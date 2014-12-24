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Playstation Now Samsung televizyonlarda da kullanılabilecek

4 yıl
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Televizyonlar
Oğuz Avcı
Editör
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Playstation Now Samsung televizyonlarda da kullanılabilecek
Görünen o ki Sony Playstation Now'u yaygınlaştırmak için rakipleriyle işbirliği yapmaktan çekinmiyor gibi gözüküyor.Önümüzdeki yıldan itibaren Playstation Now Samsung TV'lerde de kullanılabilecek. Açıklamaya göre başlangıçta 200 adet Playstation 3 oyunu desteklenecek fakat daha sonra tüm oyunlar teknolojiyi kullanabilecek. Ayrıca Playstation Now özelliğinin Samsung televizyonlarda tüm fonksiyonlarla birlikte kullanılacağının da altı çizildi. Teknolojiyi kullanmak isteyen kullanıcıların DualShock 4 oyun kumandasına sahip olmaları gerekiyor.

Samsung'un televizyon pazarında lider konumda olması Sony'nin Playstation Now teknolojisini yaygınlaştırması için önemli bir fırsat olarak gösteriliyor. CES 2015'de Playstation Now teknolojisine sahip ilk televizyonlar görücüye çıkacak.
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DH Misafiri 4 yıl
Yurt dışında da bir süre yaşadım şu an türkiyede 100mbps superonline kullanıyorum bir fark göremedim bende mi sıkıntı var?
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Source 4 yıl
Samsung Smart TV sahibiyim bakalım 50Mbit internet ile verim alabilecekmiyim merak ediyorum.
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doctor_bey 4 yıl
Bu tutar,teknoloji güzel ama arkadaşlarında dediği gibi güzel ülkemde internet yüzünden ne kadar faydalanırız orası meçhul
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SEO-Uzmanı 4 yıl
bizim millet 25 gb lık oyunu indirip oynayacağını sanıyor !
aslında indirilen 25 - 30 mb lık bir oyun haritasının sadece
1+1 gece kondu odası kadar ufak bir dosyası indiriliyor
yani sizin anlayacağını DX11 versiyonulu bir android oyunu indiriyorsunuz :)
şimdi bu olay ticari açıdan google play kadar para kazandırır mı derseniz kazandırır
ama işin içinde şöyle bir durum var ki ! burada oyunun tamamına sahip olamıyorsunuz
yani belli bir süreliğine kiralama sistemi olduğu için hani bir oyunda takılıpta 6 ay sonra kaldığım yerden şu oyunu bitireyim demek için tekrar oyuna aynı parayı vermeniz gerekecektir. bu durumda haliyle oyunlar gerçek hayatta sahip olunamayan kontrol etme hükmetme duygusu açısından oyuncunun oyunu kontrol etme noktasında tekrar cebinden para vermesi noktasında oyuncuların belli oyunları zamanında bitiremem sonucu oyunların bir noktada kolaylaştırılması oyuncunun oyuna devam ettirebilecek tatmin duygusunu sağlayamazsanız bu sadece para ver kolayca bölüm geç tarz bir oyun sistemine döneceği söz konusudur tabi bu genelin beklentisini karşılamasa bile bu tip beklentisi olan bir oyuncu kitlesi, oyunu oynadım ve oyun bitti bir daha artık oynamam diyenlerin kitlesinin işine yarar. uzun lafın kısası profesyonel oyunculuk anlamıyla arşivcilikten zevk alan kesime bu durumun yaygılaşması ciddi bir tatminsizlik yaşatacağı açıkca ortada !
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umut_baris 4 yıl
Yalan olur o destek. Samsung ve yazılım he.
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Redunay 4 yıl
Olması gereken bu zaten.
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emrebdt 4 yıl
"Bizde altyapı olmadığından yeni teknolojiler sorundan başka bir şey getirmiyor."
Aynen öyle hiç duyurmasınlarda bari heves etmeyelim böyle şeylere.Televizyon illaki alınır,e onun yanında dualshock'un lafı olmaz oda alınır ama kaç kişide varki PS now'a yetecek internet.
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AMERICAN 4 yıl
Kendi tvlerine de koymuşlar diye biliyorum?
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ouzqan 4 yıl
Sony farkı burda ne olursa olsun adamlar zarar da açıklasa uygulamaları hiç bir zaman kapalı olmadı .
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Stumaster 4 yıl
Akıllıca bir hareket fakat akılları çooook önceden başlarına gelseydi böyle bir şey yapması gerekmezdi bence.
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Xloud 4 yıl
Samsun TV yerel bir Karadeniz kanalı olsa gerek...
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Okisht 4 yıl Xloud
Xloud

Samsun TV yerel bir Karadeniz kanalı olsa gerek...


düzeltildi, teşekkürler uyarı için
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VstyLe 4 yıl
Çok güzel sistem ama çok masraflı olucak, 3000 tv 150 dualshock hızlı internet falan, Konsol almak daha mantıklı
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