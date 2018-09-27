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Playstation Fortnite için cross platformu desteği geliyor

Fortnite Playstation için cross platformu desteği geliyor. Artık Playstation 4 kullanıcıları eski hesaplarını oyuna entegre edebilecek ve farklı platformlardaki kullanıcılar ile oyun oynayabilecekler.
7 ay
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Diğer
Zeynep Yolcu
Yazar
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Playstation’ın cross platformu engeli uzun zamandır pek çok Fortnite oyuncusunun canını sıkan bir konuydu. Sony, bu engeli kaldırmamakta bir hayli ısrar ediyordu ancak Playstation Fortnite oyuncularının yoğun isteği ve tepkisi üzerine nihayet bu tutumunu bırakarak Playstation’a cross platformu desteğini getirmeye karar verdi.
Sony geçtiğimiz günlerde PlayStation Blog‘da yapmış olduğu duyuru ile Fortnite için cross-platform desteğinin yakın zaman içerisinde kullanıma sunulacağını duyurmuştu. Bugün ise cross platformu desteği için bir beta sürüm kullanıma açıldı. 
İlk olarak PlayStation Fortnite için yayınlanan cross-platform desteği ile artık PlayStation 4 kullanıcıları Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox One, PC ve Mac platformlarındaki kullanıcılar ile oyun oynayabilecek hem de eski hesaplarını oyuna entegre edebilecekler.
https://www.theverge.com/2018/9/26/17905146/sony-fortnite-ps4-cross-play-support Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fairy Tail 7 ay
çok lazımdı
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TheNewAtilla 7 ay
Paragöz sonye epicten tokat
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maxmania 7 ay
oyuniçi satışlardan pay alamam derdi oyuncuları küstürme korkusuna mağlup oldu. oyuncuları dinleyeceğini düşünen var mı?
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