Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Plüton kâşifi New Horizons uykusundan uyandı: İşte yeni hedefi

14 Temmuz 2015'te Güneş Sistemimizin cüce gezegeni Plüton'da bir yakın geçiş gerçekleştiren New Horizons, şimdilerde Kuiper Kuşağı'nda son sürat yeni hedefine doğru ilerliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,1b
1
9
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Uzay araştırmaları tarihinin en önemli görevlerinden birisi olan New Horizons, hatırlayacağınız üzere bundan tam iki yıl önce 14 Temmuz 2015'te tarihi bir Plüton yakın geçişi gerçekleştirmiş ve insanoğlu olarak cüce gezegen Plüton'u ilk kez detaylı bir şekilde görme fırsatı elde etmiştik. NASA'lı bilim insanları bugün hala o yakın geçiş sırasında elde edilen verileri incelemeye devam ederken Plüton kâşifi New Horizons ise yeni hedefine doğru son sürat ilerliyor.

Uzay aracının yeni görevi biraz uzaklarda. Plüton'dan yaklaşık 1.6 milyar kilometre ötede bulunan 2014 MU69 isimli bir cismi keşfetmeye giden New Horizons, enerji tasarruf etmek amacıyla bu yolculuğunun büyük çoğunluğunu uykuda geçiriyor. Zira uzay aracı, bir Kuiper Kuşağı cismi olan 2014 MU69'ya yaklaşık 15 ay sonra, 1 Ocak 2019'da ulaşacak.

Ayrıca Bkz. "1400 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegen ışığı neredeyse hiç yansıtmıyor "Simsiyah Dünya""
Tabi New Horizons'un Kuiper Kuşağı'nın soğuk ve karanlık derinliklerinde yapacağı yolculuk tamamıyla uykuda geçmiyor. NASA, zaman zaman uzay aracını uykusundan uyandırıp sistemlerini kontrol ediyor ve New Horizons da bu sırada Kuiper Kuşağı'nı araştırmaya koyuluyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz hafta bir açıklama yapan NASA, uzay aracının 5 aylık uykusundan uyandığını ve Kuiper Kuşağı'nda hedefine doğru herhangi bir problem olmadan son sürat ilerlemeye devam ettiğini açıkladı.

Uykusundan uyanan New Horizons önümüzdeki Aralık ayının ortalarına kadar Kuiper Kuşağı'nda çok değerli araştırmalar yapacak. Bölgenin radyasyon ortamı, gaz ve toz yoğunluğu gibi karakteristik özelliklerini incelemeye başlayan uzay aracı ayrıca birçok Kuiper Kuşağı objesini de üzerindeki teleskopik kamerasını kullanarak uzaktan gözlemleyecek. New Horizons, nihayet 22 Aralık itibariyle de 2018'in Haziran ayına kadar tekrar uyku moduna geçecek. Uzay aracı bu altı aylık zaman dilimi boyunca uzayın derinliklerinde sessiz ve yalnız yolcuğuna devam edecek.

5.83 milyar kilometre uzakta, bilgi almak 5 saat sürüyor


NASA'nın belki de en çok gurur duyduğu görevlerinden birisi olan New Horizons, şu sıralar Yeryüzü'nden tam 5.83 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor. Öyle ki artık Güneş Sisteminin en uzak köşesi diyebileceğimiz bir yerde bulunan New Horizons'tan bilgi almak da tam 5 saat sürüyor. Yine NASA'nın Dünya'dan gönderdiği bir komut uzay aracına ışık hızında 5 saat sonra ulaşıyor.

Ayrıca Bkz. "20 yıllık uzay macerasının sonu geldi: Cassini artık Satürn'ün bir "parçası""
New Horizons'un yeni hedefi 2014 MU69 ise isminden de anlaşılacağı üzere henüz 3 yıl önce 2014 yılında keşfedilmiş bir Kuiper Kuşağı objesi. Dünya'dan yaklaşık 6.437 milyar kilometre uzaklıkta yer alan 2014 MU69, 21 ila 40 kilometre arasında olduğu tahmin edilen genişliğiyle oldukça küçük bir cisim. NASA, New Horizons'un yakın geçiş sırasında gökcismine yaklaşık 3000 kilometre kadar yakın bir konumda bulunacağını belirtiyor. Plüton geçişindeki mesafeyse bu rakamın yaklaşık 4 katıydı.

2014 MU69'un Güneş Sistemini anlamlandırma yolunda önemli bir durak olacağını belirten New Horizons görevi yetkilisi Alan Stern ise,"Güneş'ten bu kadar uzak ve soğuk bir yerde dört milyar yıldan daha uzun bir zamandır bulunduğunu da düşünürsek, 2014 MU69 herhangi bir uzay görevinde ziyaret ettiğimiz en bozulmamış yer olabilir." ifadelerini kullanıyor.

https://www.space.com/38222-new-horizons-spacecraft-wakes-hibernation.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Emre Kocakaya 2 yıl en beğenilen
Duz dunyacilar bu habere kis kis guldu.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirARSLAN 2 yıl Ac1DBuRN
Ac1DBuRN
komutları ışık hızında nasıl iletiyorlar bilen varmı?

Radyo sinyalleri ışık hızında hareket eder örnek evinizdeki wifi sinyalleri gibi veya telefonunuzun baz istasyonuna bağlanması gibi...
Ac1DBuRNkomutları ışık hızında nasıl iletiyorlar bilen varmı?Radyo sinyalleri ışık hızında hareket eder örnek evinizdeki wifi ...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
The Ace of Spades 2 yıl
New Horizons uzaya gönderilen araçlar arasında en çok ilgimi çekendi :)
9 senede (2006-2015) Pluton ve Charon'un en net fotograflarini gorduk bu arac sayesinde ..
Fakat anlamadigim şu . New Horizons şu an Eris'i de görebilecek kapasitede .. Pluton'dan sonra Kuiper'deki en gizemli nesne Eris .. Onu gözlemlemesini çok isterim ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vatikanli Mumin 2 yıl
Birisi bana açıklayabilir mi
Gezegenlere keşif araçları gönderiliyor
Ama bunlara hiç mi bir meteor filan çarpmıyor yada ne bilim başka taşsal cisim çarpmıyor, nasıl olurdu o kadar km hiçbirsey bu araca çarpmadan gidebilmis
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 2 yıl
kozmik olcekde toz zerresi olan bir sistemin bile kiyisina isik 5 saatde ulasabiliyor. mesafeler akil alir gibi degil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre Kocakaya 2 yıl en beğenilen
Duz dunyacilar bu habere kis kis guldu.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ac1DBuRN 2 yıl
komutları ışık hızında nasıl iletiyorlar bilen varmı?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendemail 2 yıl Ac1DBuRN
Ac1DBuRN

komutları ışık hızında nasıl iletiyorlar bilen varmı?

Dev antenlerle ...

Bu 2 linke bir göz attığımızda antenlerin neye benzediği görülmekte ,
Antenler :https://eyes.nasa.gov/dsn/dsn.html

Basit bir komut ele alalım , örneğin uzay aracına "2 derece sola eğim yap." komutunu sözkonusu 1 anten göndermemekte , dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan 24 anten (bir kısmı kuzey amerika ,bir kısmı avrupa ,bir kısmı latin amerika 'da ...) senkronize çalışarak aynı komutu gönderiyorlar,kısaca antenlerin 1 nesneye odaklandığını düşünelim.
Antenlerin ebatının her biri için 40 katlı bir bina kadar olduğunu gözönğnde bulundurulım.

Benim şahsen anlamadığım ,ilgili komutları dalga boyu formu şeklinde göndermekteler, aklımdan geçen ,o kadar mesafeyi laser gibi bir şeyle ulaştıkları yönündeydi ,ancak bildiğimiz fm dalgalarıgibi sinyaller göndermekteler ....Ufak bir komut göndermek dahi çok sancılı bir iş , öncesinde günlerce provasını yapıyorlar, simülasyonlarla test ediyorlar vesaire..

pluto.jhuapl.edu/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirARSLAN 2 yıl Ac1DBuRN
Ac1DBuRN
komutları ışık hızında nasıl iletiyorlar bilen varmı?

Radyo sinyalleri ışık hızında hareket eder örnek evinizdeki wifi sinyalleri gibi veya telefonunuzun baz istasyonuna bağlanması gibi...
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozbey08 2 yıl
açaydım kollarımi böyle iki yana,tudaydım onu, getme deyeldiim,getme Horizon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 2 yıl
yuru bee horizon kim tutar seni
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl THK her uçak biletinden 50 kuruş istiyor 2 yıl AMD Radeon RX 500 ekran kartlarının yerini Vega 11 alabilir 2 yıl G.Skill’den AMD Ryzen ve Threadripper işlemciler için DDR4 bellek kitleri 2 yıl Microsoft ve Facebook’tan dev denizaltı kablo atağı 2 yıl Super Mario Run güncellemesi yeni karakter ve yüzde 50 indirim getiriyor 2 yıl Intel Coffee Lake masaüstü işlemciler karşınızda 2 yıl Güncelleme: Apple; macOS High Sierra'yı yayınladı. İndirebilirsiniz. 2 yıl It, The Exorcist'in 44 yıllık rekorunu kırmayı başardı 2 yıl Yandex Browser'ın yeni güvenlik önlemlerini değerlendirdik, diğerleriyle hız testi yaptık! 2 yıl Anöploid embriyodan sağlıklı birey gelişebilir mi? Bir başarı hikayesi 2 yıl Beyaz eşya ve mobilyadaki vergi indirimi 30 Eylül’de sona erecek 2 yıl İşte ABD ordusunun yeni oyuncağı "Drone katili lazer" 2 yıl Beş büyük petrol şirketi iklim değişikliğine yol açmakla suçlanıyor 2 yıl Nintendo hesaplarına iki adımlı doğrulama geldi 2 yıl Asus ZenFone 4 serisinden beklenti yüksek, Zenfone 5 ise Mart 2018’de 2 yıl Tıbbi veriler blockchain ile kayıt altına alınabilir 2 yıl Rambus sektörün ilk çalışan DDR5 DIMM modülünü geliştirdi 2 yıl ASELSAN'ın uzaktan kumandalı silah sistemi Nefer'e talipler var 2 yıl Çin'deki robot diş operasyonunu başarıyla tamamladı 2 yıl Bose’den Google Assistant destekli kulaklık 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Plüton kâşifi New Horizons uykusundan uyandı: İşte yeni hedefi Sonraki Star Wars: The Last Jedi'dan yeni görüntüler paylaşıldı 2 yıl Core i7-8700K ile 5 GHz ve üstü için delid gerekebilir 2 yıl İşte Elon Musk'ın çılgın "uzaydan internet" projesi için seçtiği isim 2 yıl Honda Türkiye Başkanı açıkladı: Elektrikli Honda modelleri Türkiye'de üretilebilir 2 yıl Uber, lisans iptaline karşı 500.000 imza topladı 2 yıl Eski LG kullanıcıları V30 alır mı? Kronik sıkıntılar ve deneyimlerim 2 yıl Imagination Technologies de Çinlilere satıldı 2 yıl Go Klavye, Android kullanıcılarının kimlik bilgilerini sızdırıyor iddiası 2 yıl AMD gelecek yıl 12nm sürecine geçiş yapıyor 2 yıl Safari'deki güvenlik açıkları rakiplerini geride bıraktı 2 yıl Girişim destekleme programı Y Combinator blockchaini araştırıyor 2 yıl Netflix uygulamasına iPhone X, iPhone 8 ve iPad Pro için HDR desteği eklendi 2 yıl Sürücüsüz araçlar güvenli ancak gizlilik tehlikesi taşıyor 2 yıl Çift kameralı Huawei Mate 10 Lite resmiyet kazandı 2 yıl DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip akıllı telefon: iPhone 8 Plus 2 yıl Razer yeni mobil cihazını yıl sonunda tanıtacak 2 yıl Okyanuslarda su sıcaklığının artması birçok balık türünün sonu olabilir 2 yıl Uzayın yeni yıldızı Çin: Mars planlarımız "tıkırında" ilerliyor 2 yıl Masaüstü katili "MSI GT75VR Titan" inceleme 2 yıl Facebook ve Amazon, İngiltere Premier League’in yayın hakkını alabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim