Pokemon Go iki yılda 1.8 milyar dolar kazanç sağladı

6 Temmuz 2016 tarihinde indirmeye sunulan Pokemon Go, artırılmış gerçekliği Pokemon dünyası ile buluşturmuş ve kısa sürede ciddi bir oyuncu kitlesine ulaşmıştı. Final sürümü yayınlandıktan sadece 2 ay sonra toplamda 45 milyon aktif kullanıcıya ulaşan oyun aylar boyunca Google Play ve App Store'da zirevedeki yerini korumuştu. Buna karşılık oyundaki hilelerin önüne geçilmediği ve oyuncuları oyunda tutacak yeni mekanizmalar eklenmediği için Pokemon Go çılgınlığı 2016'nın sonunda giderek etkisini yitirmeye başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde ikinci yıl dönümünü kutlayan oyun şu an 5 milyon aktif kullanıcı sayısıyla eski günlerinin çok uzağında ancak oyunun geliştiricisi Niantic'in iki yılda kazandığı miktar oldukça etkileyici.





Günlük ortalama harcama 2 milyon doların üstünde

Araştırma şirketi Sensor Tower'ın raporuna göre Pokemon Go, piyasaya sürüldüğü günden bu yana 1.8 milyar dolarlık kazanç sağladı. Böylece oyunda günlük olarak harcanan paranın 2 milyon doların üstünde olduğunu belirten Sensor Tower, oyun gelirlerinin yüzde 58'inin Google Play'den, yüzde 42'sinin ise App Store'dan geldiğini açıkladı.ABD ve Japonya'da tüm zamanların en çok para harcanan oyunu olmayı başaran Pokemon Go bu iki ülkedeki oyunculardan sırasıyla 607 milyon dolar ve 500 milyon dolar kazandı. Bu iki ülkeyi Almanya(96 milyon dolar, İngiltere(77 milyon dolar) ve Tayvan(48 milyon dolar) takip ediyor.





1.8 milyar dolarlık harcama bizi Pokemon Go için günlük bazda ortalama 2 milyon doların üstünde bir harcama yapıldığı sonucuna götürse de aslında Niantic için son bir buçuk yılın çok da kazançlı geçmediğini söyleyebiliriz zira Sensor Tower'ın Ocak 2017'de açıkladığı verilere göre Pokemon Go piyasaya sürüldüğü ilk 6 ayda 1 milyar dolarlık kazanca ulaşmıştı. Yani son 18 aylık dönemde oyuncuların Pokemon Go'da harcadığı para miktarı 800 milyon dolar. Tabi bu meblağ pek çok oyun geliştiricisi için inanılmaz bir başarı olarak kabul ediliyor ancak Pokemon Go'nun ilk dönemindeki kazançların yanında bir hayli düşük kalıyor.





Yine de Niantic, Pokemon Go'yu eski günlerine döndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncu kitlesinin giderek azaldığının farkında olan şirket oyunun ömrünü uzatmak ve oyuncu sayısını artırmak için yeni güncellemeler sunacak. Pokemon ticareti yapmak için yeni mekanizmaların da yer alacağı güncellemeler ile oyun daha eğlenceli bir hale gelebilir.

