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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pocket, Mac App Store'da indirmeye sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Çevrimiçi içerik kaydetme ve daha sonra okuma konusunda mobil platformların en popüler uygulamalarından birisi olan Pocket, Mac OS X işletim sistemi için de indirmeye sunuldu.

Windows'ta web üzerinden erişim imkanı sunan uygulama, ilk kez bir masaüstü işletim sistemi için bağımsız olarak yayınlanıyor. 

Aynı mobil platformlarda olduğu gibi internette karşılaştığınız herhangi bir içeriği paylaş sekmesinden Pocket'ı seçerek kaydedebileceksiniz. Uygulama OS X 10.7 ve üzeri sistemleri destekliyor ve ücretsiz olarak sunuluyor.


https://itunes.apple.com/us/app/pocket/id568494494?ls=1&mt=12 

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mazhi 7 yıl
Merhaba, çocuklar, iPhone5 için kristal halinde bu 6X Yakınlaştırma Teleskop çok güzel, harika tasarım, en düşük fiyat 9,98 $, çok yararlı, ücretsiz kargo, hızlı teslimat, o hoş çok, burada iPhone sevgilisi için en iyi seçenek, daha fazla ayrıntı şudur: brzu.net/... Noel Günü için gereken bir şey olmalı
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Amedra 7 yıl
mazhi

Merhaba, çocuklar, iPhone5 için kristal halinde bu 6X Yakınlaştırma Teleskop çok güzel, harika tasarım, en düşük fiyat 9,98 $, çok yararlı, ücretsiz kargo, hızlı teslimat, o hoş çok, burada iPhone sevgilisi için en iyi seçenek, daha fazla ayrıntı şudur: brzu.net/... Noel Günü için gereken bir şey olmalı

Bu reklamı yapma amacınız nedir?
1 Yanıt Yanıtla
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CarBot 7 yıl mazhi
mazhi

Merhaba, çocuklar, iPhone5 için kristal halinde bu 6X Yakınlaştırma Teleskop çok güzel, harika tasarım, en düşük fiyat 9,98 $, çok yararlı, ücretsiz kargo, hızlı teslimat, o hoş çok, burada iPhone sevgilisi için en iyi seçenek, daha fazla ayrıntı şudur: brzu.net/... Noel Günü için gereken bir şey olmalı

google translate kullanmış :(
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Deneyek.
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step-team 7 yıl
Safari'deki Okuma Listesi aynı görevi yapmıyor mu ? Tüm Apple cihazları arasında .
Yoksa farklı bir sistem mi ?
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