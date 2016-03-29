Sony, Playstation VR'ı PC platformuna getirmeyi planlıyor

Sanal gerçeklik pazarında şu an için üç büyük şirket dikkat çekiyor. Bunlardan ikisi olan Oculus Rift ve HTC Vive PC platformunu tercih ederken Sony ise Playstation VR setini kendi oyun konsolu Playstation 4 için duyurdu. VR'ın yüksek donanım gerektirmesi sebebiyle konsolun donanım güncellemesi alabileceği de bir süredir gündemde.

Bu kez PSVR'ı gündeme taşıyan olay ise şirketin genel müdür yardımcısı Masayasu Ito'nun Japon Nikkei'ye verdiği röportaj. Çeviriye göre yönetici, verdiği demeçte PSVR'ın yalnızca Playstation 4'e özel kalmayacağını belirtiyor. Bunun yanı sıra Ito, PC ve Playstation 4'ün benzer yapıya (işlemci ve grafik mimarisi) sahip olduğunu da hatırlatıyor. X86 mimarisi PSVR'ın PC ortamında kullanılmasını kolaylaştırabilir, Sony'nin de bu pazardaki pastadan pay almak istemesi oldukça normal.

Şirket yöneticisi ayrıca bu yıl içerisinde 2 Milyon Playstation VR satmayı hedeflediklerini de açıkladı. Çıkış tarihi olarak ise 2016 sonbaharı gösteriliyor. PC desteği konusunda ise henüz bir tarih yok. Hatırlatmak gerekirse PSVR 399$ fiyatla çıkış yapacak. Kontrolcü ve kamerayı içeren paketin fiyatı ise 499$ olacak.

http://www.polygon.com/2016/3/28/11317638/playstation-vr-pc-compatible