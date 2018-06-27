PlayStation Plus'ın Temmuz ayı ücretsiz oyunları açıklandı

Sony, ücretli abonelik servisi PlayStation Plus üyelerine Temmuz ayında vereceği ücretsiz oyunları duyurdu.

Sony Interactive Entertainment, Temmuz ayında PlayStation 4 için 4 adet, PS3 ve PS Vita için ikişer adet oyunu ücretsiz verecek. Oyunları bir defa kütüphaneye eklediğinizde, PlayStation Plus aboneliğiniz devam ettiği sürece oynayabileceksiniz.

PlayStation 4

Absolver

Heavy Rain

Space Overlords

PlayStation 3

Rayman HD

Extreme Exorcism

PS Vita

Space Overlords

Zero Escape: Zero Time Dilemma