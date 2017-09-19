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Play Store'daki uygulamalar bazı bölgelerde indirme boyutuyla listelenecek

Google, düşük internet hızına sahip bölgelerde Play Store uygulamalarını yıldız derecelendirmesi yerine indirme boyutlarıyla listelemeye başlayacak. Arama devi test sürecini başlatmış durumda.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Bazı Android kullanıcıları Play Store'da bir değişiklik fark etmiş durumda. Google eskiden beri uygulamaları listelerken kullanıcıların neyi indireceklerine karar vermelerini kolaylaştırmak için yıldız derecelendirmelerini gösterir. Ancak bazı kullanıcılar bunun değiştiğini söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Nokia 8 için Oreo güncellemesi yolda"
Uygulamalar artık yıldız derecelendirmesi yerine indirme boyutlarıyla listelenmeye başlamış durumda. Bu şüphesiz ki depolama alanının tükenmesi konusunda sıkıntı yaşayan Android kullanıcıları için yararlı bir değişiklik ancak genel kullanıcı kitlesi açısından doğru bir adım gibi görünmüyor.
Yaşanan bu değişiklik ilk olarak Reddit'te ortaya çıkarıldı. Çoğu kullanıcı indirme boyutundan ziyade, diğer kullanıcılardan iyi puan almış kaliteli uygulama yüklemenin daha önemli olduğunu söylüyor. Yani ortak görüş uygulamalar listelenirken yıldız derecelendirmesinin gösterilmesinden yana.
Öte yandan değişikliğin Hindistan gibi düşük internet hızına sahip bölgelerde geçerli olduğu söyleniyor. Doğal olarak bu ülkelerde veri paketleri son derece değerli ve bu anlamda indirilen dosya boyutu oldukça önem taşıyor. Şu an için test sürecinde olan bu değişikliğin hangi bölgelerde hayata geçirileceği konusunda ise hiçbir bilgi yok.

https://www.reddit.com/r/Android/comments/70h583/play_store_now_shows_size_instead_of_rating_in/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl en beğenilen
Turkiye gibi internetin cok hizli ve sorunsuz oldugu ulkelere gelmez.
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QuexSeeL 1 yıl
Asfalt hatırladığım kadarıyla küçük kurulum dosyası sonrasında da büyük içerik dosyası indiriyordu. Bu durumda asfaltı en başa koymanın ne mantığı kalıyor? (önceden kurmuştum çok yer tutuyor diye büyük oyunların hepsini silmiştim şimdi kurulum şekli farklı ise bilemem)
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buraoca2 1 yıl
Şu işi biraz daha düşünüp, Uygulamayı yüksek puanlı sıraya göre gösterip; Puan belirtilen yere uygulamanın boyutu yazılsa, çok çok daha mantıklı bir iş yapılmış olur, hem de tüm ülkelerde kullanılabilir...
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St Batuhan 1 yıl buraoca2
buraoca2

Şu işi biraz daha düşünüp, Uygulamayı yüksek puanlı sıraya göre gösterip; Puan belirtilen yere uygulamanın boyutu yazılsa, çok çok daha mantıklı bir iş yapılmış olur, hem de tüm ülkelerde kullanılabilir...

Direkt her 2 bilgiyi de yazsın bence. Kesinlikle doğru yol bu. Hatta sıralama için bir de opsiyon gelmesi de iyi olur aslında. Çözüm ürettik diyorlar tamam ama ürettikleri çözüm yine bir kısıtlama getiriyor.
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DH Misafiri 1 yıl en beğenilen
Turkiye gibi internetin cok hizli ve sorunsuz oldugu ulkelere gelmez.
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intel7mix 1 yıl
Sanki eskiden vardı da, sonra kalkmıştı
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