu sistem sayesinde daha önce 3D yazıdan çıkarttığınız baskıları yeniden 3D yazıcı ham maddesine dönüştürebiliyor. Bunun dışında ekstra bir maliyeti olmayan sistem 3D yazıcı çıktıları arasında atık plastiği olan kullanıcılar için sıfır maliyetle yeni bir ürün yaratma imkanı sunuyor. 

799 dolarlık fiyata sahip olan ProtoCycler indieGoGo platformunda 70 bin dolar hedef ile başlamıştı, an itibariyle 100 bin doları aşan bir kaynak elde eden proje seri üretime geçmek için başarıya ulaştı.

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doctor_bey 4 yıl
müthiş bir şey bu, yayılmalı mutlaka
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Kartal Göz 4 yıl
Şapka çıkartılacak bir projeymiş gerçekten de. Acaba o plastiği gerekli hammaddeye çevirirken ne kadar enerji harcıyor. Fatura kabarmasın sonra gerçi normalde de pahalıya geliyormuş. En kötü ihtimalle geri dönüşüm sağlar ve bu da iyi bir şey.
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profecco 4 yıl
Vallaha helal olsun. İşlerini adam gibi yapanlar hep gelişecek o ülkeler para kazanacak daha iyi bir yaşam sürecekler.
İnsan benim ülkemde neden böyle şeyler yapanlar yok diye düşünüyor ama diyanet bakanlığına 6 milyar dolar ayırıp da bir okulun merdivenine korkuluk yaptırmak için para göndermeyen zihniyet oldukça böyle şeyler çıkmaz bizden.
Bu arada yiyeceklerle pasta vb basan bi yazıcı olsa dehşet olur. Hatta içine çocukların sevmediği yararlı şeylerden koyup sevdiği çizgi film karakterleri şeklinde bi yiyecek basılsa evde güzel olmaz mı :)
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selmand 4 yıl profecco
profecco
Vallaha helal olsun. İşlerini adam gibi yapanlar hep gelişecek o ülkeler para kazanacak daha iyi bir yaşam sürecekler.
İnsan benim ülkemde neden böyle şeyler yapanlar yok diye düşünüyor ama diyanet bakanlığına 6 milyar dolar ayırıp da bir okulun merdivenine korkuluk yaptırmak için para göndermeyen zihniyet oldukça böyle şeyler çıkmaz bizden.
Bu arada yiyeceklerle pasta vb basan bi yazıcı olsa dehşet olur. Hatta içine çocukların sevmediği yararlı şeylerden koyup sevdiği çizgi film karakterleri şeklinde bi yiyecek basılsa evde güzel olmaz mı :)

avrupada bildiğim kadarıyla maaşlardan kliseye yardım kesiliyor. din gerekli bir kurumdur, eğitimde öyle ama türkiye de işler daima çalarak çırparak yürüyor. bu nedenle gelişemiyoruz.
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ynal 4 yıl
Harikulade bir proje.
Üniversitelerimizde özellikle de Anadolu'da bulunanlar da, akademisyenler yayımlayacakları makale kopyalarını sadece çeviri yapmaları için öğrencilere tez çalışması olarak vermekte halen.
Eğitim sisteminde ders almamız gereken yığınla şey var...
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