Playerunknown's Battlegrounds, rekora doymuyor

Son dönemin en popüler oyunu Playerunknown's Battlegrounds; Steam'de yeni bir rekora imza attı. PUBG, Steam tarihinin aynı anda en fazla kişinin oynadığı oyun olarak tarihe geçmeyi başardı.

Koreli oyun geliştiricisi Bluehole Studio'nun yapımcılığını ve geliştiriciliğini üstlendiği Playerunknown's Battlegrounds'ın piyasa değeri 2017 yılı içerisinde tam 20 kez yükseldi. Türkçe arayüz desteğinin de bulunduğu oyun, Steam'de erken erişime açıldığı ilk 4 ay içerisinde 5 milyon satış rakamına ulaştı.

PUBG'nin resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bilgilere göre; Steam platformunda aynı anda çevrimiçi olan 1,34 milyon oyuncu sayısıyla Dota 2'nin aynı anda çevrimiçi olan 1.29 milyon oyuncu rekorunu geçmeyi başardı. PUBG, böylelikle Steam tarihine aynı anda aktif olarak en fazla kişinin oynadığı oyun olarak adını yazdırdı.

http://www.theinvestor.co.kr/view.php?ud=20170918000847