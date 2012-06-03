Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pocket TV ile herhangi bir televizyonu akıllı TV'ye dönüştürebilirsiniz

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,7b
1
28
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akıllı TV modellerinin trendinin yükseldiği son dönemlerde farklı alternatif çözümler de gündeme gelebiliyor. Dubai çıkışlı Infinitec girişiminin Pocket TV projesi buna iyi bir örnek.

Cotton Candy ile benzer bir mantığa sahip Pocket TV, USB bellek boyutlarında bir mini PC. HDMI 1.3 çıkışına sahip cihazı herhangi bir ekrandaki HDMI girişine doğrudan takarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

1GHz hızında çalışan ARM Cortex-A9 tabanlı bir işlemciye yer veren cihaz, 512MB RAM, Mali-400 grafik birimi, 4GB depolama kapasitesi, WiFi, Bluetooth, güç için mini USB girişi, microSD girişi, USB 2.0 portu, Android 4.0 işletim sistemi, 35Gr ağırlık sunuyor.

Cihazın yönetimi ise standart bir kızılötesi kumanda veya jiroskop özelliğine ve standart klavyeye sahip Air Remote kumandasıyla el hareketleri ile sağlanabiliyor. Ayrıca Google Remote TV uygulaması ile akıllı telefon ve tabletlerden de kontrol edilebiliyor. Girişim kendi uygulamasını da geliştiriyor.

50 gün içerisinde 100 000$ toplaması gereken proje şimdiden yarısına erişti. 100$ ve üzeri bağışlarda Pocket TV hediye ediliyor.
Pocket TV ile herhangi bir televizyonu akıllı TV'ye dönüştürebilirsiniz
Tam Boyutta Gör


http://www.kickstarter.com/projects/484889112/the-pocket-tv-makes-any-tv-a-smart-tv Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
phandroid
bizim tüplü televizyonu akıllı yapsın arabayı satıp alacağım.

[Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=][Kunye=]
[DHVideo=][DHVideo=][DHVideo=][DHVideo=][DHVideo=][DHVideo=][DHVideo=][DHVideo=][DHVideo=][DHVideo=][DHVideo=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=][DHTUBE=]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tizar 6 yıl
phandroid
bizim tüplü televizyonu akıllı yapsın arabayı satıp alacağım.

sat hadi... milliyet.tv/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesahin 7 yıl
100 dolar cok, su anda bunun aynisi cin online shoplarda satiliyor.
Aliexpress e falan bakabilirsiniz. Bunda sadece bletooth extra olarak yazilmis ama usb port oldugu icin o da cok sorun degil. 75 dolar seviyelerinde rahatlikla aliniyor. Ben bir tane siparis verdim yakinda ulasir elime.
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatality1907 7 yıl mesahin
mesahin

100 dolar cok, su anda bunun aynisi cin online shoplarda satiliyor.
Aliexpress e falan bakabilirsiniz. Bunda sadece bletooth extra olarak yazilmis ama usb port oldugu icin o da cok sorun degil. 75 dolar seviyelerinde rahatlikla aliniyor. Ben bir tane siparis verdim yakinda ulasir elime.

fiyatı 100 dolar değil. bu daha proje aşamasında 100 dolar bağış yapanlara hediye ediyorlar sadece.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cool Boy 7 yıl mesahin
mesahin

100 dolar cok, su anda bunun aynisi cin online shoplarda satiliyor.
Aliexpress e falan bakabilirsiniz. Bunda sadece bletooth extra olarak yazilmis ama usb port oldugu icin o da cok sorun degil. 75 dolar seviyelerinde rahatlikla aliniyor. Ben bir tane siparis verdim yakinda ulasir elime.

Aliexpress biraz araştırdım ama bu ürüne rastlayamadım. Rica etsem linki atar mısınız? bende böyle birşey arıyordum. Hemen sipariş vereceğim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 yıl mesahin
mesahin

100 dolar cok, su anda bunun aynisi cin online shoplarda satiliyor.
Aliexpress e falan bakabilirsiniz. Bunda sadece bletooth extra olarak yazilmis ama usb port oldugu icin o da cok sorun degil. 75 dolar seviyelerinde rahatlikla aliniyor. Ben bir tane siparis verdim yakinda ulasir elime.

alirken islemcisine cok dikkat etmek gerek. cinliler cok cakallar. farkli isimler altinda arm11 islemcileri bile gagaliyorlar. haberdeki modelin islemcisi belliki tek cekirdek. cotton candy, galaxy s2 ile ayni cift cekirdek exynos 4210 islemcisini kullaniyor. bu acidan hd videoda tatminkar tek model. exynos 4210 bile yuksek bitrate li mkv hd videolarda zorlaniyor tek cekirdekli modellerden hele ne idigu belirsiz cin mallarindan tatminkar bir hd performansi beklemek hata olur. cotton candy su an 200$ lik fiyatiyla biraz pahali ve tedarigi zor. bu yuzden beklemedeyim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 yıl
Android olmasinin diger smart tv lerden ustunlugu genis yazilim arsivi. Artik smart tg degil baya baya bilgisayar haline geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frostburn 7 yıl
takip
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
slicer 7 yıl
Cotton Candy ve MK802 benzeri bir ürün. Fiyatı da ikisinin arasında. Başarılı olmaması için bir sebep göremiyorum. Yalnız yine de benim favorim Cotton Candy :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cool Boy 7 yıl
Türkiye'de bu nerede satılıyor ki tam aradığım bir ürün..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 7 yıl
donanim zayif,12 gb ram quad cpu t608 gpu olmaliydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oysho 7 yıl
valla ürün benimde cok hosuma gitti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
free4200 7 yıl
Bu birde Leap denen teknoloji baya bi tutar ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SiR MaNiaC 7 yıl
benim ıtt schaublorenz i de çevir görelim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7702 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Televizyonlar, kickstarter
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Uygulama Haber 3 Haziran Bölüm "Facebook Camera, Shoot Zombirds ve diğer 13 konu" 7 yıl HTC One S video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim