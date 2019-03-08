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Pokemon GO, 3 yılda rekor gelire imza attı

Mobil dünyada bir dönem fırtınalar estiren Pokemon Go oyunu halen önemli gelirler elde etmeye devam ediyor. Oyun toplamda 2.45 milyar dolar gelire ulaşmış durumda.
2 ay
6,6b
1
7
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil dünyada zengin gerçeklik temelli oyunlara yeni bir soluk getiren ve bir dönem fırtınalar estiren Pokemon GO oyunu geliştiricilerine de adeta bir servet kazandırdı. Pokemon Company ve Niantic Games bu işten en karlı çıkanlar oldu.

Pokemon GO ne kadar kazandı?

SensorTower tarafından yapılan analize göre ilk indirmeye sunulduğu 2016 yazından bu yana oyun toplamda 2.45 milyar dolar gelir elde etti. Bugüne kadar mobil pazara sunulmuş tüm Pokemon oyunlarının toplamından bile daha fazla zira Pokémon Duel, Pokémon Quest, Pokémon: Magikarp Jump ve Pokémon TCG Online gibi yapımlar genelde 25-50 milyon dolar arasında gelir elde edebildi.

Ayrıca Bkz. "Google, batarya bitikken bile dijital kimlik bilgilerinize erişebilecek bir uygulama üzerinde çalışıyor"

2014 yılından bu yana Pokemon oyunlarının toplam indirme sayısı 640 milyon dolarak gerçekleşti. Bunun sadece 550 milyonu Pokemon Go oyununa ait. Sonrasında ise 39 milyon indirme ile Pokemon Duel geliyor.

Gelire en fazla katkı ABD’den gelmiş. ABD’li kullanıcılar oyuna toplamda 875 milyon dolar kazandırmış. Japonya ise 725 milyon dolar ile ikinci. Diğer ülkeler toplamda 850 milyon dolar üretmiş. Oyunda günlük harcama ortalaması ise 2.2 milyon dolar. Popülaritesini kaybetmiş olmasına rağmen neredeyse Fortnite ile yarışacak düzeyde gelir elde edebiliyor.

Oyun en fazla elbette Niantic firmasına kazandırdı. Firma toplamda 1.4 milyar doları kasasına koydu. İsim hakkına sahip olan Pokemon Company grubu ise yaklaşık 1 milyar dolar civarında bir gelir elde etti.

 

https://www.phonearena.com/news/Pokemon-GO-has-grosed-2.5-billion-dollars-globally_id114366 Yorum Yaz
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devrimdoga 2 ay en beğenilen
En patladığı dönemde Türkiye'ye gelmedi. Aradan yıllar geçmesine rağmen hala gelmedi. Küsüm sana Pokemon Go.
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Belo Betty 2 ay yeni yorumcu
Sanıldığının aksine ulkemizde de oynaniyor hala.
PvP, takas, hediye, raid, comminity day vs daha bir sürü yenilik geldi.
WhatsApp gruplarimizda pvp turnuvalari düzenliyoruz. Bu oyunu özel yapan "ee hadi tekrar başlayayım" demekle ilerlenememesi.
Para verip pokemon satın alamazsin mesela. Level atlayamazsin.
O yüzden oyuna cok emek harcamak gerekli, yani tavsiyem hic oynamamis birisi hic baslamasin:)
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Ohol Oula 2 ay
Sonsuza dek Pokemon'un ekmeğini yiyecekler.
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Gqhuan 2 ay
Türkiyeye gelmediği halde rekora imza atmış. Tebrikler
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Bloodin 2 ay
Halen Türkiyeye gelcek...
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hopeyoung 2 ay
"Bir zamanlar" popüler olan bir çizgi filmle 1b dolar kazanıyor.
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devrimdoga 2 ay en beğenilen
En patladığı dönemde Türkiye'ye gelmedi. Aradan yıllar geçmesine rağmen hala gelmedi. Küsüm sana Pokemon Go.
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sml_akyz 2 ay devrimdoga
İlk çıktığında neydi öyle bu ayın sonunda gelecekler havada uçuşuyor du
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