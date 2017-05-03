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Play Store’daki “sahte HGS uygulaması” 4000 kişiyi etkiledi

Dolandırıcılar, Google Play Store’a yükledikleri sahte HGS uygulamasıyla binlerce kişinin SMSlerine ve kart bilgilerine ulaştılar. PTT, uygulamayı kullanan müşterilerini uyardı. Detaylar haberimizde.
2 yıl
6,9b
1
15
Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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PTT A.Ş. tarafından geliştirilen ve Google Play Store’un Haritalar ve Navigasyon bölümünde yer alan HGS uygulamasının sahtesi geliştirildi. Konu ile ilgili olarak bilgilendirme yapan PTT, sahte mobil uygulamaya sahip olan müşterilerinin bu uygulamayı derhal silmesi gerektiğini ve uygulamanın mağazadan kaldırılması adına çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Sahte HGS uygulamasını gerçeğinden ayırt etmenin en kolay yolu uygulamaların geliştiricilerini kontrol etmek. Asıl HGS uygulaması PTT A.Ş. tarafından geliştirildi, öte yandan sahte uygulamanın geliştiricisi PTT A.Ş (noktası yok) ismini kullanıyor. Aşağıda yer alan fotoğraflardan iki uygulama arasındaki farkı görebilirsiniz.

Kredi kartı bilgilerini çalıyorlar

Uygulama üzerine kurulan sistemin çalışma şekli son derece tehlikeli. Yükledikleri uygulamanın sahte olduğundan şüphelenmeyen kullanıcılar, HGS’ye yükleme yapmak amacıyla uygulamayı kullanarak kart bilgilerini dolandırıcılara gönderiyorlar. Kart bilgilerine bu şekilde erişen kişiler, uygulamanın izinleri sayesinde cihaza gönderilen 3D Secure kodunu da görüntüleyebiliyorlar ve böylece kredi kartını diledikleri şekilde kullanıyorlar. Ayrıca dolandırıcılar, sahte uygulama kullanıcılarının kişisel bilgilerini içeren dosyaları, mesajları da ele geçirebiliyor. Şu an yaklaşık 4000 SMS’in sızdırıldığı, yani 4000 kişinin mağdur olduğu biliniyor.

DonanımHaber Forumlarında paylaşıldıktan sonra kaldırılan uygulamayla ilgili olarak PTT tarafından soruşturma başlatılmış durumda. Yaşanan bu durum, Google Play Store'un dikkatsiz kullanıldığında ciddi bir tehlike yaratabileceğinin de bir kanıtı olmuş durumda.

https://forum.donanimhaber.com/dikkatttt-cok-buyuk-bir-acik-var-tum-kisisel-verileriniz-sizabilir--125636141#125636141 Yorum Yaz
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erci501 2 yıl en beğenilen
Tahmin. Com diye bişey yazıyo şu an sahte uygulamada
Androidden mi soğudum yoksa
devlete ait bi uygulamanın sahtesini böyle bi yerde nasıl indirilmeye sunuyorlar.
Tahmin. Com diye bişey yazıyo şu an sahte uygulamadaAndroidden mi soğudum yoksadevlete ait bi uygulamanın sahtesini böyle bi yerde nasıl indirilmeye s...
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fimeral 2 yıl
play store android'e hiç yakışmıyor. google buna bir çözüm bulmalı. play store gerçekten çöp. eskiden uygulama sayısını app store ile yarıştırmak için kaliteden ödün veriyordu. artık buna ihtiyacı da kalmadı ve uygulamalarda kalite ve güvenliğe odaklanmalı.
play store android'e hiç yakışmıyor. google buna bir çözüm bulmalı. play store gerçekten çöp. eskiden uygulama sayısını app store ile yarıştırmak için kalitede...
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mehmedaltair 2 yıl
Soruşturma başlatılmış da uygulamayı yayınlayan adam yurtdışında falan yaşıyorsa bir halt yapamazlar. O yüzden bunun PTT'den çok Google tarafından çözülmesi lazım. Mağaza hala rezalet ben kullanmaya başladığımdan beri 6 sene geçmiş hala 0 denetim isteyen istediğini yükler kafasıyla hareket ediyorlar.
Soruşturma başlatılmış da uygulamayı yayınlayan adam yurtdışında falan yaşıyorsa bir halt yapamazlar. O yüzden bunun PTT'den çok Google tarafından çözülmesi la...
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DH Misafiri 1 yıl
Bu uygulama madurlarından biriyim. Bankaya yaptğım itiraz reddedildi. Türkiye Bankalar Birliğine yaptığım itiraz reddedildi. Neymiş 3D Secure şifresi benim sorunlulumdaymış. ya adam ele geçirdi diyorum derdimi anlatamıyorum.
Benim gibi madurlar varsa birlik olalım.
1 Yanıt Yanıtla
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Heartache88 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bu uygulama madurlarından biriyim. Bankaya yaptğım itiraz reddedildi. Türkiye Bankalar Birliğine yaptığım itiraz reddedildi. Neymiş 3D Secure şifresi benim sorunlulumdaymış. ya adam ele geçirdi diyorum derdimi anlatamıyorum.
Benim gibi madurlar varsa birlik olalım.

Bende aynı şekilde mağdurum hiçbir kurum kabul etmiyor
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OverClocK1ng 2 yıl
Anroid'den soğumayı falan anlamıyorum. PTT nin takip etmesi gerekirdi.
Ne yani. Ben şimdi gitsem ve sizin adınızla aynı bir Facebook hesabı açsam ve sizin resimlerinizi koysam, suçlu Facebook mu?...
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mavizaman 2 yıl
ptt anca mı kontrol etmiş? suçlu ptt.
google ı öven android fanlarına gelsin bu konu vakti zamanında "yok windows market yokmuş içi boşmuş vs." deniyordu dolu olanları görüyoruz 3d secureden şifreyi okuyor herifler kartı boşaltmak için daha ne kaldı geriye.
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Silent Guardian 2 yıl
Google Play Store'a çeki düzen vermeli deyince fanboy oluyoruz


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eAkman 2 yıl
Bu ne sorumsuzluk google?
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Fashionality 2 yıl
Adamlar uygulamayi yazmis ve gelistirici ismine kadar dusunmus
Dolandiriciliga harcadiklari vakti daha yararli islerde kullansalar, milletin isine yarayacak programlar yazsalar olmaz tabi...
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V4LKyR 2 yıl
İşte bizim milletimiz böyle üçkağıt yapma konusunda dünyada açık ara öndedir. Kimse elimize su dökemez. Kafa anca buraya çalışıyor çünkü. Üreteyim, geliştireyim, yeni icatlar yapayım, uzaya çıkayım falan yok yani.
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mehmedaltair 2 yıl
Soruşturma başlatılmış da uygulamayı yayınlayan adam yurtdışında falan yaşıyorsa bir halt yapamazlar. O yüzden bunun PTT'den çok Google tarafından çözülmesi lazım. Mağaza hala rezalet ben kullanmaya başladığımdan beri 6 sene geçmiş hala 0 denetim isteyen istediğini yükler kafasıyla hareket ediyorlar.
Yanıtla +5
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fimeral 2 yıl
play store android'e hiç yakışmıyor. google buna bir çözüm bulmalı. play store gerçekten çöp. eskiden uygulama sayısını app store ile yarıştırmak için kaliteden ödün veriyordu. artık buna ihtiyacı da kalmadı ve uygulamalarda kalite ve güvenliğe odaklanmalı.
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Dehşetengiz 2 yıl
vay be
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