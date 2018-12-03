PlayStation Classic dünyayla aynı anda Türkiye’de satışa sunuldu

Sony’nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı retro oyun konsolu PlayStation Classic sonunda piyasaya sürülüyor. 24 yıl önce 1994 yılında satışa çıkan orijinal PlayStation modelinin minyatür bir versiyonu olan konsol, tüm dünyayla aynı anda ülkemizde de satışa sunuldu.

20 adet ön yüklü oyun

Konsol, unutulmaz klasik oyunlardan 20 adediyle birlikte geliyor. Bunlar; Wild Arms, Twisted Metal, Tom Clancy’s Rainbow Six, Tekken 3, Syphon Filter, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Ridge Racer Type 4, Revelations: Persona, Resident Evil Director’s Cut, Rayman, Oddworld: Abe’s Oddysee, Mr. Driller, Metal Gear Solid, Jumping Flash!, Intelligent Qube, Grand Theft Auto, Final Fantasy VII, Destruction Derby, Cool Boarders 2, Battle Arene Toshinden isimli yapımlar.

Retro konsolun donanımı, 4 çekirdekli MediaTek 8167A işlemci, PowerVR GE8300 garfik birimi 1 GB DDR3 RAM ve 16 GB depolama bileşenlerinden oluşmakta. Bu donanım nostaljik oyunlar için oldukça yeterli. Görüntü çıkışı ise HDMI üzerinden 720P çözünürlük ile sağlanıyor.

1994’de tanıtılan orijinal konsoldan %45 daha küçük boyutta olan PlayStation Classic, kutu içeriği olarak HDMI kablo, USB kablo ve 2 adet kontrolcüye sahip. Konsolun ABD fiyatı 100 dolar olarak belirlenmişti. Türkiye’de ise 799 TL fiyat etiketi ile raflarda yerini almış.

https://blog.eu.playstation.com/2018/10/29/announcing-playstation-classics-full-line-up-of-20-games/