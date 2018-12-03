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PlayStation Classic dünyayla aynı anda Türkiye’de satışa sunuldu

Sony'nin 24 yıl önce piyasaya sürdüğü orijinal PlayStation’ı anmak amacıyla hazırlanan PlayStation Classic ülkemizde satışa sunuldu. Konsol 20 adet önceden yüklenmiş oyunla birlikte geliyor.
5 ay
14,6b
1
90
Oyun Konsolları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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PlayStation Classic dünyayla aynı anda Türkiye’de satışa sunuldu
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Sony’nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı retro oyun konsolu PlayStation Classic sonunda piyasaya sürülüyor. 24 yıl önce 1994 yılında satışa çıkan orijinal PlayStation modelinin minyatür bir versiyonu olan konsol, tüm dünyayla aynı anda ülkemizde de satışa sunuldu.

20 adet ön yüklü oyun

Konsol, unutulmaz klasik oyunlardan 20 adediyle birlikte geliyor. Bunlar; Wild Arms, Twisted Metal, Tom Clancy’s Rainbow Six, Tekken 3, Syphon Filter, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Ridge Racer Type 4, Revelations: Persona, Resident Evil Director’s Cut, Rayman, Oddworld: Abe’s Oddysee, Mr. Driller, Metal Gear Solid, Jumping Flash!, Intelligent Qube, Grand Theft Auto, Final Fantasy VII, Destruction Derby, Cool Boarders 2, Battle Arene Toshinden isimli yapımlar.

Retro konsolun donanımı, 4 çekirdekli MediaTek 8167A işlemci, PowerVR GE8300 garfik birimi 1 GB DDR3 RAM ve 16 GB depolama bileşenlerinden oluşmakta. Bu donanım nostaljik oyunlar için oldukça yeterli. Görüntü çıkışı ise HDMI üzerinden 720P çözünürlük ile sağlanıyor.

1994’de tanıtılan orijinal konsoldan %45 daha küçük boyutta olan PlayStation Classic, kutu içeriği olarak HDMI kablo, USB kablo ve 2 adet kontrolcüye sahip. Konsolun ABD fiyatı 100 dolar olarak belirlenmişti. Türkiye’de ise 799 TL fiyat etiketi ile raflarda yerini almış.


https://blog.eu.playstation.com/2018/10/29/announcing-playstation-classics-full-line-up-of-20-games/ Yorum Yaz
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denizaya 5 ay en beğenilen
SAKIN ALMAYINNN
Normalde gözüm kapalı olarak alırdım ama, sony açık kaynak kodlu amatör bir emulator kullanmış, haliyle oyunlar orijinal haliyle çalışmayacak.

PS3, PSP ve VITA'da sony kendi orjinal emulasyon yazılımını kullanıyordu ama nedense bu classic konsolda ücretsiz dağıtılan ve bir hacker grubunun yaptığı emulatoru PCSX kullanmış, haliyle ounlar orijinal haliyle çalışmıyor ve oyunun belli yerlerinde glitch ler gözüküyor.
Özellikle bu konsol ile geçmişi olanlar oyunların orjinal halinde çalışmadığını ve glitcleri hemen faredecekler.
bu emulatoru PCSX adı ile indirip windows da aynen kullanabilirsiniz. yani bildiğin emülatörü sony çakmış ps1 siye aatıyor ayrıntıları çıktı ortaya. Pcsx tabanlı emülatör var içinde.
Ayrıntılı bilgi için buraya bakabilirsin; bit.ly/...
PlayStation Classic is Powered by Open-Source PCSX Emulator
open-source PlayStation emulator PCSX Reloaded (available on Github) is responsible for the PSX emulation magic!
SAKIN ALMAYINNNNormalde gözüm kapalı olarak alırdım ama, sony açık kaynak kodlu amatör bir emulator kullanmış, haliyle oyunlar orijinal haliyle çal...
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1 Yanıt Yanıtla +55
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Teemo Erdoğan 5 ay
Adamlar 2018 yılında 800 liraya Ps1 satıyor HHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHASDAJ AKLSDMLASŞD´ßDÖAXDÖCSAPŞDÖXAŞXÇÖASŞMVGMFLACAÖ
Ne diyeceğimi nasıl güleceğimi bilmedim. Komikli video izlemiş gibi güldüm konu sahibine teşekkürler


Adamlar 2018 yılında 800 liraya Ps1 satıyor HHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHASDAJ AKLSDMLASŞD´ßDÖAXDÖCSAPŞDÖXAŞXÇÖASŞMVGMFLACAÖNe diyeceğimi nasıl güleceğimi bilmed...
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ozankardes 5 ay
Fiyatı görünce yüksek sesle güldüm.
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snakefatih 3 ay
bunu yapacaklarına iso çalıştıran usb hdmi girişi olan fat kasa ps1 yapsalar daha iyiydi
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kayıpars 3 ay
Sony her zamanki gibi gene satış çakallığını konuşturmuş. ama şu devirde bu cihaza bu para gerçekten verilmez
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boxor 5 ay
cfw ps3 alınır, ıcıne ps1 ps2 emulatoru kurulur. aynı sekılde oynanır
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defected 5 ay
klasik olması için daha fazla süre geçmesi gerekiyordu. çok erken çıktı bence.
ayrıca içerisinde futbol oyunu olmaması hayvan gibi hata
tenchu yok
driver yok
tomb raider 2 yok
legacy of kain: soul reaver yok
syphon filter yok
lan bu nasıl olmaz ya aklım almıyor :D
silent hill yok
resident evil 2 yok
castlevania yok
aralarında efsaneler var ama oyun seçimleri korkunç
hangi akla hizmet çıkardılar anlamak güç
....
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takeru 5 ay
PCSX konusu gerçekse büyük rezillik.
Millet ters mühendislikle emulator kodlamış. Cihazın sahibi kendi emulatorünü hazırlamayıp bunu kullanıyor. Üstelik zamanında emulator hazırlayanlara dava açmışlığı da var.
Normalde olması gereken zaten emulator değil. Orijinal cihazın cpu'sunu güncel teknoloji ile ürettirecekti. heralde topluiğne başı kadar bi çip çıkardı ortaya.
Herifler bildiğin toplama psx yapmış. marka basıp satıyor.
Bari pcsx ve diğer ps1,ps2,ps3 emulatorlerine de resmi destek verseler

Japonlar'ı böyle bilmezdik

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Umutcan 5 ay
PCSX kullanmaları garip olmuş gerçekten, androide kur bir emulatör, joystick bağla görüntüyü de tvye ver aynı şey o zaman.
Bende bu kasa japon üretimi gerçek ps1 var, hala sıkıntısız çalışıyor. Nostalji furyası çıkarsa satarım.
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Dark_Soul 5 ay
Lan bari reloaded edition vs yapıp grafikleri biraz iyileştirseydiniz. Gözümüz kör mü olacak illa
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nil2014 5 ay
Elimde cipli PS1 var. Biraz adaptöründe sıkıntı var, biraz kolunda sıkıntı var. Bir de memory kart yok. Bunların ikinci elini 50 liraya alsam. Elimde mis gibi cihaz olacak. Buna 800 lira kim verir. Ayrıca silent hill, winning eleven, paraite evil filan gibi bu cihazda olmayan oyunları da oynarım.
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Elsa 5 ay
800 liralık PC bu donanımı tokat manyağı yapar
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xYaKuBux 5 ay
Gereksiz arkadaşlar . Konu para vs de değil . Bu ürüne hiçbir aklı başında para vermez. En fazla bir oyuna beş dakika bakarsınız toplmda bir saat ancak oynarsınız. Browser lar bile ps1 oyunları oynatıyor . Emu yada gerek yok .
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