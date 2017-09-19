Play Store'daki uygulamalar bazı bölgelerde indirme boyutuyla listelenecek

Bazı Android kullanıcıları Play Store'da bir değişiklik fark etmiş durumda. Google eskiden beri uygulamaları listelerken kullanıcıların neyi indireceklerine karar vermelerini kolaylaştırmak için yıldız derecelendirmelerini gösterir. Ancak bazı kullanıcılar bunun değiştiğini söylüyor.

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Uygulamalar artık yıldız derecelendirmesi yerine indirme boyutlarıyla listelenmeye başlamış durumda. Bu şüphesiz ki depolama alanının tükenmesi konusunda sıkıntı yaşayan Android kullanıcıları için yararlı bir değişiklik ancak genel kullanıcı kitlesi açısından doğru bir adım gibi görünmüyor.

Yaşanan bu değişiklik ilk olarak Reddit'te ortaya çıkarıldı. Çoğu kullanıcı indirme boyutundan ziyade, diğer kullanıcılardan iyi puan almış kaliteli uygulama yüklemenin daha önemli olduğunu söylüyor. Yani ortak görüş uygulamalar listelenirken yıldız derecelendirmesinin gösterilmesinden yana.

Öte yandan değişikliğin Hindistan gibi düşük internet hızına sahip bölgelerde geçerli olduğu söyleniyor. Doğal olarak bu ülkelerde veri paketleri son derece değerli ve bu anlamda indirilen dosya boyutu oldukça önem taşıyor. Şu an için test sürecinde olan bu değişikliğin hangi bölgelerde hayata geçirileceği konusunda ise hiçbir bilgi yok.

https://www.reddit.com/r/Android/comments/70h583/play_store_now_shows_size_instead_of_rating_in/