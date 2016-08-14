Pokemon GO'da hile yapanlar artık kalıcı olarak banlanacak

Son dönemin en popüler mobil oyunu olan Pokemon GO'nun geliştircisi olan Niantic firması, oyunda hile yapanların önüne geçmek için daha sert cezalar vermeye başlayacak. Geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesi üzerinden konu ile alakalı bir açıklama yayınlayan Niantic, bundan sonra Pokemon GO'da hile yaptığı belirlenen kullanıcıların kalıcı olarak banlanacağını duyurdu.

Niantic, bu cezayı sadece oyunun kullanım şartlarını ihlal eden kullanıcılara karşı uygulayacak. Peki nedir bu ihlaller? Pokemon GO kullanıcıları arasında en sık başvurulan hile yöntemlerinin başında GPS yanıltması geliyor. GPS yanıltması kullanarak kendilerini başka bir şehirde gibi gösteren kullanıcılar, bu sayede o bölgede bulunan pokemon'ları rahatlıkla yakalayabiliyorlar. Kullanıcıların başvurduğu diğer hile yöntemleri arasında bot veya üçüncü parti yazılımların kullanılması yer alıyor.

Herkes için adil ve eğlenceli bir oyun deneyimi sunmak istediklerine dikkat çeken Niantic, hilecilerin önüne geçerek oynanışı geliştireceklerini açıkladı. Bu noktada şirketin bu girişimi hakkında en çok merak edilen konu hile yapanların tam olarak nasıl tespit edileceği. Ayrıca tam olarak nelerin kullanım şartlarının ihlali olarak değerlendirileceği de net bir şekilde açıklanmış değil. Bu yüzden son günlerde Pokemon GO'nun Reddit sayfasında birçok kullanıcı bu konu ile ilgili cevap bekliyor.

Pokemon GO'da daha önce de çeşitli cezalar veriliyor olsa da kalıcı banın gelmesi ile birlikte kullanıcıların çok daha dikkatli olması gerekiyor. Niantic tarafından desteklenmeyen üçüncü parti yazılımların oyun içinde kullanımı bu tür ağır bir ceza ile sonuçlanabilir.

http://www.theverge.com/2016/8/12/12461136/pokemon-go-niantic-permanent-game-ban-cheating-bots