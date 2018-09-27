Playstation Fortnite için cross platformu desteği geliyor

Playstation’ın cross platformu engeli uzun zamandır pek çok Fortnite oyuncusunun canını sıkan bir konuydu. Sony, bu engeli kaldırmamakta bir hayli ısrar ediyordu ancak Playstation Fortnite oyuncularının yoğun isteği ve tepkisi üzerine nihayet bu tutumunu bırakarak Playstation’a cross platformu desteğini getirmeye karar verdi.

Sony geçtiğimiz günlerde PlayStation Blog‘da yapmış olduğu duyuru ile Fortnite için cross-platform desteğinin yakın zaman içerisinde kullanıma sunulacağını duyurmuştu. Bugün ise cross platformu desteği için bir beta sürüm kullanıma açıldı.

https://www.theverge.com/2018/9/26/17905146/sony-fortnite-ps4-cross-play-support

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İlk olarakiçin yayınlanan cross-platform desteği ile artıkkullanıcılarıveplatformlarındaki kullanıcılar ile oyun oynayabilecek hem de eski hesaplarını oyuna entegre edebilecekler.