PlayStation için İlkbahar İndirimleri başladı

PlayStation sahiplerinin merakla beklediği İlkbahar İndirimleri başladı. İlkbahar indirimleri, yılbaşı ve yaz indirimlerine göre biraz daha sönük geçiyor fakat bu sene bazı büyük oyunlarda yüzde 60’a varan indirimler göze çarpıyor.

Bazı oyunlarda PS Plus abonelerine ekstra yüzde 5 indirim uygulanıyor. Bu sayede Marvel’s Spider-Man, Detroit: Become Human ve AC Odyssey’i epey uygun fiyata satın alabilirsiniz.

PlayStation İlkbahar İndirimlerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

PlayStation İlkbahar İndirimleri

Öne Çıkan İndirimler

Marvel’s Spider-Man – 179 TL (Plus ile 155,55 TL )

Detroit: Become Human Dijital Deluxe – 134 TL (Plus ile 110,55TL)

Assassin's Creed Odyssey – 159 TL (Plus ile 135,55 TL)

The Witcher 3 GOTY – 69 TL

The Forest – 54 TL

F1 2018 – 79 TL

A Way Out 84 TL

Grand Theft Auto V Premium Online – 89 TL

Far Cry New Dawn Deluxe Edition – 134 TL

Far Cry 5 – 84 TL

Shadow of the Tomb Raider - 159 TL (Plus ile 144,05 TL)

Just Dance 2019 – 134 TL (Plus ile 105,10 TL)

NBA 2K19 – 134 TL

Overcooked! 2 – 79,80 TL

Uncharted 4 – 64 TL

Uncharted: Kayıp Miras – 84 TL

The Last of Us Remastered – 64 TL

The Last of Us: Left Behind – 18 TL

Horizon Zero Dawn – 84 TL

Dead by Deadlight Özel Sürüm – 79,50 TL

Cities: Skylines – PS4 Edition – 64 TL

LittleBigPlanet 3 – 64 TL

That’s You – 44 TL

Journey – 22 TL