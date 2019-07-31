PlayStation 5 çok yüksek seviyeden ön siparişe başladı

Sony’nin gelecek yıl için planladığı ve mevcut konsolların gücünü dörde veya beşe katlaması beklenen yeni PlayStation 5 şimdiden ön siparişe başladı. Mağazalar oluşan ilgiden faydalanmak istiyor.

PlayStation 5 fiyatı

MediaMarkt İsveç yeni konsolu yaklaşık 1047$ fiyat etiketiyle ön siparişe sunmuş durumda. Yeni konsolun Kasım 2020 tarihinde piyasaya çıkması beklendiği için ön sipariş verenler yaklaşık 16 ay boyunca beklemek zorunda.

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İlk piyasaya çıktığında 399$ olan PS4 konsolu bugün 100 milyon satış rakamını geçmiş durumda ve bunu da uygun bir seviyede tutulan fiyat etiketine borçlu. Otoriteler PS5 konsolu için de 499$ seviyesinde bir fiyat etiketi beklentisi içerisindeydi.

MediaMarkt’ın 1047$ fiyat etiketi beklentilerin iki katını da aşıyor ve böyle bir fiyat PS5 konsolunun ölü doğmasına sebep olur. PS3 konsolu 599$ çıkış etiketi nedeniyle tutulmamış ve Xbox 360 büyük avantaj elde etmişti.

Tahminler MediaMarkt’ın bir nevi rezervasyon imkânı sunduğu yönünde. Yani bu konsola ilk olarak sahip olmak isteyenler şimdilik 1000$ civarında bir bütçeyi gözden çıkaracak. Muhtemelen satış başladığında fiyat normal seviyeye inecek ve aradaki fark da iade edilecek.