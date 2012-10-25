Pocket, Mac App Store'da indirmeye sunuldu





Çevrimiçi içerik kaydetme ve daha sonra okuma konusunda mobil platformların en popüler uygulamalarından birisi olan Pocket, Mac OS X işletim sistemi için de indirmeye sunuldu.





Windows'ta web üzerinden erişim imkanı sunan uygulama, ilk kez bir masaüstü işletim sistemi için bağımsız olarak yayınlanıyor.





Aynı mobil platformlarda olduğu gibi internette karşılaştığınız herhangi bir içeriği paylaş sekmesinden Pocket'ı seçerek kaydedebileceksiniz. Uygulama OS X 10.7 ve üzeri sistemleri destekliyor ve ücretsiz olarak sunuluyor.









https://itunes.apple.com/us/app/pocket/id568494494?ls=1&mt=12