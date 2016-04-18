PlayStation VR deneyimi teknoloji mağazalarındaki özel alanlarda sunulacak

Sanal gerçeklik geleceğin teknolojisi olarak gösterilse de dünya üzerinde bu tarz bir teknolojiden habersiz milyonlarca insan bulunuyor. Teknolojiyi bilen ve takip eden farklı bir kitle olsa da hiç denemedikleri bir şeyi satın almak insanlar için oldukça zor, özellikle kask fiyatları da önemli seviyelerdeyken bir çok kullanıcı bu tarz bir alışverişten kaçınıyor.

Sony ise bu işi çözmek için kolları sıvamış durumda. Şirket yaz aylarıyla birlikte teknoloji mağazalarında Playstation VR'a özel bir demo alan ayıracak, bu alanda ürünü merak eden kişiler veya teknoloji ile ilk kez tanışanlar PSVR'ı deneme fırsatı bulacaklar. Şirket demo alanların hangi bölgelerde kurulacağını henüz net olarak açıklamadı ancak yılın ikinci çeyreğinde 500 binden fazla kullanıcının Playstation VR'ı deneyimlemesi amaçlanıyor.

Ürünün rakiplerine oranla daha ufak bir alanda tecrübe edilebilmesi ve kolay bir kuruluma sahip olmasının bu konuda avantaj sağlayacağı konuşuluyor. Hatırlatmak gerekirse HTC de Vive kaskı için benzer şekilde ürünü tanıtan demo alanlar kuracağını açıklamıştı. Görünen o ki hem Sony hem de HTC ürünlerine oldukça güveniyor ve kullanıcılarla direkt iletişime geçmek istiyor.

http://www.tweaktown.com/news/51663/playstation-vr-showcased-retail-stores-starting-june/index.html