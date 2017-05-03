Play Store’daki “sahte HGS uygulaması” 4000 kişiyi etkiledi

PTT A.Ş. tarafından geliştirilen ve Google Play Store’un Haritalar ve Navigasyon bölümünde yer alan HGS uygulamasının sahtesi geliştirildi. Konu ile ilgili olarak bilgilendirme yapan PTT, sahte mobil uygulamaya sahip olan müşterilerinin bu uygulamayı derhal silmesi gerektiğini ve uygulamanın mağazadan kaldırılması adına çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Sahte HGS uygulamasını gerçeğinden ayırt etmenin en kolay yolu uygulamaların geliştiricilerini kontrol etmek. Asıl HGS uygulaması PTT A.Ş. tarafından geliştirildi, öte yandan sahte uygulamanın geliştiricisi PTT A.Ş (noktası yok) ismini kullanıyor. Aşağıda yer alan fotoğraflardan iki uygulama arasındaki farkı görebilirsiniz.

Kredi kartı bilgilerini çalıyorlar

Uygulama üzerine kurulan sistemin çalışma şekli son derece tehlikeli. Yükledikleri uygulamanın sahte olduğundan şüphelenmeyen kullanıcılar, HGS’ye yükleme yapmak amacıyla uygulamayı kullanarak kart bilgilerini dolandırıcılara gönderiyorlar. Kart bilgilerine bu şekilde erişen kişiler, uygulamanın izinleri sayesinde cihaza gönderilen 3D Secure kodunu da görüntüleyebiliyorlar ve böylece kredi kartını diledikleri şekilde kullanıyorlar. Ayrıca dolandırıcılar, sahte uygulama kullanıcılarının kişisel bilgilerini içeren dosyaları, mesajları da ele geçirebiliyor. Şu an yaklaşık 4000 SMS’in sızdırıldığı, yani 4000 kişinin mağdur olduğu biliniyor.

DonanımHaber Forumlarında paylaşıldıktan sonra kaldırılan uygulamayla ilgili olarak PTT tarafından soruşturma başlatılmış durumda. Yaşanan bu durum, Google Play Store'un dikkatsiz kullanıldığında ciddi bir tehlike yaratabileceğinin de bir kanıtı olmuş durumda.

https://forum.donanimhaber.com/dikkatttt-cok-buyuk-bir-acik-var-tum-kisisel-verileriniz-sizabilir--125636141#125636141