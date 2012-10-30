Play mağazasında uygulama sayısı 700.000'e ulaştı, App Store ile fark kapanıyor





Uygulama mağazası konusunda başı çeken iki dev olan Google ve Apple'ın arasındaki rekabette App Store uygulama sayısı bakımından önde bulunuyor. Ancak Google'ın açıkladığı son rakamlara göre aradaki fark kapanmak üzere.





Google, Play uygulama mağazasında mevcut bulunan uygulama sayısının 700 000 civarında olduğunu duyurdu. Apple ise geçen haftaki etkinlikte 700 000 uygulama sayısını geride bıraktıklarını açıklamıştı.





Açıklamalara bakıldığında ise uygulama sayısı bakımından Apple'ın hakimiyetinin bitmek üzere olduğu görülüyor. Eskiye göre geliştiricileri cezbetmek konusunda daha başarılı olduğu görülen Google, ayrıca Android'li cihaz sayısını da 500 milyona taşımış durumda.





Ancak Apple halen en çok satış yapan uygulama mağazasına sahip olduğu konusunda ısrarcı. Yine geçen hafta açıklanan rakamlara göre App Store, ilk yayına başladığı 2008 yılından bu yana geliştiricilere toplam 6.5 milyar dolarlık ödeme yaptı.





Play mağazasında ise ücretsiz veya freemium tabir edilen ve ücretsiz olarak satılıp uygulama içi eşya satışı ile gelir elde eden uygulamalar ağırlıkta.





Bir değişiklik olmazsa yıl sonunda Play mağazasının uygulama sayısı bakımından App Store'u geride bırakması kaçınılmaz olacak.

http://www.businessweek.com/news/2012-10-29/google-says-700-000-applications-available-for-android-devices