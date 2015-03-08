Plastik atıklar ile 3D yazıcı ham maddesi üreten dönüştürücü : ProtoCycler

Son dönemlerin en popüler teknolojilerinden birisi olan 3D yazıcılar bir çok kişi için yeni bir sanayi devrimi olarak görülüyor. Ancak bu devrimin önündeki en büyük engel ham madde fiyatının yüksek olması, zira bu sebep 3D yazıcıda üretilen bir çok ufak aracın maliyeti günümüzde dışarıdan temin etmekten daha pahalıya geliyor.

Bunun dışında bazı 3D yazıcıyı üreticilerinin kullanıcıları kendine bağlamak için tek çeşit ham madde kullanması ve renk seçeneklerinin sınırlı olması bu konudaki diğer zorlukları da gündeme getiriyor. Ancak Kanada'da bulunan British Columbia üniversitesinin fizik mühendisliği bölümünden üç öğrenci bu problemi aşmış gibi gözüküyor.

Günümüzde 1 kg'lık bir ham madde yumağının yaklaşık 50 dolar fiyata sahip olduğu söylenirken ProtoCycler adı verilen dönüştürücü ile yine 1kg'lık ham maddenin istenilen renkte 5 dolar maliyetle üretilebildiği belirtiliyor. Ayrıca ham maddeyi tamamen kullanıma hazır olarak sunan dönüştürücü 2 saatte 1kg'lık yumağı hazırlayabiliyor.

Bunun dışında yazıcının en dikkat çeken noktası ise üzerinde bir parçalayıcının bulunması. Bu sistem sayesinde daha önce 3D yazıdan çıkarttığınız baskıları yeniden 3D yazıcı ham maddesine dönüştürebiliyor. Bunun dışında ekstra bir maliyeti olmayan sistem 3D yazıcı çıktıları arasında atık plastiği olan kullanıcılar için sıfır maliyetle yeni bir ürün yaratma imkanı sunuyor.

799 dolarlık fiyata sahip olan ProtoCycler indieGoGo platformunda 70 bin dolar hedef ile başlamıştı, an itibariyle 100 bin doları aşan bir kaynak elde eden proje seri üretime geçmek için başarıya ulaştı.