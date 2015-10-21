Playstation 4 için Twitch uygulaması yayınlandı

"Oyuncu televizyonu" şeklinde adlandırabileceğimiz popüler yayın sitesi Twitch, Playstation 4 uygulamasını yayınladı. Yeni uygulama ile birlikte artık PS4 sahipleri de PC ve Xbox kullanıcıları gibi konsol üzerinden oyuncuların yayınlarını takip edebilecekler.

Uygulamanın tasarımı Xbox One arayüzünü ve Xbox One için yayınlanan Twitch uygulamasını andırıyor. Ancak içerisinde PS4'ü ayrı kılan özellikler de mevcut. Kullanıcılar uygulama üzerinden platform farkı gözetmeksizin yayındaki tüm kanalları izleyebiliyorlar. Ayrıca chat, kanalları takip etme ve yayın başlarken bildirim alma gibi detaylarda es geçilmemiş. Uygulamadaki özel bir filtreleme seçeneği ile yalnızca PS4 üzerinden yapılan yayınları takip etmek de mümkün.

Playstation Store üzerinden yükleyebileceğiniz uygulama şimdilik yalnızca PS4 için kullanılabilir. Ancak Twitch uygulamanın kısa bir süre içerisinde PS3 ve PSVITA için de yayınlanacağının sözünü veriyor.

https://twitter.com/Twitch/status/656581558262874112?ref_src=twsrc%5Etfw