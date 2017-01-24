Playstation 4 satışları bir rekora imza attı!

Sony’nin son konsolundan iyi haberler gelmeye devam ediyor. Konsol bu kez de Playstation 2’nin zamanında kırdığı konsol başına oyun alımı sayısını geçti. Playstation 2 bilindiği üzere 2014 yılında tüm zamanların en çok satan konsolu şeklinde açıklanmıştı. Bununla birlikte 50 milyonluk konsol satışına karşılık 308 milyon oyun satışı gerçekleşmişti. Bir diğer çok satan konsolu olan Nintendo’da ise bu oran 7.1’di.

En Yüksek Oran Görüldü!

Playstation 4 ise Sony CEO’su Kazuo Hirai tarafınadan aktarılan bilgiye göre toplamda 53.4 milyonluk satışının yanında firmanın Asya Genel Müdürü Hiroyuki Oda’nın açıklamasına göre 400 milyonluk oyun satış rakamına ulaştı. Ayrıca bu rakamlar Sony’nin Avustralya Sözcüsü tarafından da doğrulandı. İlerleyen zamanlarda çıkacak olan oyuncu kitlesi geniş oyunlarla da konsolun başarısı artacağa benziyor.

http://www.tweaktown.com/news/55989/400-million-ps4-games-54-4-consoles-sold/index.html