Pokémon Go benzeri bir oyun geliyor: Ghostbusters World

Niantic tarafından geliştirilen ve Temmuz 2016'da yayınlanan artırılmış gerçeklik oyunu Pokémon GO, çok kısa sürede fenomen haline gelmişti. Konum tabanlı olması ile dikkat çeken oyunu oynayanlar sokak ve caddeleri arşınlayarak Pokemon avına çıkıyordu.

Teknoloji devi Sony, 2018 yılı içerisinde, iOS ve Android telefonlar için "Pokémon GO"ya benzeyen bir oyun çıkaracağını açıkladı. Zenginleştirilmiş gerçeklik öğelerine sahip konum tabanlı bir oyun olan Ghostbusters World'ün hikayesi, efsanevi Hayalet Avcıları (Ghostbusters) filminden geliyor.

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Hayalet Avcısı olmaya hazır mısınız?

Ghostbusters World, oyuncuları gerçek hayata çıkarak belirli konumlara kilitlenmiş hayalet ve sanal yaratıkları bulmaya teşvik ediyor. Sony tarafından yayınlanan 30 saniyelik videoya bakılırsa, Ghostbusters World en az Pokémon GO kadar ses getireceğe benziyor. MWC 2018'de tanıtımı yapılacak oyunun çıkış tarihi ise henüz netleşmiş değil.

http://uk.businessinsider.com/ghostbusters-world-smartphone-game-pokemon-go-2018-2