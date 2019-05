Plüton kâşifi New Horizons uykusundan uyandı: İşte yeni hedefi

Uzay araştırmaları tarihinin en önemli görevlerinden birisi olan New Horizons, hatırlayacağınız üzere bundan tam iki yıl önce 14 Temmuz 2015'te tarihi bir Plüton yakın geçişi gerçekleştirmiş ve insanoğlu olarak cüce gezegen Plüton'u ilk kez detaylı bir şekilde görme fırsatı elde etmiştik. NASA'lı bilim insanları bugün hala o yakın geçiş sırasında elde edilen verileri incelemeye devam ederken Plüton kâşifi New Horizons ise yeni hedefine doğru son sürat ilerliyor.

Uykusundan uyanan New Horizons önümüzdeki Aralık ayının ortalarına kadar Kuiper Kuşağı'nda çok değerli araştırmalar yapacak. Bölgenin radyasyon ortamı, gaz ve toz yoğunluğu gibi karakteristik özelliklerini incelemeye başlayan uzay aracı ayrıca birçok Kuiper Kuşağı objesini de üzerindeki teleskopik kamerasını kullanarak uzaktan gözlemleyecek. New Horizons, nihayet 22 Aralık itibariyle de 2018'in Haziran ayına kadar tekrar uyku moduna geçecek. Uzay aracı bu altı aylık zaman dilimi boyunca uzayın derinliklerinde sessiz ve yalnız yolcuğuna devam edecek.

5.83 milyar kilometre uzakta, bilgi almak 5 saat sürüyor

NASA'nın belki de en çok gurur duyduğu görevlerinden birisi olan New Horizons, şu sıralar Yeryüzü'nden tam 5.83 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor. Öyle ki artık Güneş Sisteminin en uzak köşesi diyebileceğimiz bir yerde bulunan New Horizons'tan bilgi almak da tam 5 saat sürüyor. Yine NASA'nın Dünya'dan gönderdiği bir komut uzay aracına ışık hızında 5 saat sonra ulaşıyor.

New Horizons'un yeni hedefi 2014 MU69 ise isminden de anlaşılacağı üzere henüz 3 yıl önce 2014 yılında keşfedilmiş bir Kuiper Kuşağı objesi. Dünya'dan yaklaşık 6.437 milyar kilometre uzaklıkta yer alan 2014 MU69, 21 ila 40 kilometre arasında olduğu tahmin edilen genişliğiyle oldukça küçük bir cisim. NASA, New Horizons'un yakın geçiş sırasında gökcismine yaklaşık 3000 kilometre kadar yakın bir konumda bulunacağını belirtiyor. Plüton geçişindeki mesafeyse bu rakamın yaklaşık 4 katıydı.



2014 MU69'un Güneş Sistemini anlamlandırma yolunda önemli bir durak olacağını belirten New Horizons görevi yetkilisi Alan Stern ise,"Güneş'ten bu kadar uzak ve soğuk bir yerde dört milyar yıldan daha uzun bir zamandır bulunduğunu da düşünürsek, 2014 MU69 herhangi bir uzay görevinde ziyaret ettiğimiz en bozulmamış yer olabilir." ifadelerini kullanıyor.

