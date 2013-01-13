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Polonyalı bir Sony yetkili satıcısı Xperia Z dağıtımı için 18 Şubat tarihini veriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin uzun süredir beklenen ve Yuga kod adıyla pek çok kez internete sızan amiral gemi modeli Xperia Z, CES 2013 fuarında meraklıları ile buluşmuştu.

5 inçlik Full HD çözünürlükte OptiContrast ekran, mobil BRAVIA Engine 2 yazılımı, 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 2GB RAM, 13.1MP çözünürlükte Exmor RS kamera, Bluetooth 4.0, WiFi, 4G, NFC, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, 2330mAh batarya gibi özellikler sunan Xperia Z modeli için İngiliz operatör ve perakendecilerin Şubat ayı için hazırlık yaptıkları gündeme gelmişti.

Polonyalı bir Sony yetkili satıcısı da 18 Şubat için önsipariş almaya başladı. Ancak ön sipariş fiyatı 900$ / 680 Avro seviyesinden açılmış. Sevkiyat başladığında fiyatı makul bir seviyeye düşecektir. Tahminler modelin Galaxy Note II ile aynı fiyat seviyesine sahip olacağı yönündeydi.

Sony Xperia Z modelinin ülkemize ne zaman geleceği kesin değil. Sony Mobile ürünün Türkçe sayfasını yayına koymuş durumda. Muhtemelen Mart ayı civarında modeli ülkemizde piyasada görebiliriz.


http://www.sonymobile-sklep.pl/id682,telefon,sony_xperia_z__przedsprzedaz.html Yorum Yaz
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nomenore 6 yıl en beğenilen
bence biran once getirmeli ve satmali cihazi zira samsung daha kozunu oynamadi yakinda galaxy s4 sesleri yukselir ve millet beklemeye gecer bu arada huawei ve htc yi unutmamak lazim xperia z nin gelisi ne kadar uzarsa o kadar deger kaybeder
bence biran once getirmeli ve satmali cihazi zira samsung daha kozunu oynamadi yakinda galaxy s4 sesleri yukselir ve millet beklemeye gecer bu arada huawei ve h...
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syilmaz42 6 yıl
xperia z satar bence Türkiye'de fiyatında fazla sıkıntı olacağını sanmıyorum iphone'u elit kitle alıyor diye kullananların olduğu bir ülkede yaşıyoruz sonuçta
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depeche35 6 yıl
Sony Center Courfour 'da satıcı "1800-2000 TL arası satacağız" demiş, ona göre planınızı yapın.
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DH Misafiri 6 yıl
ben de bu telefonu bekliyorum, satışa sunulduğunda bi incelemek istiyorum ama hemen alma taraftarı değilim.. fiyatı şişirip s4 çıkınca düşürecekler diye tahmin ediyorum
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muratkaya 6 yıl
Özellikleri bakımından asus padfone 2'yle neredeyse aynı. Padfone 2, aylar öncesinden tanıtılmasına rağmen ortalarda yok. Sağolsun Sony sayesinde s4 pro'yla tanışacağız. Ama ilk çıktığı ay 1900tl olsa 3 ay sonra 1400-1500'lere iner. Vitrinlerde yerini alır almaz satın almak mantıksız olur ama bekleyince de hazirana kadar beklemek gerekir, o arada tonla yeni teknoloji ve telefon piyasaya sürülür.

Hasılı kelam note 2 alıp rahat etmek lazım:)
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slicer 6 yıl
One X+'i elden cikarsam mi diye ciddi ciddi dusunmeye basladim... :S
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recepivedik06 6 yıl
şubat sonu muhtemelen bizde bu cihazla tanışmış olacağız söylenen gibi olursa yani note 2 fiyatında satılırsa bu cihaz bence tutar piyasada bende almayı düşünmüyor deilim bu cihazı ...
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onsos1100 6 yıl
DH Misafiri
Vay anasını arkadaş ya donanım haberdeki herkes sony ci kesilmiş görende zannedecek T10 T20 T700 K770 Neo Kullanıpta Sony ci Olmuş Millet Bırakında Biz Sony ciler Çoşalım Birazda Adamlar Xperia T Yi Xperia V Yi Getirmiyor Ülkeye Cihaz Çıkalı Aylar Oldu Bu Modelimi Getiricekler Ülkeye Bekleyin Çok Beklersiniz Bunu Üzülerek Söylüyorum Birazda Kızgınlığımdan Söylüyorum Nedenmi Xperia V Almak İsteyipte Bulamamaktan Dolayı Söylüyorum Bu Modeli Adamlar Martı Bırakın Nisanda Önce Türkcell İle İtelerler Sonra Başka Model Çıkar Milletin Elinde Kalır Aldığıyla Sonra Tekrar Dön Başa Bizde Diğer Markalar Gibi Ülkemizde Ön Siparişler İstiyoruz Bizde Diğer Markalar Gibi Ülkemize Aynı Anda Gelmesini İstiyoruz Ama Ne Yazıkki Sony Türkiyede İş Yok Bunu Anlayamayanlar Var Hala Zaten Onlarda Sony Ci Değiller Bence

bunlar eski kafa sony müşterileri... sony türkiye ye xperia t ile v yi getiricem demedi ki getirsin.
ama bugun sony dünya ile aynı anda bizim sitemizde facebook twitter adreslerinde sony centerlarda organize bir şekilde işe odaklanmış dünyaya birşeyler sunmaya çalışıyor.
Kendini eski sonyci olarak adlandıranlar da güya sony nin çok eski müşterileriymiş de çok çekmişler gibi burda her geldiklerinde sony i kötülüyorlar.
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DH Misafiri 6 yıl
ipone alacaktım Z reklamlarını görünce inceleyince mart ayını beklemeye karar verdim,inşallah fiyatı 1600 tl veya altında olur :(
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DH Misafiri 6 yıl
Vay anasını arkadaş ya donanım haberdeki herkes sony ci kesilmiş görende zannedecek T10 T20 T700 K770 Neo Kullanıpta Sony ci Olmuş Millet Bırakında Biz Sony ciler Çoşalım Birazda Adamlar Xperia T Yi Xperia V Yi Getirmiyor Ülkeye Cihaz Çıkalı Aylar Oldu Bu Modelimi Getiricekler Ülkeye Bekleyin Çok Beklersiniz Bunu Üzülerek Söylüyorum Birazda Kızgınlığımdan Söylüyorum Nedenmi Xperia V Almak İsteyipte Bulamamaktan Dolayı Söylüyorum Bu Modeli Adamlar Martı Bırakın Nisanda Önce Türkcell İle İtelerler Sonra Başka Model Çıkar Milletin Elinde Kalır Aldığıyla Sonra Tekrar Dön Başa Bizde Diğer Markalar Gibi Ülkemizde Ön Siparişler İstiyoruz Bizde Diğer Markalar Gibi Ülkemize Aynı Anda Gelmesini İstiyoruz Ama Ne Yazıkki Sony Türkiyede İş Yok Bunu Anlayamayanlar Var Hala Zaten Onlarda Sony Ci Değiller Bence
1 Yanıt Yanıtla
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depeche35 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Vay anasını arkadaş ya donanım haberdeki herkes sony ci kesilmiş görende zannedecek T10 T20 T700 K770 Neo Kullanıpta Sony ci Olmuş Millet Bırakında Biz Sony ciler Çoşalım Birazda Adamlar Xperia T Yi Xperia V Yi Getirmiyor Ülkeye Cihaz Çıkalı Aylar Oldu Bu Modelimi Getiricekler Ülkeye Bekleyin Çok Beklersiniz Bunu Üzülerek Söylüyorum Birazda Kızgınlığımdan Söylüyorum Nedenmi Xperia V Almak İsteyipte Bulamamaktan Dolayı Söylüyorum Bu Modeli Adamlar Martı Bırakın Nisanda Önce Türkcell İle İtelerler Sonra Başka Model Çıkar Milletin Elinde Kalır Aldığıyla Sonra Tekrar Dön Başa Bizde Diğer Markalar Gibi Ülkemizde Ön Siparişler İstiyoruz Bizde Diğer Markalar Gibi Ülkemize Aynı Anda Gelmesini İstiyoruz Ama Ne Yazıkki Sony Türkiyede İş Yok Bunu Anlayamayanlar Var Hala Zaten Onlarda Sony Ci Değiller Bence

Kızgınlığınıza hak vermiyor değilim ben de aynılarını söyledim hep. Ben de çok eskiden trinitron'ların zamanından beri Sony'ciyim. Ama Türkiye Sony Mart'ta türkiyede satışa sunulacak diye net açıklama yaptı.Ayrıca Sony Center'da tahmini fiyatı söylemişler arkadaşlara. O yüzden ben inanıyorum.GELECEK
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saltooo 6 yıl
Umarım ülkemize geç gelmez
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MrKattchup 6 yıl
Fiyat dan çok Donanım Haber den erken ve detaylı bir inceleme bekliyorum cihaz çıktıntan 2 ay sonra değil.
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tolga68 6 yıl
arkadaşlar telefon martta çıkacak diyorlar ama youtube de çok inceleme var. onlar telefonu nereden alıyorlar. şirketlere inceleme için yollanıyor desem diğer kişiler nereden alıyorlar?
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DaRKFoRCeS 6 yıl
rom destegide cok onemli ne kadar hizli guncelleme alirsa o kadar guzel olur.yoksa telefona yazik olur.
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Provisional 6 yıl
nomenore

bence biran once getirmeli ve satmali cihazi zira samsung daha kozunu oynamadi yakinda galaxy s4 sesleri yukselir ve millet beklemeye gecer bu arada huawei ve htc yi unutmamak lazim xperia z nin gelisi ne kadar uzarsa o kadar deger kaybeder


Elbette erken getirse daha iyi olur.
Fakat, bakıyorum da XZ duyurulunca herkes HTC M7, SGS4 gelecek daha, şimdi bu cihaz alınmaz tarzında konuşmaya başlamış.

Teknolojide ne kadar beklerseniz o kadar iyi bir cihaz alırsınız bunun bir sonu yok. MWC'de(Şubat'ta) HTC M7'yi duyuracak, Samsung Mayıs'ta S4'ü.
M7 Nisan'da, S4'de Haziran'da gelecek.

İyi de bunlar olurken Sony'nin eli de armut toplamayacak herhalde.

Dikkat ettiyseniz Sony her yıl için iki amiral gemisi tanıtıyor:
arc ve arc S
S ve T
Z ve ?

Haziran'daki CommunicAsia veya Ağustos'taki iFA'da o da bir 4 çekirdekli A-15 (S4 Prime veya 800) mimarili bir telefon tanıtacak. Bununla ilgili söylentiler Xperia Z duyurulmadan önce de vardı.

Yani kimse S4 çıkacak XZ'yi performans anlamında ezecek falan demesin. S4 Pro nasıl Exynos 4 Quad'dan güçlüyse, S4 Prime veya 800 de o derece Exynos 5 Quad'dan güçlü olacaktır.

Sony artık tepeye oynuyor, pazarlama yöneticisi de söyledi bunu, hatta giriş seviyesinden çekileceklermiş firmanın imajına zara vermesin diye.
BELKİ de S4 havasının estiği haziran aylarında, Sony CommunicAsia'da, yeni bir amiral gemisi daha duyurarak, yine öne geçecek.

Bekleyip görelim.
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