Playstation Now Samsung televizyonlarda da kullanılabilecek

Görünen o ki Sony Playstation Now'u yaygınlaştırmak için rakipleriyle işbirliği yapmaktan çekinmiyor gibi gözüküyor.Önümüzdeki yıldan itibaren Playstation Now Samsung TV'lerde de kullanılabilecek. Açıklamaya göre başlangıçta 200 adet Playstation 3 oyunu desteklenecek fakat daha sonra tüm oyunlar teknolojiyi kullanabilecek. Ayrıca Playstation Now özelliğinin Samsung televizyonlarda tüm fonksiyonlarla birlikte kullanılacağının da altı çizildi. Teknolojiyi kullanmak isteyen kullanıcıların DualShock 4 oyun kumandasına sahip olmaları gerekiyor.

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Samsung'un televizyon pazarında lider konumda olması Sony'nin Playstation Now teknolojisini yaygınlaştırması için önemli bir fırsat olarak gösteriliyor. CES 2015'de Playstation Now teknolojisine sahip ilk televizyonlar görücüye çıkacak.