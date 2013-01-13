Polonyalı bir Sony yetkili satıcısı Xperia Z dağıtımı için 18 Şubat tarihini veriyor

Haber Editörü
Sony'nin uzun süredir beklenen ve Yuga kod adıyla pek çok kez internete sızan amiral gemi modeli Xperia Z, CES 2013 fuarında meraklıları ile buluşmuştu.
5 inçlik Full HD çözünürlükte OptiContrast ekran, mobil BRAVIA Engine 2 yazılımı, 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 2GB RAM, 13.1MP çözünürlükte Exmor RS kamera, Bluetooth 4.0, WiFi, 4G, NFC, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, 2330mAh batarya gibi özellikler sunan Xperia Z modeli için İngiliz operatör ve perakendecilerin Şubat ayı için hazırlık yaptıkları gündeme gelmişti.
Polonyalı bir Sony yetkili satıcısı da 18 Şubat için önsipariş almaya başladı. Ancak ön sipariş fiyatı 900$ / 680 Avro seviyesinden açılmış. Sevkiyat başladığında fiyatı makul bir seviyeye düşecektir. Tahminler modelin Galaxy Note II ile aynı fiyat seviyesine sahip olacağı yönündeydi.
Sony Xperia Z modelinin ülkemize ne zaman geleceği kesin değil. Sony Mobile ürünün Türkçe sayfasını yayına koymuş durumda. Muhtemelen Mart ayı civarında modeli ülkemizde piyasada görebiliriz.
http://www.sonymobile-sklep.pl/id682,telefon,sony_xperia_z__przedsprzedaz.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hasılı kelam note 2 alıp rahat etmek lazım:)
bunlar eski kafa sony müşterileri... sony türkiye ye xperia t ile v yi getiricem demedi ki getirsin.
ama bugun sony dünya ile aynı anda bizim sitemizde facebook twitter adreslerinde sony centerlarda organize bir şekilde işe odaklanmış dünyaya birşeyler sunmaya çalışıyor.
Kendini eski sonyci olarak adlandıranlar da güya sony nin çok eski müşterileriymiş de çok çekmişler gibi burda her geldiklerinde sony i kötülüyorlar.
Kızgınlığınıza hak vermiyor değilim ben de aynılarını söyledim hep. Ben de çok eskiden trinitron'ların zamanından beri Sony'ciyim. Ama Türkiye Sony Mart'ta türkiyede satışa sunulacak diye net açıklama yaptı.Ayrıca Sony Center'da tahmini fiyatı söylemişler arkadaşlara. O yüzden ben inanıyorum.GELECEK
Elbette erken getirse daha iyi olur.
Fakat, bakıyorum da XZ duyurulunca herkes HTC M7, SGS4 gelecek daha, şimdi bu cihaz alınmaz tarzında konuşmaya başlamış.
Teknolojide ne kadar beklerseniz o kadar iyi bir cihaz alırsınız bunun bir sonu yok. MWC'de(Şubat'ta) HTC M7'yi duyuracak, Samsung Mayıs'ta S4'ü.
M7 Nisan'da, S4'de Haziran'da gelecek.
İyi de bunlar olurken Sony'nin eli de armut toplamayacak herhalde.
Dikkat ettiyseniz Sony her yıl için iki amiral gemisi tanıtıyor:
arc ve arc S
S ve T
Z ve ?
Haziran'daki CommunicAsia veya Ağustos'taki iFA'da o da bir 4 çekirdekli A-15 (S4 Prime veya 800) mimarili bir telefon tanıtacak. Bununla ilgili söylentiler Xperia Z duyurulmadan önce de vardı.
Yani kimse S4 çıkacak XZ'yi performans anlamında ezecek falan demesin. S4 Pro nasıl Exynos 4 Quad'dan güçlüyse, S4 Prime veya 800 de o derece Exynos 5 Quad'dan güçlü olacaktır.
Sony artık tepeye oynuyor, pazarlama yöneticisi de söyledi bunu, hatta giriş seviyesinden çekileceklermiş firmanın imajına zara vermesin diye.
BELKİ de S4 havasının estiği haziran aylarında, Sony CommunicAsia'da, yeni bir amiral gemisi daha duyurarak, yine öne geçecek.
Bekleyip görelim.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1006 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, sony ve sony xperia