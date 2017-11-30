Pokemon GO kazaları 7.3 milyar dolara varan hasara neden oldu

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Geçtiğimiz yıl temmuz ayında beta sürecini tamamlayıp oyun severlerin karşısına çıkan Pokemon Go yayınlandıktan kısa bir süre sonra hem Google Play’de, hem de App Store’da zirveye yerleşmeyi başarmıştı. Milyonlarca kişinin artırılmış gerçeklik deneyimi sunan oyun ile sokaklarda Pokemon ararken oyunun geliştiricileri de önemli miktarda gelir elde etmişti. Günümüzde halen Pokemon GO oynayan geniş bir oyuncu kitlesi var ancak oyun ilk çıktığı günlerdeki popülerliğinden oldukça uzak. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma ise oyunun indirmeye sunulduğu ilk aylarda yaşanan trafik kazalarıyla ilgili ilginç rakamları ortaya koyuyor.





Ölümle Sonuçlanan Kazalara Neden Oldu

Purdue Üniversitesi ekonomistlerinden Mara Faccio ve John McConnell'in yaptığı araştırma oyunun indirmeye sunulduğu temmuz ayından sonraki 148 günü kapsıyor. Araştırmacılar oyunun piyasaya sürülmesinin ardından ilk 148 günde Indiana eyaletinin Tippecanoe ilçesindeki kaza raporlarını taradı ve bu ilçede Pokemon GO oyunu nedeniyle yaşanan trafik kazalarını tespit etti. Araştırmacılara göre ilçede Pokemon GO oynanırken çok sayıda trafik kazası meydana geldi ve bu kazaların bir kısmı ölümle sonuçlandı. Ayrıca kazalar nedeniyle otomobillerde toplam 5,2 milyon dolar ile 25,5 milyon dolar arasında bir hasar meydana geldiği belirtiliyor.





Araştırmacılar ayrıca kazaların büyük bir kısmının oyuncuların oyunla ilgili nesneler kazanabildiği Pokestop'ların yakınlarında gerçekleştiğini tespit etti. Araştırmacıların elde ettiği sonuçlar sadece Tippecanoe ilçesiyle sınırlı olsa da araştırmacılar sonuçları ABD geneline ölçeklendirdi. Elde edilen son sonuçlara göre ABD genelinde Pokemon GO nedeniyle yaşanan kazaların araçlarda 2 milyar dolar ile 7.3 milyar dolar arasında bir zarara neden olduğu tahmin ediliyor. Araştırmada ayrıca bir zamanlar milyonlarca kişiyi yollara döken ve Pokemon avı başlatan oyunun insanların dikkatini dağıttığı ve kazaların büyük bir kısmının insanların oyun oynarken çevrelerine dikkat etmemelerinden kaynaklandığı belirtiliyor.

https://www.tweaktown.com/news/59999/pokemon-go-responsible-7-3-billion-vehicle-damages/index.html