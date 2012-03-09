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PlayStation Suite SDK beta, Nisan ayından itibaren tüm geliştiricilere açılıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin PlayStation tecrübesini Android'li cihazlara da taşımayı amaçladığı PlayStation Suite platformu için geliştirilen yazılım geliştirme aracının açık betası Nisan ayından itibaren dağıtılacak.

Yazılım geliştirme aracı ile büyük oyun firmalarından bağımsız geliştirilere kadar geniş bir kitleye daha yaygın içerik geliştirme ortamı sunulması hedefleniyor. Böylece işletim sistemi tabanlı taşınabilir cihazlara da PS dünyasının imkanları ulaşmış olacak.

Kasım 2011 tarihinde PS Suite yazılım geliştirme aracı Japonya, ABD ve İngiltere sınırları içerisindeki geliştiricilere kapalı beta olarak sunulmuştu. Nisan ayından sonra ise daha fazla ülkedeki geliştiricilere açık betası sunulacak. Kanada, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve Avustralya bu ülkelerden bazıları. Ücretsiz olarak kullanılabilecek olan yazılım geliştirme aracı ile geliştirilen içeriklerin PS Vita üzerinde performanslarının denenebileceği belirtiliyor.

Aracın final sürümü yıl sonuna doğru yayınlandığında ise yıllık 99$ karşılığında geliştiricilere sunulacak. Geliştiriciler içeriklerini PS Store üzerinden dağıtabilecek. Kapalı veya açık beta ile geliştirilen içerikler final sürüm ile de uyumlu olacak. Bu tarihe kadar beta sürümleri ücretsiz olarak kullanılmaya devam edecek. 

7 Mart itibariyle PlayStation sertifikalı cihazlar Xperia arc, Xperia acro, Xperia PLAY, Xperia acro HD, Xperia S, Xperia ion, Sony Tablet S ve Sony Tablet P şeklinde sıralanıyor. İlerleyen aylarda daha çok model bu listeye eklenecek.

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E_Aydin35 7 yıl
Yıllık 99$ olması bence pekde pahalı değil..İyi bir atılım olmuş bizim telefonlarada gelse iyi olur..
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iAndroid 7 yıl
eğer xperia arc'ın ps sertifikası olacak ise arc s'in de sertifikaya sahip olması gerekmez mi?
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Chaghatai 7 yıl
Xperia arcin playstation sertifikasi yok, yalnis yazmisiniz
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söny 7 yıl
Oyunları pc suitele bağlastırılarsa cok güzel olur yıllık 99dolar gibi bi fiyat ve tamamen ücretsiz yapılandırılması çok dikattimi cekti
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