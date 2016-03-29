Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, Playstation VR'ı PC platformuna getirmeyi planlıyor

Sanal gerçeklik pazarının önemli oyuncularından birisi olan Sony gözünü dışarıya dikmiş durumda. Şirket yöneticisi kısa bir süre önce VR setinin PS4'e özel kalmayacağını açıkladı.
3 yıl
2b
1
24
Oyun Konsolları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sanal gerçeklik pazarında şu an için üç büyük şirket dikkat çekiyor. Bunlardan ikisi olan Oculus Rift ve HTC Vive PC platformunu tercih ederken Sony ise Playstation VR setini kendi oyun konsolu Playstation 4 için duyurdu. VR'ın yüksek donanım gerektirmesi sebebiyle konsolun donanım güncellemesi alabileceği de bir süredir gündemde.
Bu kez PSVR'ı gündeme taşıyan olay ise şirketin genel müdür yardımcısı Masayasu Ito'nun Japon Nikkei'ye verdiği röportaj. Çeviriye göre yönetici, verdiği demeçte PSVR'ın yalnızca Playstation 4'e özel kalmayacağını belirtiyor. Bunun yanı sıra Ito, PC ve Playstation 4'ün benzer yapıya (işlemci ve grafik mimarisi) sahip olduğunu da hatırlatıyor. X86 mimarisi PSVR'ın PC ortamında kullanılmasını kolaylaştırabilir, Sony'nin de bu pazardaki pastadan pay almak istemesi oldukça normal.
Şirket yöneticisi ayrıca bu yıl içerisinde 2 Milyon Playstation VR satmayı hedeflediklerini de açıkladı. Çıkış tarihi olarak ise 2016 sonbaharı gösteriliyor. PC desteği konusunda ise henüz bir tarih yok. Hatırlatmak gerekirse PSVR 399$ fiyatla çıkış yapacak. Kontrolcü ve kamerayı içeren paketin fiyatı ise 499$ olacak.

http://www.polygon.com/2016/3/28/11317638/playstation-vr-pc-compatible Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
01myavuz 3 yıl
İyi karar olur, diğerlerininde fiyatı uygun tutup kontrolcüleri ayrı satmaları lazım. Bir süre sıkılıp kenara atmam kuvvetle ihtimal olan birşeye o kadar parayı verecek ekonomiye sahip değilim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ounomaus 3 yıl
adamlar baktı ürün güzel ama konsolun gücü yetmiyor kim alacak bunu ?????????
zaten fiyat olarak iyi rekabet için bence çok doğru karar süper olmuş alacağımdan değil ama 1000 usd fiyat nedir????? diğer firmaların fiyatları aşırı
ama eski ps4 sahibi olarak donanım olarak artık çöp işlemci seçilmez(jaguar çekirdekleri intelin atom mimarisi gibi leş) umarım gpu olarak r9 390x gibi gpu lazım ama pek mümkün görünmüyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 3 yıl ounomaus
ounomaus
adamlar baktı ürün güzel ama konsolun gücü yetmiyor kim alacak bunu ?????????
zaten fiyat olarak iyi rekabet için bence çok doğru karar süper olmuş alacağımdan değil ama 1000 usd fiyat nedir????? diğer firmaların fiyatları aşırı
ama eski ps4 sahibi olarak donanım olarak artık çöp işlemci seçilmez(jaguar çekirdekleri intelin atom mimarisi gibi leş) umarım gpu olarak r9 390x gibi gpu lazım ama pek mümkün görünmüyor

Jaguar mimarisi güçsüz falan değil FX 8120 ile kafa kafaya gider.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2025 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sony, playstation ve
4 etiket daha playstation vr Oyun Konsolları Ev Elektroniği Oğuz Avcı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Oracle, Google’ın peşini bırakmıyor 3 yıl Windows 10 mobil, ekosistemdeki payını artırıyor 3 yıl Periscope, ilk yılında 200 milyon canlı yayına ev sahipliği yaptı 3 yıl Beta aşamasında 7 kez güncellenen iOS 9.3 yine güncellenecek 3 yıl Apple'ın iPhone ekranlarını AMOLED'e yükseltmeme nedenleri azalıyor 3 yıl Samsung Pay Çin'in trilyon dolarlık mobil ödeme pazarına katıldı 3 yıl iPhone SE satışa çıktı 3 yıl TubeLike uygulaması YouTube üzerinden reklamsız müzik seçeneği sunuyor 3 yıl Instagram'ın yeni arama çubukları gizli takipçiliği kolaylaştırıyor 3 yıl Yeni nesil Samsung Galaxy J7 ve Galaxy J5 duyuruldu 3 yıl GoPro, Windows Phone'a desteğini kesti 3 yıl WSJ: Playstation 4.5 bu yıl içinde duyurulacak 3 yıl FBI, iPhone'un şifresini Apple'ın yardımı olmadan kırdı 3 yıl Google servisleri Çin'in güvenlik duvarını kısa süreliğine aştı 3 yıl Analiz: BlackBerry donanım üretimine son verebilir 3 yıl Samsung, sektörün ilk 18nm DRAM hacimli üretimine başlıyor 3 yıl Xiaomi 4.3 inçlik yeni bir telefonla iPhone SE'ye rakip olabilir 3 yıl Playstation VR için çıkacak en heyecan verici oyunlar 3 yıl Instagram yeni zaman tüneli akış modelini erteledi 3 yıl Game of Thrones'un 6.sezonundan yeni fragman ve görüntüler 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sony, Playstation VR'ı PC platformuna getirmeyi planlıyor Sonraki LG, Android Marshmallow tabanlı yeni UX 5.0 kullanıcı arayüzünü tanıttı 3 yıl Dokuzuncu gezegen bulundu mu? İşte yeni kanıtlar 3 yıl iPhone SE, Çin’de 3.4 milyon ön sipariş aldı 3 yıl Akıllı telefonlarla rekabet, kamera üreticilerini üst seviyeye yöneltiyor 3 yıl Tablet ve PC için klavye, fare seti Logitech K480 Bluetooth klavye ve M535 Fare 3 yıl Samsung, Galaxy S7 Active versiyonunu doğruladı 3 yıl Android dünyasında yeni tehdit: Triada 3 yıl Netflix, Android tarafında veri tasarruf özelliği sunacak 3 yıl Changelogs ile uygulamalarınızın son sürüm bilgilerini görebilirsiniz 3 yıl Google'a ait bir veri merkezinde 360 derecelik gezintiye çıkabilirsiniz 3 yıl Soyadları yüzünden online dünyada perişan olan insanlar 3 yıl Gigabyte’dan RGB aydınlatmalı GeForce GTX 960 Xtreme 3 yıl Toyota 2017'de otomatik acil frenleme sistemini standart olarak sunacak 3 yıl HTC 10 modelinin duvar kağıtları indirmeye sunuldu 3 yıl Apple Maps Türkiye’de trafik bilgisi sunmaya başladı 3 yıl Dell, BT hizmetleri birimini Japon NTT Data'ya satıyor 3 yıl Plak satışları, Spotify ile YouTube’un toplam gelirini geride bıraktı 3 yıl HTC Vive'ın kutu içeriği belli oldu 3 yıl Playstation 4.5 ultra HD blu-ray oynatıcıya sahip olabilir 3 yıl Samsung Exynos 8890’da ısınma problemleri yaşanıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim