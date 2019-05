Plüton kâşifi New Horizons, 6 aylık uykusundan uyandı: Yeni hedefine gidiyor

14 Temmuz 2015'te bir Plüton yakın geçişi gerçekleştirip uzay araştırmaları tarihinin belki de en önemli işlerinden birine imza atan NASA'nın ünlü uzay aracı New Horizons, Güneş Sisteminin derinliklerindeki yolculuğuna devam ediyor. Kuiper Kuşağı'ndaki yeni hedefine doğru ilerleyen uzay aracı, son hazırlıklarını yapmak için 6 aylık uykusundan uyandı.

New Horizons'ın yeni hedefi biraz uzaklardayer alıyor. Plüton'dan yaklaşık 1.6 milyar kilometre ötede bulunan 2014 MU69 isimli bir cismi keşfetmeye giden New Horizons, enerjiden tasarruf etmek amacıyla bu yolculuğunun büyük çoğunluğunu uykuda geçiriyor Uzay aracı, bir Kuiper Kuşağı cismi olan 2014 MU69'a yaklaşık 6 ay sonra, 1 Ocak 2019'da ulaşacak.Tabi New Horizons'un Kuiper Kuşağı'nın soğuk ve karanlık derinliklerinde yaptığı yolculuk tamamıyla uykuda geçmiyor. NASA, zaman zaman uzay aracını uykusundan uyandırıp sistemlerini kontrol ediyor ve New Horizons da bu sırada Kuiper Kuşağı'nı araştırmaya koyuluyor. Bu doğrultudaNASA, uzay aracının 22 Aralık 2017'de giriş yaptığı uyku modundan çıktığını ve Kuiper Kuşağı'nda hedefine doğru herhangi bir problem olmadan son sürat ilerlemeye devam ettiğini açıkladı.4 Haziran sabahı uykusundan uyanan New Horizons, önümüzdeki yaz ve sonbahar ayları boyunca NASA'yla iletişim halinde olacak ve 1 Ocak 2019'daki yakın geçiş öncesinde son hazırlıklarını yapacak. NASA bu süreç boyunca uzay aracı üzerinde bazı testler gerçekleştirmek ve yakın geçiş için gerekli olan yazılımları uzay aracına yüklemek istiyor.NASA'nın belki de en gurur duyduğu görevlerinden birisi olan New Horizons, şu sıralar Yeryüzü'nden yaklaşık 6.1 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor. Öyle ki artık Güneş Sisteminin en uzak köşesi diyebileceğimiz bir yerde bulunan New Horizons'tan bilgi almak da toplamda 12 saat sürüyor. NASA'nın Dünya'dan gönderdiği bir radyo sinyali uzay aracına ışık hızında ancak 6 saatte ulaşabiliyor. New Horizons'dan gönderilen sinyalin Dünya'ya ulaşması da aynı şekilde 6 saat sürüyor.Dünya'dan yaklaşık 6.437 milyar kilometre uzaklıkta yer alan New Horizons'un yeni hedefi 2014 MU69, isminden de anlaşılacağı üzere henüz 3 yıl önce 2014 yılında keşfedilmiş bir Kuiper Kuşağı objesi. Ultima Thule takma adıyla da bilinen cisim, 21 ila 40 kilometre arasında olduğu tahmin edilen genişliğiyle oldukça küçük boyutlara sahip. NASA, New Horizons'un yakın geçiş sırasında gökcismine yaklaşık 3000 kilometre kadar yakın bir konumda bulunacağını belirtiyor. Plüton geçişindeki mesafeyse bu rakamın yaklaşık 4 katıydı.Ultima Thule'un Güneş Sistemini anlamlandırma yolunda önemli bir durak olacağını belirten New Horizons görevi yetkilisi Alan Stern,"Güneş'ten bu kadar uzak ve soğuk bir yerde dört milyar yıldan daha uzun bir zamandır bulunduğunu da düşünürsek, 2014 MU69 herhangi bir uzay görevinde ziyaret ettiğimiz en bozulmamış yer olabilir." ifadelerini kullanıyor.