Polonyalı bir Sony yetkili satıcısı Xperia Z dağıtımı için 18 Şubat tarihini veriyor





Sony'nin uzun süredir beklenen ve Yuga kod adıyla pek çok kez internete sızan amiral gemi modeli Xperia Z, CES 2013 fuarında meraklıları ile buluşmuştu.





5 inçlik Full HD çözünürlükte OptiContrast ekran, mobil BRAVIA Engine 2 yazılımı, 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 2GB RAM, 13.1MP çözünürlükte Exmor RS kamera, Bluetooth 4.0, WiFi, 4G, NFC, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, 2330mAh batarya gibi özellikler sunan Xperia Z modeli için İngiliz operatör ve perakendecilerin Şubat ayı için hazırlık yaptıkları gündeme gelmişti.





Polonyalı bir Sony yetkili satıcısı da 18 Şubat için önsipariş almaya başladı. Ancak ön sipariş fiyatı 900$ / 680 Avro seviyesinden açılmış. Sevkiyat başladığında fiyatı makul bir seviyeye düşecektir. Tahminler modelin Galaxy Note II ile aynı fiyat seviyesine sahip olacağı yönündeydi.





Sony Xperia Z modelinin ülkemize ne zaman geleceği kesin değil. Sony Mobile ürünün Türkçe sayfasını yayına koymuş durumda. Muhtemelen Mart ayı civarında modeli ülkemizde piyasada görebiliriz.





http://www.sonymobile-sklep.pl/id682,telefon,sony_xperia_z__przedsprzedaz.html