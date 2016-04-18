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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PlayStation VR deneyimi teknoloji mağazalarındaki özel alanlarda sunulacak

Japon üretici Sony, sanal gerçeklik kaskını daha geniş kitlelere duyurmak için kolları sıvıyor. Şirket teknoloji mağazalarına kuracağı demo alanlarda sanal gerçeklik deneyimi yaşatacak.
3 yıl
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Oyun Konsolları
Oğuz Avcı
Editör
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Sanal gerçeklik geleceğin teknolojisi olarak gösterilse de dünya üzerinde bu tarz bir teknolojiden habersiz milyonlarca insan bulunuyor. Teknolojiyi bilen ve takip eden farklı bir kitle olsa da hiç denemedikleri bir şeyi satın almak insanlar için oldukça zor, özellikle kask fiyatları da önemli seviyelerdeyken bir çok kullanıcı bu tarz bir alışverişten kaçınıyor.
Sony ise bu işi çözmek için kolları sıvamış durumda. Şirket yaz aylarıyla birlikte teknoloji mağazalarında Playstation VR'a özel bir demo alan ayıracak, bu alanda ürünü merak eden kişiler veya teknoloji ile ilk kez tanışanlar PSVR'ı deneme fırsatı bulacaklar. Şirket demo alanların hangi bölgelerde kurulacağını henüz net olarak açıklamadı ancak yılın ikinci çeyreğinde 500 binden fazla kullanıcının Playstation VR'ı deneyimlemesi amaçlanıyor.
Ürünün rakiplerine oranla daha ufak bir alanda tecrübe edilebilmesi ve kolay bir kuruluma sahip olmasının bu konuda avantaj sağlayacağı konuşuluyor. Hatırlatmak gerekirse HTC de Vive kaskı için benzer şekilde ürünü tanıtan demo alanlar kuracağını açıklamıştı. Görünen o ki hem Sony hem de HTC ürünlerine oldukça güveniyor ve kullanıcılarla direkt iletişime geçmek istiyor.

http://www.tweaktown.com/news/51663/playstation-vr-showcased-retail-stores-starting-june/index.html Yorum Yaz
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alito 3 yıl
Ben PSVR'ı tıpkı DS2 gibi düşünüyorum. PS3'e geçilince DS3 kablosuz hale geldi, muhtemelen PSVR'ın bir sonraki versiyonu da bu yolu izleyerek kablosuz olacaktır. Bence VR teknolojilerinde kablo büyük bir handikap oluşturuyor. Önümüzdeki yıllarda kablosuz görüntü iletimindeki gecikme sorunları halledilirse, kablosuz VR teknolojilerinin önünde de bir engel kalmayacaktır.
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blackzeros 3 yıl
kablosuz iletisimin etkilenmeden yapilmasi zor , su anki kablosuz teknolojilerinde boyle birsey olsa eminim firmalar bunu denerlerdi.gelisen uretim teknolojileri sayesinde dusen nmlerle birlikte gozlugun icine gomeceklerdir muhtemelen gpu ve cpuyu.
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