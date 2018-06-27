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PlayStation Plus'ın Temmuz ayı ücretsiz oyunları açıklandı

Sony Interactive Entertainment, Temmuz ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı ücretsiz PlayStation 4, PlayStation 3 ve PlayStation Vita oyunlarını açıkladı.
11 ay
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10
Oyun Konsolları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sony, ücretli abonelik servisi PlayStation Plus üyelerine Temmuz ayında vereceği ücretsiz oyunları duyurdu.
Sony Interactive Entertainment, Temmuz ayında PlayStation 4 için 4 adet, PS3 ve PS Vita için ikişer adet oyunu ücretsiz verecek. Oyunları bir defa kütüphaneye eklediğinizde, PlayStation Plus aboneliğiniz devam ettiği sürece oynayabileceksiniz.

PlayStation 4

  • Absolver 
  • Heavy Rain
  • Space Overlords

PlayStation 3

  • Rayman HD
  • Extreme Exorcism

PS Vita

  • Space Overlords
  • Zero Escape: Zero Time Dilemma

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fhrstw 10 ay
Ps4 kullanıcısıyın pişmanım almayın. Hiç birşey yok bir kaç özel oyun dışında. Playstaion pişmanlıktır. Bence acilen playstaion ile ilgili kamu spotu çekilmeli.
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devilonur 11 ay
ps4 için 4 adet oyun demişsiniz listede 3 adet var ??
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Scorpion28 11 ay
Bu heavy rain de türkçe dil desteği varmıydı?
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Moving On 11 ay
Heavy Rain dışında çöp maalesef.
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.PanxeR. 11 ay
xbox gamepass ın verdiği onlarca oyun yanında çöp. sony.
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LukeSkywalker24 11 ay
Gamepass ile PS Plus'ı niye karsilastirdin anlamadim
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TheStarBox 11 ay .PanxeR.
Ya arkadaşlar şakamısınız? Gamepass e ayrı, xbox live gold a ayrı para veriyorsunuz. Ps Plus bedava oyunlarının Gamepass ile ne alakası var? Live gold oyunları ile karşılaştırsan eyvallah da, Gamepass ne alaka.
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sony, ps4 ve
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