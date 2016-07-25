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Nintendo hisseleri tepetaklak: kayıp 6.4 milyar Dolar oldu

Pokemon Go ile hisseleri çok hızlı bir şekilde değer kazanan Nintendo’nun yükselişi uzun sürmedi. Son açıklamalar ile şirketin değer kaybı 6.4 Milyar Dolar oldu. Peki ama neden?
2 yıl
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39
Mobil Oyunlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Nintendo hisseleri tepetaklak: kayıp 6.4 milyar Dolar oldu
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Pokemon Go kısa süre içinde tüm dünyada ciddi bir etki yarattı. Sınırlı sayıda ülke için (şu ana kadar 25 ülkede yayınlandı) indirmeye sunulmasına rağmen tüm dünyadan yüzbinlerce kullanıcı Pokemon Go’yu Android için apk yüklemesi ile iOS için ise indirmeye sunulan ülkelerde mağaza değiştirerek yükledi ve oynamaya başladı.

Pokemon’un gittikçe artan popülaritesi Nintento hisselerinin de hızlıca değerlenmesini sağladı. Piyasa değeri bir anda iki kat değerlenen şirketin hisseleri oyun çıkmadan önce 140 Dolar iken iki haftadan kısa bir süre içinde Pokemon GO’nun etkisi ile 300 Dolar seviyesine tırmandı.

Nintendo’nun son açıklamaları ise bu etkiyi bir anda tersine çevirdi. Cuma günü Pokemon Go oyunun Nintendo gelirlerinde şimdilik çok sınırlı bir etkiye sahip olduğunu açıklayan şirket, ilk mesai günü ile birlikte adeta dibe doğru yol olmaya başladı. Değer kaybı şimdiden 6.4 Milyar Dolar seviyesine ulaşmış durumda.

Nintendo hisseleri tepetaklak: kayıp 6.4 milyar Dolar oldu
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Nintendo Pokemon Go’dan ne kadar kazanıyor?

Pokemon Go gelirleri her geçen gün daha da artıyor. Şimdilik oyun içi satın almalar ile gelir elde eden geliştirici henüz resmi bir kazanç rakamı açıklamış değil. Tahminler ise sadece AppStore’dan günlük 1 milyon ile 2.3 milyon Dolar arasında bir kazanç elde edildiğine işaret ediyor. Geliştirici şirket Niantic’in bugüne kadar tüm platformlarda toplamda 35 Milyon Dolar gibi bir kazanç elde ettiği konuşulsa da bu paranın çok küçük bir kısmı Nintendo’ya gidiyor.

Analistlere göre Niantic, tüm masraflar düşüldükten sonra Pokemon Go’dan elde ettiği gelirin sadece %13 civarındaki bir kısmını karakterlerin telif hakkı olarak Nintendo’ya ödüyor. Bu da böylesine popüler bir oyunun Nintendo’ya yansımasının son derece küçük kalmasına etki ediyor.

Tabi Pokemon’un tüm hakları Nintendo’nun elinde. Hazır rüzgarı da arkasına almışken çekilecek bir film ve karakterlerden elde edilecek diğer gelirler, şirket için oluşan pozitif havanın sürmesini sağlayabilir.


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FRAPS_TR 2 yıl en beğenilen
Keriz silkeleme operasyonu.
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Firaristt 2 yıl
Spekülasyon. Ekonomide oluyor böyle şeyler. Birisi yüklü girip uçuruyor, çıktığında da çakılıyor. Arada kalan acemi yatırımcı da elindekini de kaybediyor. Keriz silkeleme operasyonu diğer bir deyişle.
Spekülasyon. Ekonomide oluyor böyle şeyler. Birisi yüklü girip uçuruyor, çıktığında da çakılıyor. Arada kalan acemi yatırımcı da elindekini de kaybediyor. Keriz...
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Silent Guardian 2 yıl
Herkeste tutturmuş yok kendi yapsaymış yok %13 neymiş. Niantic firması, bunu yapacak fikre ve projeye sahip. Riskte alabilmişler ve oyunu çıkarmışlar. Nintendo'da bu fikir olsaydıda yapsalardı. Yazılımda fikir satar.
Herkeste tutturmuş yok kendi yapsaymış yok %13 neymiş. Niantic firması, bunu yapacak fikre ve projeye sahip. Riskte alabilmişler ve oyunu çıkarmışlar. Nintendo...
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fxmaster 2 yıl
Büyük olasılıkla tekrar düşen hisseleri ucuza toplayacaklarını düşünüyorum.
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personalcomputer 2 yıl
Nintendo ülkemizde pek tanınan bir firma değil, dünyaya da pek yayıldıklarını zannetmiyorum.
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ardicli2000 2 yıl
Tahminimce beklendiğinden fazla getirisi oldu. Yatırım için uygun bir ortam oluştu. Ancak yatırım maliyeti yükseldi. Bunu aşağı çekmek için de böyle bir açıklama yapıldı. Ancak, olur da bu yönde bir adımın bilerek atıldığı ortaya çıkarılırsa işte o zaman nintendo, 300 milyar doları da dinlemezler direk batar.
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dockhanger 2 yıl
kasanın başına enişteyi geçirirsen olcağı bu
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dordi11 2 yıl
bakalım daha ne kadar zarara girecekler :)
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StaatSanWalt 2 yıl
Adamlar bir çizgi film yaptı 30 yıldır ekmeğini yiyorlar, o kadarına dua etsinler.
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aytacikomadrid 2 yıl
Bu Nintendo hisseleri dh de neden bu kadar haber oldu anlamıyorum Nintendo hissesi mi alacaz.
Yada çok mu ilgili dh takipçileri bu konuya.
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Barni Moloztaş 2 yıl
Nintendo bu günlerinde mi görecektin
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Ohol Oula 2 yıl
2 günde telafi ederler.
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ahmetkep 2 yıl
Nitendo' nun değer kaybetmesine çok üzüldüm. Milyonlarca dolar para kaznmaları lazım. Onların para kazanması beni çok mutlu ediyor. Gidip bütün gün pokemon avlayım işi gücü bırakıp ta belki para kazanırlar. Biz pokemon' dan önce napıyomuşuz ya!
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interior designer 2 yıl
Oyunu VR özellikli hale getirip Offical bir VR gözlüğü ve gözlükle senkronize çalışan Gyroscope lu bir bileklik çıkartsalar oyunda hisselerde uçar gider.
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BekirTemel 2 yıl
pokeman kari kaçilmon furyası yaz boyunca devam edip sönecektir ama birçok insan cihazından silmeyecektir.
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