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Play mağazasında uygulama sayısı 700.000'e ulaştı, App Store ile fark kapanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Uygulama mağazası konusunda başı çeken iki dev olan Google ve Apple'ın arasındaki rekabette App Store uygulama sayısı bakımından önde bulunuyor. Ancak Google'ın açıkladığı son rakamlara göre aradaki fark kapanmak üzere.

Google, Play uygulama mağazasında mevcut bulunan uygulama sayısının 700 000 civarında olduğunu duyurdu. Apple ise geçen haftaki etkinlikte 700 000 uygulama sayısını geride bıraktıklarını açıklamıştı.

Açıklamalara bakıldığında ise uygulama sayısı bakımından Apple'ın hakimiyetinin bitmek üzere olduğu görülüyor. Eskiye göre geliştiricileri cezbetmek konusunda daha başarılı olduğu görülen Google, ayrıca Android'li cihaz sayısını da 500 milyona taşımış durumda.

Ancak Apple halen en çok satış yapan uygulama mağazasına sahip olduğu konusunda ısrarcı. Yine geçen hafta açıklanan rakamlara göre App Store, ilk yayına başladığı 2008 yılından bu yana geliştiricilere toplam 6.5 milyar dolarlık ödeme yaptı.

Play mağazasında ise ücretsiz veya freemium tabir edilen ve ücretsiz olarak satılıp uygulama içi eşya satışı ile gelir elde eden uygulamalar ağırlıkta.

Bir değişiklik olmazsa yıl sonunda Play mağazasının uygulama sayısı bakımından App Store'u geride bırakması kaçınılmaz olacak.

http://www.businessweek.com/news/2012-10-29/google-says-700-000-applications-available-for-android-devices Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 7 yıl en beğenilen
Çok olması iyi olduğunu göstermez.

Az olsun, öz olsun yeterli. Bunun android'i, İOS, Windows app store felan farketmiyor.
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eternity 7 yıl
Kalitesiz uygulamalara izin vererek Apple'ı geçecekse gerek yok.
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Amedra 7 yıl
Sanki at yarıştırıyorlar, başlığa bak bir de "fark kapanıyor" yazmışlar.
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busterr 7 yıl
Sayının fazlalığı iyi olduğunu göstermez.

Birkere Google Play de kontrol diye bir şey yok çöplüğe dönmüş, önüne gelen uygulama yapıyor mağazaya atıyor, bunları virüslü mü, gereksiz mi, sağlam mı diye kontrol eden birileri yok. Mağazada bir uygulama ismi ara o uygulamayı bulana kadar canı çıkıyor insanın bin tane başka uygulama çıkarıyor arama sonucu karşına. Ama Appstore da öyle değil adamlar her uygulamayı kontrol edip alıyor mağazaya, tertemiz kaliteli uygulamalar kabul edilenlerin hepsi.

Bir de uyumluluk olayı var tabi en önemlisi, Android'in saysan 100 tane farklı telefonu var belki hepsi Google Play'den besleniyor aynı uygulamalari indiriyor, hepsinin çözünürlüğü donanımı farklı, uygulama geliştiriciler bunların hepsine uyumlu yapamıyorlar uygulamaları bu yüzdende çökme, uyumsuzluk, stabil olmama vs almış başını gidiyor. Appstore da ise iki tane ipad, 3 tanede farklı iphone çözünürluğü için ayarla uygulamayı, zaten hepsi aynı tas aynı hamam, canavar gibi çalışıyor uygulamalar dert yok birşey yok.

Bunun sonucunda S3 olsun, Note olsun, iPhone olsun hepsi akıllı telefon, akıllı telefonu da (kamera ve diğer default özellikler haricinde) akıllı telefon yapan uygulamalarıdır. Uygulama kalitesi bu bakımdan çok önemli, Android telefonların 4 çekirdeği olsun iPhone'un 2 çekirdeği olsun yine uygulamalarda iPhone u geçemiyor neden, yukarda bahsettiğim olaylar yüzünden dengesiz güç güç değildir sonuçta. Fanboy değilim, iki işletim sistemini de kullandım, ama önce kalite yani sayının bi önemi yok
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EstrEmO 7 yıl
apple store de en ufak bir zil sesi programı bile paralı...
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asi_genc6134 7 yıl
android te ilk once atv yi koysunlar bi arkadasla aradak bi turlu atv yi bulamadik
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vGündüzalp 7 yıl
kime sorarsan sor play storede bulunana uygulamaların yarısı boş beleş uygulama diyecektir. bazılarıda uygulmaya sadece tarayıcı ekleyip kendi mobil sitelerini uygulamaya çağırıyorlar.
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Smile75 7 yıl
Bana göre önemli olan sayısı değil, kalitesi.
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multiTYRT 7 yıl
o uygulamaların işlevleri önemli
androidde ki uygulamaların 4/1 i adam gibi olsun önce
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FERFEROS 7 yıl
Şu saçma sapan erotik uygulamaları kaldırsalar yeter.Kaliteli ve öz olması lazım.
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bloodrap 7 yıl
bence bu dönemlerde winphone'nun marketplace'sinede yer vermek gerekir.Şuan yaygın olmaya bilir ama 2013 başlangıç olmak üzere sadece winphone'da çalışacak uygulamalar gelecek. play ile appstore arasında ciddi fark var tabikide sebebi biri kendi telefonun yazılımını üretiyor diğer birden fazla ve farklı telefonlara hitap eden yazılım üretiyor.Aslında tartışmaya gerek yok kasmayın sonu yok bu işin
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kyturan1 7 yıl
android igrenc bir seymis bi kullandim pisman oldum dahada davosa gitmemm yani.
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Cefakar. 7 yıl
O 700bin uygulamanın en az 200bin'i çöptür...

Ayrıca APK olarak bedava indirmek varken GooglePlay Store da para ödemek niye?Ha kapalı sistem olsa anlarım ama android açık sistem be kardeşim! Gider google olay de beğendiğim paralı uygulamayı gider APK olarak bedavaya indiririm.
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Moribito 7 yıl Cefakar.
cihoanktr

O 700bin uygulamanın en az 200bin'i çöptür...

Ayrıca APK olarak bedava indirmek varken GooglePlay Store da para ödemek niye?Ha kapalı sistem olsa anlarım ama android açık sistem be kardeşim! Gider google olay de beğendiğim paralı uygulamayı gider APK olarak bedavaya indiririm.

Bu zihniyetle bu kadar ancak, satin almazsassan destegi keseler, sirketlerin ekonomisi sarsilir, onlarda otomatik Apple'a yonelir, Google Play'de kalite duser.
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Supervenience 7 yıl
Önüne gelen uygulama çıkartırsa ohoo
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sertacarslan 7 yıl
Yarısı çöp.
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