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Playerunknown's Battlegrounds, rekora doymuyor

Son zamanların en popüler oyunu Playerunknown's Battlegrounds, Steam'de yeni bir başarıya imza attı. PUBG; Steam platformunda aynı anda çevrimiçi olan 1,34 milyon oyuncu sayısıyla rekor kırdı.
1 yıl
2,9b
1
12
Oyunlar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Playerunknown's Battlegrounds, rekora doymuyor
Son dönemin en popüler oyunu Playerunknown's Battlegrounds; Steam'de yeni bir rekora imza attı. PUBG, Steam tarihinin aynı anda en fazla kişinin oynadığı oyun olarak tarihe geçmeyi başardı. 
Koreli oyun geliştiricisi Bluehole Studio'nun yapımcılığını ve geliştiriciliğini üstlendiği Playerunknown's Battlegrounds'ın piyasa değeri 2017 yılı içerisinde tam 20 kez yükseldi. Türkçe arayüz desteğinin de bulunduğu oyun, Steam'de erken erişime açıldığı ilk 4 ay içerisinde 5 milyon satış rakamına ulaştı. 
Playerunknown's Battlegrounds, rekora doymuyor
 
PUBG'nin resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bilgilere göre; Steam platformunda aynı anda çevrimiçi olan 1,34 milyon oyuncu sayısıyla Dota 2'nin aynı anda çevrimiçi olan 1.29 milyon oyuncu rekorunu geçmeyi başardı. PUBG, böylelikle Steam tarihine aynı anda aktif olarak en fazla kişinin oynadığı oyun olarak adını yazdırdı.

http://www.theinvestor.co.kr/view.php?ud=20170918000847 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mert L. 1 yıl en beğenilen
"Koreli oyun geliştiricisi Bluehole Studio" isme bak Türkiye'de MaviDelik Stüdyo diye yer açsak 2 günde bir ahlak şube stüdyoyu basar :)))))
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Holy Templar 1 yıl
Bu oyunu oynayanlar neyini beğeniyor?videolarına filan baktım hiç öyle albenisi olan birşey göremedim.üstüne bu kadar oyuncunun olmasıda tuhaf.heleki günümüzde bu kadar oyun çeşitliliği varken.
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SPaCeLoRD 1 yıl
adam öldürmek çok basit, oyunu oynanır yapan da bu oluyor, h1z1 atış mekaniğini bu oyun gibi yapsa aynı ilgiyi o görürdü :) pusula olayını buna benzetmişler atış olayını da yaparlar belki :)
ayrıca editörün suçu olmayabilir, haberi gördüğü yer de hata yapmış olabilir

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Ulfast 1 yıl
Bu adamın haberleri de hep yanlış.
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wolferto 1 yıl
5 milyon satışı erken erişimin 4 .cü ayında yaptılar kaçıncı aya geldik haberde yanlış bilgilendirme var 8 10 milyon oldu
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Biyturs_OnSr 1 yıl
Hak ediyorlar. Çok sıkı çalışıyorlar. Tek sorun küçük bir yamada bile büyük dosya boyutlarının olması. Optimizasyona da biraz el atsalar hiç fena olmaz.
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IhtiyarDelikanli 1 yıl
Farcry, Sniper Ghost Warrior 3, Dying light yahut Ghost recon wildlands tarzı bir sürü oyun var üzerinde çok daha fazla uğraşılmış oyunlar ama işin eğlence boyutunu hep es geçiyorlar güzel bir Multiplayer modsuz oyunun ömrü sadece 3 saatir
1 Yanıt Yanıtla +1
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anormal.insan 1 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

Farcry, Sniper Ghost Warrior 3, Dying light yahut Ghost recon wildlands tarzı bir sürü oyun var üzerinde çok daha fazla uğraşılmış oyunlar ama işin eğlence boyutunu hep es geçiyorlar güzel bir Multiplayer modsuz oyunun ömrü sadece 3 saatir

Bu hem story mode'u hemde Multiplayer olayını Mass Effect 3 çok iyi başarmıştı zamanında. Single playerda yaklaşık 150 saat, multiplayerda 600 saati aşkın oynamışlığım vardı oyunu. Doymuyordum oyunu oynamaya
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Erwin-Rommel 1 yıl
Konsollara da getirin artık şu oyunu.
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V4LKyR 1 yıl
Nedir bu oyun?
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CaBr2 1 yıl
Haberde hata var, toplam satış rakamı 10 milyonu geçmişti çoktan.
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Exnuc 1 yıl
Herifler şu oyuna bir ping tablosu getirmediler ya hayret ediyorum.
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oyun, steam ve
5 etiket daha pubg playerunknown's battlegrounds Oyunlar Yazılım Anıl Burak Karadede
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