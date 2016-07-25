Nintendo hisseleri tepetaklak: kayıp 6.4 milyar Dolar oldu

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Pokemon Go kısa süre içinde tüm dünyada ciddi bir etki yarattı. Sınırlı sayıda ülke için (şu ana kadar 25 ülkede yayınlandı) indirmeye sunulmasına rağmen tüm dünyadan yüzbinlerce kullanıcı Pokemon Go’yu Android için apk yüklemesi ile iOS için ise indirmeye sunulan ülkelerde mağaza değiştirerek yükledi ve oynamaya başladı.

Pokemon’un gittikçe artan popülaritesi Nintento hisselerinin de hızlıca değerlenmesini sağladı. Piyasa değeri bir anda iki kat değerlenen şirketin hisseleri oyun çıkmadan önce 140 Dolar iken iki haftadan kısa bir süre içinde Pokemon GO’nun etkisi ile 300 Dolar seviyesine tırmandı.

Nintendo’nun son açıklamaları ise bu etkiyi bir anda tersine çevirdi. Cuma günü Pokemon Go oyunun Nintendo gelirlerinde şimdilik çok sınırlı bir etkiye sahip olduğunu açıklayan şirket, ilk mesai günü ile birlikte adeta dibe doğru yol olmaya başladı. Değer kaybı şimdiden 6.4 Milyar Dolar seviyesine ulaşmış durumda.

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Nintendo Pokemon Go’dan ne kadar kazanıyor?

Pokemon Go gelirleri her geçen gün daha da artıyor. Şimdilik oyun içi satın almalar ile gelir elde eden geliştirici henüz resmi bir kazanç rakamı açıklamış değil. Tahminler ise sadece AppStore’dan günlük 1 milyon ile 2.3 milyon Dolar arasında bir kazanç elde edildiğine işaret ediyor. Geliştirici şirket Niantic’in bugüne kadar tüm platformlarda toplamda 35 Milyon Dolar gibi bir kazanç elde ettiği konuşulsa da bu paranın çok küçük bir kısmı Nintendo’ya gidiyor.

Analistlere göre Niantic, tüm masraflar düşüldükten sonra Pokemon Go’dan elde ettiği gelirin sadece %13 civarındaki bir kısmını karakterlerin telif hakkı olarak Nintendo’ya ödüyor. Bu da böylesine popüler bir oyunun Nintendo’ya yansımasının son derece küçük kalmasına etki ediyor.

Tabi Pokemon’un tüm hakları Nintendo’nun elinde. Hazır rüzgarı da arkasına almışken çekilecek bir film ve karakterlerden elde edilecek diğer gelirler, şirket için oluşan pozitif havanın sürmesini sağlayabilir.