Pocket TV ile herhangi bir televizyonu akıllı TV'ye dönüştürebilirsiniz

Akıllı TV modellerinin trendinin yükseldiği son dönemlerde farklı alternatif çözümler de gündeme gelebiliyor. Dubai çıkışlı Infinitec girişiminin Pocket TV projesi buna iyi bir örnek.





Cotton Candy ile benzer bir mantığa sahip Pocket TV, USB bellek boyutlarında bir mini PC. HDMI 1.3 çıkışına sahip cihazı herhangi bir ekrandaki HDMI girişine doğrudan takarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz.





1GHz hızında çalışan ARM Cortex-A9 tabanlı bir işlemciye yer veren cihaz, 512MB RAM, Mali-400 grafik birimi, 4GB depolama kapasitesi, WiFi, Bluetooth, güç için mini USB girişi, microSD girişi, USB 2.0 portu, Android 4.0 işletim sistemi, 35Gr ağırlık sunuyor.





Cihazın yönetimi ise standart bir kızılötesi kumanda veya jiroskop özelliğine ve standart klavyeye sahip Air Remote kumandasıyla el hareketleri ile sağlanabiliyor. Ayrıca Google Remote TV uygulaması ile akıllı telefon ve tabletlerden de kontrol edilebiliyor. Girişim kendi uygulamasını da geliştiriyor.





50 gün içerisinde 100 000$ toplaması gereken proje şimdiden yarısına erişti. 100$ ve üzeri bağışlarda Pocket TV hediye ediliyor.





http://www.kickstarter.com/projects/484889112/the-pocket-tv-makes-any-tv-a-smart-tv