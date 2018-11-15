Pokemon Go'nun geliştiricisi Niantic'in Harry Potter oyunu 2019'da geliyor

Çıktığı günden itibaren mobil oyun dünyasına yepyeni bir bakış açısı getiren konum tabanlı artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go'nun yapımcısından yeni bir oyun daha geliyor. En az Pokemon Go kadar ilgi görmesi beklenen Harry Potter: Wizards Unite oyunu da konum tabanlı olacak.

Pokemon Go gibi kısa sürede fenomen olabilecek mi?

https://www.engadget.com/2018/11/14/harry-potter-mobile-game-wizards-unite-niantic-labs-ar/

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