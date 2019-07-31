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PlayStation 5 çok yüksek seviyeden ön siparişe başladı

PlayStation 5 haberlerinin oluşturduğu büyük ilgiyi kaçırmak istemeyen MediaMarkt İsveç yeni konsolu 1000$ üzerinde bir fiyat etiketi ile ön siparişe sunmuş durumda.
5 sa.
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony’nin gelecek yıl için planladığı ve mevcut konsolların gücünü dörde veya beşe katlaması beklenen yeni PlayStation 5 şimdiden ön siparişe başladı. Mağazalar oluşan ilgiden faydalanmak istiyor.

PlayStation 5 fiyatı

MediaMarkt İsveç yeni konsolu yaklaşık 1047$ fiyat etiketiyle ön siparişe sunmuş durumda. Yeni konsolun Kasım 2020 tarihinde piyasaya çıkması beklendiği için ön sipariş verenler yaklaşık 16 ay boyunca beklemek zorunda.

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İlk piyasaya çıktığında 399$ olan PS4 konsolu bugün 100 milyon satış rakamını geçmiş durumda ve bunu da uygun bir seviyede tutulan fiyat etiketine borçlu. Otoriteler PS5 konsolu için de 499$ seviyesinde bir fiyat etiketi beklentisi içerisindeydi.

MediaMarkt’ın 1047$ fiyat etiketi beklentilerin iki katını da aşıyor ve böyle bir fiyat PS5 konsolunun ölü doğmasına sebep olur. PS3 konsolu 599$ çıkış etiketi nedeniyle tutulmamış ve Xbox 360 büyük avantaj elde etmişti.

Tahminler MediaMarkt’ın bir nevi rezervasyon imkânı sunduğu yönünde. Yani bu konsola ilk olarak sahip olmak isteyenler şimdilik 1000$ civarında bir bütçeyi gözden çıkaracak. Muhtemelen satış başladığında fiyat normal seviyeye inecek ve aradaki fark da iade edilecek.

 

https://www.t3.com/news/sony-ps5-goes-up-for-pre-order-at-heart-attack-inducing-price-point Yorum Yaz
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JESKO 4 sa. en beğenilen
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Persona_Non_Grata 1 sa.
Bu fiyattanda alırım ama resmi fiyat olmadığı gün gibi aşikar. En fazla 599$ olur ki ona bile ihtimal vermem.
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d3vstator 1 sa.
Bu fiyata satılacağını düşünenler, zaten almasın bu konsolu. Olacağı fiyat aşağı yukarı belli taban 400, tavan 600, beklentim 500 dolar...
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sosisvesalam 1 sa.
arama motorlarında üst sıralara çıkmak için önceden yüksek rakamlarla ön sipariş veriyorlar. o değilde ürün bir de 1500 dolardan piyasaya çıkıyormuş ne gülerim. bizde siparişi iptal ederler ama avrupada müşteriler söke söke alır.
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FEARTR 1 sa.
Tam diyordum ki pc yi satıp ps5 alayım ama görüyorum ki pek de mantıklı değil
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Berkayselcuk 2 sa.
Muhtemelen degisecek bi fiyattir ama uzun sure mudahale edilmedi deniyordu bi haberde. 1000 dolara konsol olmaz. Olursa da o 1000 dolar tr de 10000lira yapar.
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Dürüstİnsan 2 sa.
En fazla 600$ civarı olur.
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barkin67 3 sa.
1000 dolardan satışa çıkarsa alınacağını sanmam
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terimer 3 sa.
Finlandiya'da da bazi elektronik urunleri one siparise actiklarinda urunun tahmini fiyati eger halen belli degilse o zaman gecici fiyat olarak 999€ ve 9999€ koyuyorlar. Fiyat kesinlestiginde de gercek fiyatiyla degistiriliyor. Isvec'te de durum muhtemelen ayni.
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arekamint 4 sa.
imkanı yok bu kadar olmasının burada 8k dan aşağı alınmaz o zaman
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JESKO 4 sa. en beğenilen
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