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Pokémon Go benzeri bir oyun geliyor: Ghostbusters World

Çıktığı sene dünyayı kasıp kavuran, konum tabanlı Pokémon Go oyununa benzer bir oyun daha geliyor. Yapımcısı Sony olan Ghostbusters World isimli oyun 2018 yılında çıkacak.
1 yıl
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Mobil Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Niantic tarafından geliştirilen ve Temmuz 2016'da yayınlanan artırılmış gerçeklik oyunu Pokémon GO, çok kısa sürede fenomen haline gelmişti. Konum tabanlı olması ile dikkat çeken oyunu oynayanlar sokak ve caddeleri arşınlayarak Pokemon avına çıkıyordu.
Teknoloji devi Sony, 2018 yılı içerisinde, iOS ve Android telefonlar için "Pokémon GO"ya benzeyen bir oyun çıkaracağını açıkladı. Zenginleştirilmiş gerçeklik öğelerine sahip konum tabanlı bir oyun olan Ghostbusters World'ün hikayesi, efsanevi Hayalet Avcıları (Ghostbusters) filminden geliyor. 
Ayrıca Bkz. "Street Fighter IV Champion Edition sonunda Android'e geldi"

Hayalet Avcısı olmaya hazır mısınız? 

Ghostbusters World, oyuncuları gerçek hayata çıkarak belirli konumlara kilitlenmiş hayalet ve sanal yaratıkları bulmaya teşvik ediyor. Sony tarafından yayınlanan 30 saniyelik videoya bakılırsa, Ghostbusters World en az Pokémon GO kadar ses getireceğe benziyor. MWC 2018'de tanıtımı yapılacak oyunun çıkış tarihi ise henüz netleşmiş değil.

http://uk.businessinsider.com/ghostbusters-world-smartphone-game-pokemon-go-2018-2 Yorum Yaz
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Frank Lapidus 1 yıl
2016'nın teknolojisiyle güzel bir oyun çıkardılar pokemonda. 2 sene sonra teknolojik olarak yenilik katan bir oyun gelirse bu da patlar
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DH Misafiri 1 yıl
pokemon go gibi adaletsiz bir oyun olursa başlamadan birer pokemon go da örnek fake gprs cilere çözüm bulamadılar boot kullananlar hadi yine banlanıyorda avrupa amerika gibi ülkelerde sürüyle gym ve pokestop var Türkiyede istanbul ankara izmir gibi şehirler dışında 2 elin parmağını geçmiyor bir bakıma da niantic in adaletsizliği yüzünden hile yapanlarada kızamıyorum şahsen
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Bloodin 1 yıl
O efsane müzik uğruna bile oynanır
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Artunç 1 yıl Bloodin
Aynen öyle müziği efsanedir. Ancak oyunu tutar mı tutmaz mı onu bilemem..
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Bloodin 1 yıl
Biz daha Pokemon Go'yu göremedik...
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Mianfei 1 yıl
Scooby Doo bile daha çok tutar
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gokg 1 yıl
Pokemon Go'un tutmasının sebebi nostalji hissiydi. Ghosbusters konsept olarak oyuna ne kadar katkı yapabilecek? Kaç kişi hikayedeki hayaletleri hatırlıyor? Ingress'ten daha başarılı olacağını sanmıyorum.
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