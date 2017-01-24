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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Playstation 4 satışları bir rekora imza attı!

Playstation 4, Sony’nin güldürmeye devam ediyor. Konsolun satışları, konsol başına alınan oyun oranı bakımından Playstation 2’yi tahtından etti. Detaylar haberimizde
2 yıl
5,2b
1
13
Oyun Konsolları
Metehan Göktaş
Yazar
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Sony’nin son konsolundan iyi haberler gelmeye devam ediyor. Konsol bu kez de Playstation 2’nin zamanında kırdığı konsol başına oyun alımı sayısını geçti. Playstation 2 bilindiği üzere 2014 yılında tüm zamanların en çok satan konsolu şeklinde açıklanmıştı. Bununla birlikte 50 milyonluk konsol satışına karşılık 308 milyon oyun satışı gerçekleşmişti. Bir diğer çok satan konsolu olan Nintendo’da ise bu oran 7.1’di.

En Yüksek Oran Görüldü! 

Playstation 4 ise Sony CEO’su Kazuo Hirai tarafınadan aktarılan bilgiye göre toplamda 53.4 milyonluk satışının yanında firmanın Asya Genel Müdürü Hiroyuki Oda’nın açıklamasına göre 400 milyonluk oyun satış rakamına ulaştı. Ayrıca bu rakamlar Sony’nin Avustralya Sözcüsü tarafından da doğrulandı. İlerleyen zamanlarda çıkacak olan oyuncu kitlesi geniş oyunlarla da konsolun başarısı artacağa benziyor.

http://www.tweaktown.com/news/55989/400-million-ps4-games-54-4-consoles-sold/index.html Yorum Yaz
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eric13 2 yıl en beğenilen
Playstation 2 konsolu erken kirilmisti kopya oyunlarla birlikte o 300 milyonluk rakam milyari rahat gecer. Ps4 un boyle bir sorunu yok haliyle daha iyi cikacaktir rakamlar
Playstation 2 konsolu erken kirilmisti kopya oyunlarla birlikte o 300 milyonluk rakam milyari rahat gecer. Ps4 un boyle bir sorunu yok haliyle daha iyi cikacakt...
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DH Misafiri 2 yıl
Full HD tv de Xbox 360ve Ps4ile oyunlar oynadım, görüntü açısından vaybe diyecek bi durum yoktu. Gamepad olarak ps4 hala ucuz Çin malı gibi. Ama oyun olarak gerçekten iyiler, ps4özel oyunları Xbox özel oyunlarından çok daha iyi, hele Türkçe dublaj oyunlar gerçekten keyif veriyor. Bu sene sonu Xbox 4K almak istiyorum ama ps4"e özel çok iyi oyunlar çıkacak. Güçlü makina mı, güzel oyun mu:)
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ozgur106 2 yıl
sony, apple gibi tektir.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
$=4TL oldu, olacak gibi !
o zamanda ekmeğinde fiyatı bir o kadar olunca !
ekmeği satan fırıncıya PS4'ün özelliklerini anlatırsın o zaman !


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alemburda34 2 yıl
Iyi hoşta ozellikle turkiyede hangi arkadasimin evinde ps4 gorsem oyun sayisi 1 yada 2 herkes ayni seyden isyan ediyor yuksek oyun fiyatlari bir oyuna 250 TL sayacak kadar henuz zenginlesmedim.
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FIRAT_G_ 2 yıl
Şööyle kocamana bir vaktimiz olsa karşılıklı pes atsak arkadaşlarla özledim
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zotacing 2 yıl
PS olmasa Sony batar, binlerce insanı dolandırdılar 2015 yılında cep telefonu sektöründe. Çok sevsem de bir daha Sony ürünü eve sokmam, konsol mu alacağım gider Xbox alırım, mp4 player mı lazım gider Philips alırım, cep telefonu mu zaten 10'larca marka var, TV mi LG-Samsung varken yüzüne bakmam, önce müşteriyi dolandırmamayı öğrenecekler.
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kadirirdem 2 yıl
Sony'nin en iyi yaptığı iş...
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JoeyBane 2 yıl
Last of Us sağolsun
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eric13 2 yıl en beğenilen
Playstation 2 konsolu erken kirilmisti kopya oyunlarla birlikte o 300 milyonluk rakam milyari rahat gecer. Ps4 un boyle bir sorunu yok haliyle daha iyi cikacaktir rakamlar
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tropik17 2 yıl
Ulen benim gibi bir kazma bile Alineation adlı oyunun müptelası oldu. Buradan forumda öneren arkadaşa (ismini şimdi bulamadım) teşekkürler.
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kreat 2 yıl tropik17
tropik17
Ulen benim gibi bir kazma bile Alineation adlı oyunun müptelası oldu. Buradan forumda öneren arkadaşa (ismini şimdi bulamadım) teşekkürler.

Oyun hoşuma gitti
PS4 e özel oyun mu bu
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