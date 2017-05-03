Play Store’daki “sahte HGS uygulaması” 4000 kişiyi etkiledi

Sahte HGS uygulamasını gerçeğinden ayırt etmenin en kolay yolu uygulamaların geliştiricilerini kontrol etmek. Asıl HGS uygulaması PTT A.Ş. tarafından geliştirildi, öte yandan sahte uygulamanın geliştiricisi PTT A.Ş (noktası yok) ismini kullanıyor. Aşağıda yer alan fotoğraflardan iki uygulama arasındaki farkı görebilirsiniz.
Kredi kartı bilgilerini çalıyorlar
Uygulama üzerine kurulan sistemin çalışma şekli son derece tehlikeli. Yükledikleri uygulamanın sahte olduğundan şüphelenmeyen kullanıcılar, HGS’ye yükleme yapmak amacıyla uygulamayı kullanarak kart bilgilerini dolandırıcılara gönderiyorlar. Kart bilgilerine bu şekilde erişen kişiler, uygulamanın izinleri sayesinde cihaza gönderilen 3D Secure kodunu da görüntüleyebiliyorlar ve böylece kredi kartını diledikleri şekilde kullanıyorlar. Ayrıca dolandırıcılar, sahte uygulama kullanıcılarının kişisel bilgilerini içeren dosyaları, mesajları da ele geçirebiliyor. Şu an yaklaşık 4000 SMS’in sızdırıldığı, yani 4000 kişinin mağdur olduğu biliniyor.
https://forum.donanimhaber.com/dikkatttt-cok-buyuk-bir-acik-var-tum-kisisel-verileriniz-sizabilir--125636141#125636141 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Androidden mi soğudum yoksa
devlete ait bi uygulamanın sahtesini böyle bi yerde nasıl indirilmeye sunuyorlar.