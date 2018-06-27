PlayStation Plus'ın Temmuz ayı ücretsiz oyunları açıklandı

Sony, ücretli abonelik servisi PlayStation Plus üyelerine Temmuz ayında vereceği ücretsiz oyunları duyurdu.
Sony Interactive Entertainment, Temmuz ayında PlayStation 4 için 4 adet, PS3 ve PS Vita için ikişer adet oyunu ücretsiz verecek. Oyunları bir defa kütüphaneye eklediğinizde, PlayStation Plus aboneliğiniz devam ettiği sürece oynayabileceksiniz.
PlayStation 4
- Absolver
- Heavy Rain
- Space Overlords
PlayStation 3
- Rayman HD
- Extreme Exorcism
PS Vita
- Space Overlords
- Zero Escape: Zero Time Dilemma
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