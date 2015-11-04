Polaroid'den GoPro'ya dava

Görüntüleme dünyasının eskitemediği isimlerden Polaroid'in üretici firması C&A Marketing, geçen yıl içerisinde satışa sunduğu ve yaz aylarında yenilendiği küp şeklindeki aksiyon kamerası Cube için GoPro'ya dava açtı.

C&A Marketing, GoPro'nun detaylarına burada yer verdiğimiz yeni aksiyon kameralarılarından Hero 4 Session ile Polaroid Cube kameranın tasarımını kopyaladığını iddia ediyor. Küp şekildeki standart bir tasarım üzerinden kendi tasarım patentlerini ihlal ettiğini düşünen şirket, Hero 4 Session'un tüm satışlarını durdurmayı amaçlıyor ve GoPro'nun kameradan kazandığı kar dahil ciddi miktarda bir para elde etmeyi hedefliyor.

GoPro Hero 4 Session, Polaroid Cube'den daha yeni bir model olmasına rağmen firmanın Polaroid'in patentlerinden daha önce bazı tasarım başvurularında bulunduğu ve halen patentin onaylanmasını beklediği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu konunun alacağı sonuç ise şimdiden büyük merak uyandırıyor. Gövde şekline dayalı bir karar çıkması birçok firmaya örnek olabilir.

http://www.engadget.com/2015/11/04/polaroid-sues-gopro/