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Polaroid'den GoPro'ya dava

Polaroid'in üretici firması C&A Marketing'den GoPro'ya çok ilginç bir dava geldi. Firma GoPro'nun küp şekildeki aksiyon kamerası Session ile Polaroid Cube'u kopayaladığını iddia ediyor.
3 yıl
2,3b
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Polaroid'den GoPro'ya dava
 
Görüntüleme dünyasının eskitemediği isimlerden Polaroid'in üretici firması C&A Marketing, geçen yıl içerisinde satışa sunduğu ve yaz aylarında yenilendiği küp şeklindeki aksiyon kamerası Cube için GoPro'ya dava açtı.
C&A Marketing, GoPro'nun detaylarına burada yer verdiğimiz yeni aksiyon kameralarılarından Hero 4 Session ile Polaroid Cube kameranın tasarımını kopyaladığını iddia ediyor. Küp şekildeki standart bir tasarım üzerinden kendi tasarım patentlerini ihlal ettiğini düşünen şirket, Hero 4 Session'un tüm satışlarını durdurmayı amaçlıyor ve GoPro'nun kameradan kazandığı kar dahil ciddi miktarda bir para elde etmeyi hedefliyor.
GoPro Hero 4 Session, Polaroid Cube'den daha yeni bir model olmasına rağmen firmanın Polaroid'in patentlerinden daha önce bazı tasarım başvurularında bulunduğu ve halen patentin onaylanmasını beklediği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu konunun alacağı sonuç ise şimdiden büyük merak uyandırıyor. Gövde şekline dayalı bir karar çıkması birçok firmaya örnek olabilir.
Polaroid'den GoPro'ya dava


http://www.engadget.com/2015/11/04/polaroid-sues-gopro/ Yorum Yaz
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cosica 3 yıl en beğenilen
şeytan diyo git dötünün patentini al kimse helaya gidemesin. nolmuş ya şekli benzemişse. şekiller evrensel olmalı tasarım konusunda.
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SERDARbdrm 3 yıl
kup seklinin patentini mi almis polaroid? Kupu ilk bunlar mi bulmus? Camurlugun bu kadarina pes!
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kadirirdem 3 yıl
Kup şeklinin patentimi olurmuş birakon bu işleri....
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Patren 3 yıl
bunlar hep reklam
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Emre Kocakaya 3 yıl
Polaroid Gopronun basarisinda nemalanmak istiyor.
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lapatid 3 yıl
kameralarin sensorleri de hep yuvarlak oluyor ona da el atsin sahibi kimse,paraya para demez
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SERDARbdrm 3 yıl
kup seklinin patentini mi almis polaroid? Kupu ilk bunlar mi bulmus? Camurlugun bu kadarina pes!
Yanıtla +5
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cosica 3 yıl en beğenilen
şeytan diyo git dötünün patentini al kimse helaya gidemesin. nolmuş ya şekli benzemişse. şekiller evrensel olmalı tasarım konusunda.
Yanıtla +8
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