Pocket TV ile herhangi bir televizyonu akıllı TV'ye dönüştürebilirsiniz

Haber Editörü
Akıllı TV modellerinin trendinin yükseldiği son dönemlerde farklı alternatif çözümler de gündeme gelebiliyor. Dubai çıkışlı Infinitec girişiminin Pocket TV projesi buna iyi bir örnek.
Cotton Candy ile benzer bir mantığa sahip Pocket TV, USB bellek boyutlarında bir mini PC. HDMI 1.3 çıkışına sahip cihazı herhangi bir ekrandaki HDMI girişine doğrudan takarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz.
1GHz hızında çalışan ARM Cortex-A9 tabanlı bir işlemciye yer veren cihaz, 512MB RAM, Mali-400 grafik birimi, 4GB depolama kapasitesi, WiFi, Bluetooth, güç için mini USB girişi, microSD girişi, USB 2.0 portu, Android 4.0 işletim sistemi, 35Gr ağırlık sunuyor.
Cihazın yönetimi ise standart bir kızılötesi kumanda veya jiroskop özelliğine ve standart klavyeye sahip Air Remote kumandasıyla el hareketleri ile sağlanabiliyor. Ayrıca Google Remote TV uygulaması ile akıllı telefon ve tabletlerden de kontrol edilebiliyor. Girişim kendi uygulamasını da geliştiriyor.
50 gün içerisinde 100 000$ toplaması gereken proje şimdiden yarısına erişti. 100$ ve üzeri bağışlarda Pocket TV hediye ediliyor.
http://www.kickstarter.com/projects/484889112/the-pocket-tv-makes-any-tv-a-smart-tv Yorum Yaz Paylaş Tweetle
[Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][DHVideo=][DHVideo=][DHVideo=][DHVideo=][DHVideo=][DHVideo=][DHVideo=][DHVideo=][DHVideo=][DHVideo=][DHVideo=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=]
sat hadi... milliyet.tv/...
Aliexpress e falan bakabilirsiniz. Bunda sadece bletooth extra olarak yazilmis ama usb port oldugu icin o da cok sorun degil. 75 dolar seviyelerinde rahatlikla aliniyor. Ben bir tane siparis verdim yakinda ulasir elime.
fiyatı 100 dolar değil. bu daha proje aşamasında 100 dolar bağış yapanlara hediye ediyorlar sadece.
Aliexpress biraz araştırdım ama bu ürüne rastlayamadım. Rica etsem linki atar mısınız? bende böyle birşey arıyordum. Hemen sipariş vereceğim..
alirken islemcisine cok dikkat etmek gerek. cinliler cok cakallar. farkli isimler altinda arm11 islemcileri bile gagaliyorlar. haberdeki modelin islemcisi belliki tek cekirdek. cotton candy, galaxy s2 ile ayni cift cekirdek exynos 4210 islemcisini kullaniyor. bu acidan hd videoda tatminkar tek model. exynos 4210 bile yuksek bitrate li mkv hd videolarda zorlaniyor tek cekirdekli modellerden hele ne idigu belirsiz cin mallarindan tatminkar bir hd performansi beklemek hata olur. cotton candy su an 200$ lik fiyatiyla biraz pahali ve tedarigi zor. bu yuzden beklemedeyim.