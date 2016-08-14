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Pokemon GO'da hile yapanlar artık kalıcı olarak banlanacak

Pokemon GO'da hile yapılmasının önüne geçmek isteyen Niantic, bundan sonra daha ağır cezalar verecek. Kullanım şartlarını ihlal eden kullanıcılar kalıcı olarak banlanacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,8b
1
29
Mobil Oyunlar
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son dönemin en popüler mobil oyunu olan Pokemon GO'nun geliştircisi olan Niantic firması, oyunda hile yapanların önüne geçmek için daha sert cezalar vermeye başlayacak. Geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesi üzerinden konu ile alakalı bir açıklama yayınlayan Niantic, bundan sonra Pokemon GO'da hile yaptığı belirlenen kullanıcıların kalıcı olarak banlanacağını duyurdu.
Niantic, bu cezayı sadece oyunun kullanım şartlarını ihlal eden kullanıcılara karşı uygulayacak. Peki nedir bu ihlaller? Pokemon GO kullanıcıları arasında en sık başvurulan hile yöntemlerinin başında GPS yanıltması geliyor. GPS yanıltması kullanarak kendilerini başka bir şehirde gibi gösteren kullanıcılar, bu sayede o bölgede bulunan pokemon'ları rahatlıkla yakalayabiliyorlar. Kullanıcıların başvurduğu diğer hile yöntemleri arasında bot veya üçüncü parti yazılımların kullanılması yer alıyor.
Herkes için adil ve eğlenceli bir oyun deneyimi sunmak istediklerine dikkat çeken Niantic, hilecilerin önüne geçerek oynanışı geliştireceklerini açıkladı. Bu noktada şirketin bu girişimi hakkında en çok merak edilen konu hile yapanların tam olarak nasıl tespit edileceği. Ayrıca tam olarak nelerin kullanım şartlarının ihlali olarak değerlendirileceği de net bir şekilde açıklanmış değil. Bu yüzden son günlerde Pokemon GO'nun Reddit sayfasında birçok kullanıcı bu konu ile ilgili cevap bekliyor.
Pokemon GO'da daha önce de çeşitli cezalar veriliyor olsa da kalıcı banın gelmesi ile birlikte kullanıcıların çok daha dikkatli olması gerekiyor. Niantic tarafından desteklenmeyen üçüncü parti yazılımların oyun içinde kullanımı bu tür ağır bir ceza ile sonuçlanabilir.

http://www.theverge.com/2016/8/12/12461136/pokemon-go-niantic-permanent-game-ban-cheating-bots Yorum Yaz
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Ehlika 3 yıl en beğenilen
Oynayan kaldı mı halen? En fazla 1 - 2 aya biter önceden pokestopların etrafında gymlerde toplanırdık tanışırdık pokemonlarımızı gösterirdik şimdi bir Allah'ın kulu yok ortalıkta. Bence sürekliliği olmayan bir oyun bir zaman sonra silinip yok olacaktır.
Oynayan kaldı mı halen? En fazla 1 - 2 aya biter önceden pokestopların etrafında gymlerde toplanırdık tanışırdık pokemonlarımızı gösterirdik şimdi bir Allah'ın...
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koagulant 3 yıl
Küçük şehirde yaşayanın hilesiz oynaması mümkün değil. Oyunu adam gibi yapsınlar sonra hile yapma desinler. Newyork a falan atıyorum kendimi her yer pokestop gym dolu. Bizim şehirlerde hiç birşey yok.
Küçük şehirde yaşayanın hilesiz oynaması mümkün değil. Oyunu adam gibi yapsınlar sonra hile yapma desinler. Newyork a falan atıyorum kendimi her yer pokestop gy...
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Barni Moloztaş 3 yıl
Oyun ülkemizde çıkmadan gündemden düşüyor
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Yusuf Saracen 3 yıl
Kötü olmuş banlamaları hileye karışmayan kalmamıştır
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shadowtr 3 yıl
Oyun müthiş bir ivmeyle çıktı ama beceriksiz ellerde heder oldu. Zaten acayip kasıyor oynayamıyorum, keyif almıyorum. Pokemon yakala yakala bayıldık artık. Takas yok, arkadaşınla falan savaşma yok, gym var onu da ele geçirsen 10 dk. sürmüyor sende kalması. 6 pokemonla dalıyorlar indiriyorlar.

Mantıksal bu kadar çok hata varken insanların sıkılıp bırakmaması imkansızdı zaten. Bot, mot onlar da işin tuzu biberi oldu.

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HKND 3 yıl
Tam net açıklama var mı bu perma ban hakkında? Banlı hesaplar için silindi deniyor, kimisi bekleyin hesapları askıya aldılar inceledikten sonra ya tekrardan kullanıma açılacak ya da tamamen banlanacak deniyor.
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Sirkadyen 3 yıl
Botlarla yarım saat içinde 20-22 level oluyorsun. Softban atsalar bot kendisi geri açıyor 20-45 saniye içerisinde. Çok geç başladılar banlamalara. Adamlar 20 levellik hesapları 15 dolardan satıyor yabancı forumlarda.
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frostburn 3 yıl
benim kayın birader lvl 38 'de ban yedi :D
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DH Misafiri 3 yıl
merak etmeyin şimdi hile yapanlarda sogudu cunku onlarda ugrasmıstı.
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Holy-Ghost 3 yıl
Bu saatten sonra biraz zor önünü alır gibi geliyor bu işin adam bot kullanarak soft ban yemeden hem pokemon kordinatını gidiyor, alıyor ve geri geliyor.Sözde hesap satmak falanda yasak sitelerde 30. seviye hesaplar 90 tl'lerden satılıyor.İngress hem direk alıma kapalıydı başlardan bu yüzden belli bir sınırda kaldı hilelerde batmıyor ya da kolay yakalanıyordu ama pokemon apk bulan herkes girebildiği için doğal olarak her nesilin nerdeyse pokemon işitmişliği olduğundan fırladı sonuçta niantic başarısız bir firma olarak adı çıkıyor nintendo ise paraları cukkalıyor.
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Ehlika 3 yıl en beğenilen
Oynayan kaldı mı halen? En fazla 1 - 2 aya biter önceden pokestopların etrafında gymlerde toplanırdık tanışırdık pokemonlarımızı gösterirdik şimdi bir Allah'ın kulu yok ortalıkta. Bence sürekliliği olmayan bir oyun bir zaman sonra silinip yok olacaktır.
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koagulant 3 yıl
Küçük şehirde yaşayanın hilesiz oynaması mümkün değil. Oyunu adam gibi yapsınlar sonra hile yapma desinler. Newyork a falan atıyorum kendimi her yer pokestop gym dolu. Bizim şehirlerde hiç birşey yok.
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Jameschnn 3 yıl
Peki şuan failed to get game data server hatası alanların hesapları düzelicekmiymiş bunun hakkında fikri olan varmı ?
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V4LKyR 3 yıl
O zaman GPS hilesini hiç kapatmayayım...
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Treth 3 yıl
Valla nasıl olacak bilmiyorum ama ben oyuna başladığım günden beri fakegps kullanıyorum. Tek sorun hep aynı yerde duruyor karakterim hic yer degismedi şimdiye kadar beni nasıl tespit edecekler cidden merak ediyorum.


Şu an hesabım 40 level hala sağlam bakarım bir banlanma filan olursa yazarım.
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fırat macit 3 yıl
Allahtan bu sitede çıkmadı banlarlarsa banlasınlar çok ta umrumda diye yazanlar, utanmadan birde böbürlenenler, hile yaptığından keyif alanlar. İnşallah bu örnek olur bütün oyunların içine ediyorlar. Her oyundan soğutuyorlar emek hırsızları fifa ultimate teami de bıraktırdılar bana. Firmalar da buna müsaade ederek onlarda gözümde aynı oranda suçlu ea sport çok mu zor bu hilecilerle coinscilerle uğraşmak inşallah karakterli insan sayısı çoğalır.
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