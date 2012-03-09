PlayStation Suite SDK beta, Nisan ayından itibaren tüm geliştiricilere açılıyor

Sony'nin PlayStation tecrübesini Android'li cihazlara da taşımayı amaçladığı PlayStation Suite platformu için geliştirilen yazılım geliştirme aracının açık betası Nisan ayından itibaren dağıtılacak.





Yazılım geliştirme aracı ile büyük oyun firmalarından bağımsız geliştirilere kadar geniş bir kitleye daha yaygın içerik geliştirme ortamı sunulması hedefleniyor. Böylece işletim sistemi tabanlı taşınabilir cihazlara da PS dünyasının imkanları ulaşmış olacak.





Kasım 2011 tarihinde PS Suite yazılım geliştirme aracı Japonya, ABD ve İngiltere sınırları içerisindeki geliştiricilere kapalı beta olarak sunulmuştu. Nisan ayından sonra ise daha fazla ülkedeki geliştiricilere açık betası sunulacak. Kanada, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve Avustralya bu ülkelerden bazıları. Ücretsiz olarak kullanılabilecek olan yazılım geliştirme aracı ile geliştirilen içeriklerin PS Vita üzerinde performanslarının denenebileceği belirtiliyor.





Aracın final sürümü yıl sonuna doğru yayınlandığında ise yıllık 99$ karşılığında geliştiricilere sunulacak. Geliştiriciler içeriklerini PS Store üzerinden dağıtabilecek. Kapalı veya açık beta ile geliştirilen içerikler final sürüm ile de uyumlu olacak. Bu tarihe kadar beta sürümleri ücretsiz olarak kullanılmaya devam edecek.





7 Mart itibariyle PlayStation sertifikalı cihazlar Xperia arc, Xperia acro, Xperia PLAY, Xperia acro HD, Xperia S, Xperia ion, Sony Tablet S ve Sony Tablet P şeklinde sıralanıyor. İlerleyen aylarda daha çok model bu listeye eklenecek.