Playerunknown's Battlegrounds, rekora doymuyor

Teknoloji Editörü
Son dönemin en popüler oyunu Playerunknown's Battlegrounds; Steam'de yeni bir rekora imza attı. PUBG, Steam tarihinin aynı anda en fazla kişinin oynadığı oyun olarak tarihe geçmeyi başardı.
Koreli oyun geliştiricisi Bluehole Studio'nun yapımcılığını ve geliştiriciliğini üstlendiği Playerunknown's Battlegrounds'ın piyasa değeri 2017 yılı içerisinde tam 20 kez yükseldi. Türkçe arayüz desteğinin de bulunduğu oyun, Steam'de erken erişime açıldığı ilk 4 ay içerisinde 5 milyon satış rakamına ulaştı.
PUBG'nin resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bilgilere göre; Steam platformunda aynı anda çevrimiçi olan 1,34 milyon oyuncu sayısıyla Dota 2'nin aynı anda çevrimiçi olan 1.29 milyon oyuncu rekorunu geçmeyi başardı. PUBG, böylelikle Steam tarihine aynı anda aktif olarak en fazla kişinin oynadığı oyun olarak adını yazdırdı.
http://www.theinvestor.co.kr/view.php?ud=20170918000847 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ayrıca editörün suçu olmayabilir, haberi gördüğü yer de hata yapmış olabilir
Bu hem story mode'u hemde Multiplayer olayını Mass Effect 3 çok iyi başarmıştı zamanında. Single playerda yaklaşık 150 saat, multiplayerda 600 saati aşkın oynamışlığım vardı oyunu. Doymuyordum oyunu oynamaya
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