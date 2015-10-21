Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Playstation 4 için Twitch uygulaması yayınlandı

Popüler yayın sitesi Twitch'in Playstation 4 uygulaması yayınlandı. Uygulama ile birlikte artık Playstation 4 sahipleri de tüm yayınlara ulaşma imkanına kavuşuyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,5b
1
14
Oyun Konsolları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Playstation 4 için Twitch uygulaması yayınlandı
 
"Oyuncu televizyonu" şeklinde adlandırabileceğimiz popüler yayın sitesi Twitch, Playstation 4 uygulamasını yayınladı. Yeni uygulama ile birlikte artık PS4 sahipleri de PC ve Xbox kullanıcıları gibi konsol üzerinden oyuncuların yayınlarını takip edebilecekler.

Uygulamanın tasarımı Xbox One arayüzünü ve Xbox One için yayınlanan Twitch uygulamasını andırıyor. Ancak içerisinde PS4'ü ayrı kılan özellikler de mevcut. Kullanıcılar uygulama üzerinden platform farkı gözetmeksizin yayındaki tüm kanalları izleyebiliyorlar. Ayrıca chat, kanalları takip etme ve yayın başlarken bildirim alma gibi detaylarda es geçilmemiş. Uygulamadaki özel bir filtreleme seçeneği ile yalnızca PS4 üzerinden yapılan yayınları takip etmek de mümkün.
Playstation Store üzerinden yükleyebileceğiniz uygulama şimdilik yalnızca PS4 için kullanılabilir. Ancak Twitch uygulamanın kısa bir süre içerisinde PS3 ve PSVITA için de yayınlanacağının sözünü veriyor.

https://twitter.com/Twitch/status/656581558262874112?ref_src=twsrc%5Etfw Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
spacemonkey 4 yıl
Ben bulamadim nasil indirecegimi? Hesap tr psn.

Tr psn de yokmu, yada benmi bulamadim. Yardimci olursaniz sevinirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 4 yıl
güzel olmuş sistem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technical_Support 4 yıl
Süper bi haber, keşke smart tv uygulaması olarakta gelse.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
Cok iyi olur yayıncılar için....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oberyn 4 yıl
Tvden wcs 5 izleriz güzel oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bayraktar42 4 yıl
Us psn den indirdim ama acilmiyor hata verdi siyah ekran oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HajHaj 4 yıl
Uygulamayı açarken hata veriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlpKhanate 4 yıl
Sonunda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jedi39 4 yıl
Geç kalındı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 4 yıl
Daha yeni mi gelmiş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cane® 4 yıl
Hız yetmiyor ki anasını satim yayın yapmaya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1540 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Oyun Konsolları, playstation 4
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma inceleme videosu 4 yıl Samsung Galaxy Note 5 Vodafone Koruma Paketi ile Güvende 4 yıl HTC One A9 ön inceleme videosu: "Yeni telefon hakkında merak edilen her şey" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim