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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pokemon Go'nun geliştiricisi Niantic'in Harry Potter oyunu 2019'da geliyor

Konum tabanlı artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go'nun yapımcısı Niantic, mobil cihazlar için geliştirdiği Harry Potter: Wizards Unite oyununun 2019'da çıkacağını açıkladı.
6 ay
4,5b
1
2
Mobil Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çıktığı günden itibaren mobil oyun dünyasına yepyeni bir bakış açısı getiren konum tabanlı artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go'nun yapımcısından yeni bir oyun daha geliyor. En az Pokemon Go kadar ilgi görmesi beklenen Harry Potter: Wizards Unite oyunu da konum tabanlı olacak.

Pokemon Go gibi kısa sürede fenomen olabilecek mi?

Niantic'ten yapılan açıklamaya göre artırılmış gerçeklik teknolojisi ile geliştirilen oyun 2019 yılında piyasaya sürülecek. Oyunu bu sene içinde bekleyen oyunseverler için kötü bir haber gibi görünse de gelen haberler bu eğlenceli oyunun beklemeye değecek kadar iddialı olduğuna işaret ediyor.

Harry Potter: Wizards Unite oyununda, oyuncular büyüler öğrenebilecek ve arkadaşlarıyla birlikte sanal ortamdaki yaratıklarla savaşabilecekler. Şirket oyunla ilgili detaylı bilgiler alabileceğiniz https://www.harrypotterwizardsunite.com sitesini de kullanıma sunmuş durumda.

https://www.engadget.com/2018/11/14/harry-potter-mobile-game-wizards-unite-niantic-labs-ar/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
al-ozaria 6 ay
Bir şey tuttu mu suyunu çıkaracaklar. Pokemonda yaptınız ya konum tabanlı.....
Yap şunu sağlam bir açık dünya oyunu, sun steame gör noluyor.
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Y-ZiyA 6 ay
Sokakta Harry mi toplayacağız bunda da
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