Playstation Classic'in Türkiye çıkış tarihi açıklandı

Sony'nin geçtiğimiz hafta duyurduğu retro oyun konsolu Playstation Classic'in Türkiye çıkış tarihi resmen açıklandı. Sony tarafından yapılan açıklamaya göre mini konsol, dünyayla aynı anda 3 Aralık 2018'de çıkışını gerçekleştirecek.

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Playstation Classic, Sony'nin bundan tam 24 yıl önce 1994 yılında satışa çıkardığı orijinal Playstation'ın minyatür bir versiyonu. Orijinalinin yaklaşık yarısı boyutlarında olan konsol, önceden yüklenmiş 20 klasik oyunla birlikte piyasaya sürülecek. Bunlar arasındagibi yapımlar yer alıyor.Playstation Classic'in kutu içerisinde ise HDMI kablosu, iki 'replika' kontrolcü ve bir USB kablosu bulunacak. Konsolun ABD fiyatı 100 dolar olarak belirlenmiş. Türkiye fiyatı için ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.