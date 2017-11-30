Pokemon GO kazaları 7.3 milyar dolara varan hasara neden oldu

Ölümle Sonuçlanan Kazalara Neden Oldu
Purdue Üniversitesi ekonomistlerinden Mara Faccio ve John McConnell'in yaptığı araştırma oyunun indirmeye sunulduğu temmuz ayından sonraki 148 günü kapsıyor. Araştırmacılar oyunun piyasaya sürülmesinin ardından ilk 148 günde Indiana eyaletinin Tippecanoe ilçesindeki kaza raporlarını taradı ve bu ilçede Pokemon GO oyunu nedeniyle yaşanan trafik kazalarını tespit etti. Araştırmacılara göre ilçede Pokemon GO oynanırken çok sayıda trafik kazası meydana geldi ve bu kazaların bir kısmı ölümle sonuçlandı. Ayrıca kazalar nedeniyle otomobillerde toplam 5,2 milyon dolar ile 25,5 milyon dolar arasında bir hasar meydana geldiği belirtiliyor.
Araştırmacılar ayrıca kazaların büyük bir kısmının oyuncuların oyunla ilgili nesneler kazanabildiği Pokestop'ların yakınlarında gerçekleştiğini tespit etti. Araştırmacıların elde ettiği sonuçlar sadece Tippecanoe ilçesiyle sınırlı olsa da araştırmacılar sonuçları ABD geneline ölçeklendirdi. Elde edilen son sonuçlara göre ABD genelinde Pokemon GO nedeniyle yaşanan kazaların araçlarda 2 milyar dolar ile 7.3 milyar dolar arasında bir zarara neden olduğu tahmin ediliyor. Araştırmada ayrıca bir zamanlar milyonlarca kişiyi yollara döken ve Pokemon avı başlatan oyunun insanların dikkatini dağıttığı ve kazaların büyük bir kısmının insanların oyun oynarken çevrelerine dikkat etmemelerinden kaynaklandığı belirtiliyor.
https://www.tweaktown.com/news/59999/pokemon-go-responsible-7-3-billion-vehicle-damages/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle