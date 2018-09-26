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Playstation Classic'in Türkiye çıkış tarihi açıklandı

Sony'nin 24 yıl önce piyasaya sürdüğü orijinal Playstation konsolu, yenilenmiş haliyle geri dönüyor. İşte retro oyun konsolu Playstation Classic'in Türkiye çıkış tarihi:
7 ay
16,6b
1
32
Oyun Konsolları
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony'nin geçtiğimiz hafta duyurduğu retro oyun konsolu Playstation Classic'in Türkiye çıkış tarihi resmen açıklandı. Sony tarafından yapılan açıklamaya göre mini konsol, dünyayla aynı anda 3 Aralık 2018'de çıkışını gerçekleştirecek.

Playstation Classic, Sony'nin bundan tam 24 yıl önce 1994 yılında satışa çıkardığı orijinal Playstation'ın minyatür bir versiyonu. Orijinalinin yaklaşık yarısı boyutlarında olan konsol, önceden yüklenmiş 20 klasik oyunla birlikte piyasaya sürülecek. Bunlar arasında Tekken 3, Final Fantasy VII, Ridge Racer Type 4 ve Wild Arms gibi yapımlar yer alıyor.

Playstation Classic'in kutu içerisinde ise HDMI kablosu, iki 'replika' kontrolcü ve bir USB kablosu bulunacak. Konsolun ABD fiyatı 100 dolar olarak belirlenmiş. Türkiye fiyatı için ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


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theJuDGe_41 7 ay en beğenilen editörün seçimi
Bu oyun fiyatlarıyla PS4 yerine anca bunu alırız
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Fenomenon 7 ay
ultra gereksiz. çok daha ucuz fiyata 2. eli bulunuyor. bende hala ps one duruyor. slim kasa boyutu oldukça ufak.
crash bandicoot
jackie chan stuntmaster
nfs porshe unleashed
colin mcrae rally
güzel oyunlardı.
ultra gereksiz. çok daha ucuz fiyata 2. eli bulunuyor. bende hala ps one duruyor. slim kasa boyutu oldukça ufak.crash bandicootjackie chan stuntmaster...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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tostumm 7 ay
Nostalji falan değil, ben hatırlıyorum neredeyse ps3 çıkana kadar psone diye yeni bir kasada yıllarca ps1 sattılar, çok ilgisi olan varsa bulsun bir yerden en fazla 100 lira eder alsın. Nasıl olsa cd'lerinde kopya koruması yok, internetden istediğin bir cd'ye çek oyna, abadonnware oldu sonuçta konsol öldü gitti, nereden alacaksın o oyunu para vereceksin sahibine, yani korsan olarak bakılamaz.
@SJess anca ekrana yayar, upscale dediğimiz olay.
Nostalji falan değil, ben hatırlıyorum neredeyse ps3 çıkana kadar psone diye yeni bir kasada yıllarca ps1 sattılar, çok ilgisi olan varsa bulsun bir yerden en ...
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tostumm 7 ay
Nostalji falan değil, ben hatırlıyorum neredeyse ps3 çıkana kadar psone diye yeni bir kasada yıllarca ps1 sattılar, çok ilgisi olan varsa bulsun bir yerden en fazla 100 lira eder alsın. Nasıl olsa cd'lerinde kopya koruması yok, internetden istediğin bir cd'ye çek oyna, abadonnware oldu sonuçta konsol öldü gitti, nereden alacaksın o oyunu para vereceksin sahibine, yani korsan olarak bakılamaz.
@SJess anca ekrana yayar, upscale dediğimiz olay.
Nostalji falan değil, ben hatırlıyorum neredeyse ps3 çıkana kadar psone diye yeni bir kasada yıllarca ps1 sattılar, çok ilgisi olan varsa bulsun bir yerden en ...
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ouzqan 7 ay
Retro için erkendi ama yine de güzel düşünce. Yarın bir gün fiyatı düşerse alınır.
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Nerevarine 7 ay
100 dolar TR fiyatı nasıl olur acaba? 1000₺ 2000₺ 2500₺ anca bunu alırız cidden. O değil de ben almak isterim eski oyunları oynamak lazım.
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ThePscho 7 ay
Bu dolarla alamayız
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akyurt 7 ay
ps1 -ps2 tüplü tv de güzel oluyor şimdi bu cihazlarda tat alamamızın sebebi şimdiki lcd led tvler yoksa biraz olsun eskiyi canlandıracaktır.
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DH Misafiri 7 ay
Analog kontrolcüsü yok.Bu da Ape Escape in olmayacağı anlamına geliyor.PSX teki en iyi oyunlardan biriydi.
Türkiyeye özel fiyatla çıkması gerekiyor bence.
Umarım Nintendonun yeni çıkan konsolu gibi kırıp kendi oyunlarımızı yükleyebiliriz yoksa bir anlamı olmaz sistemin.
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TARDIS 7 ay
İçerisine yeni oyun yüklenemiyorsa ve bizde de 2000 lira seviyesinde olacağı düşünülürse bence değmez.
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BlueDay_86 7 ay
İçindeki oyunlarıyla birlikte herşeyi klasikmiş alan olurmu bilmem ama eski günleri yad etmek isteyenler için kaçınılmaz bir fırsat
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esmerbuyucu 7 ay
Gereksiz. İsteyen zaten ikinci elden(oyunu dahil) daha ucuza alır, oynar.
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kraix 7 ay
Bende saklıyordum hala demek sonunda değerlenmeye başladı :D
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V2 7 ay
Nintendodan esinlenmişler gibi geldi. Ama ps1 o kadar eski sayılmaz.
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