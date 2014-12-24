Playstation Now Samsung televizyonlarda da kullanılabilecek

Görünen o ki Sony Playstation Now'u yaygınlaştırmak için rakipleriyle işbirliği yapmaktan çekinmiyor gibi gözüküyor.Önümüzdeki yıldan itibaren Playstation Now Samsung TV'lerde de kullanılabilecek. Açıklamaya göre başlangıçta 200 adet Playstation 3 oyunu desteklenecek fakat daha sonra tüm oyunlar teknolojiyi kullanabilecek. Ayrıca Playstation Now özelliğinin Samsung televizyonlarda tüm fonksiyonlarla birlikte kullanılacağının da altı çizildi. Teknolojiyi kullanmak isteyen kullanıcıların DualShock 4 oyun kumandasına sahip olmaları gerekiyor.
Samsung'un televizyon pazarında lider konumda olması Sony'nin Playstation Now teknolojisini yaygınlaştırması için önemli bir fırsat olarak gösteriliyor. CES 2015'de Playstation Now teknolojisine sahip ilk televizyonlar görücüye çıkacak.
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aslında indirilen 25 - 30 mb lık bir oyun haritasının sadece
1+1 gece kondu odası kadar ufak bir dosyası indiriliyor
yani sizin anlayacağını DX11 versiyonulu bir android oyunu indiriyorsunuz :)
şimdi bu olay ticari açıdan google play kadar para kazandırır mı derseniz kazandırır
ama işin içinde şöyle bir durum var ki ! burada oyunun tamamına sahip olamıyorsunuz
yani belli bir süreliğine kiralama sistemi olduğu için hani bir oyunda takılıpta 6 ay sonra kaldığım yerden şu oyunu bitireyim demek için tekrar oyuna aynı parayı vermeniz gerekecektir. bu durumda haliyle oyunlar gerçek hayatta sahip olunamayan kontrol etme hükmetme duygusu açısından oyuncunun oyunu kontrol etme noktasında tekrar cebinden para vermesi noktasında oyuncuların belli oyunları zamanında bitiremem sonucu oyunların bir noktada kolaylaştırılması oyuncunun oyuna devam ettirebilecek tatmin duygusunu sağlayamazsanız bu sadece para ver kolayca bölüm geç tarz bir oyun sistemine döneceği söz konusudur tabi bu genelin beklentisini karşılamasa bile bu tip beklentisi olan bir oyuncu kitlesi, oyunu oynadım ve oyun bitti bir daha artık oynamam diyenlerin kitlesinin işine yarar. uzun lafın kısası profesyonel oyunculuk anlamıyla arşivcilikten zevk alan kesime bu durumun yaygılaşması ciddi bir tatminsizlik yaşatacağı açıkca ortada !
Aynen öyle hiç duyurmasınlarda bari heves etmeyelim böyle şeylere.Televizyon illaki alınır,e onun yanında dualshock'un lafı olmaz oda alınır ama kaç kişide varki PS now'a yetecek internet.
düzeltildi, teşekkürler uyarı için