Poppy projesi ile iPhone'u 3D kameraya dönüştürün





80'li yılların sonunda oldukça popüler olan ve ilk 3D örnekleri diyebileceğimiz ViewMaster görüntüleyicileri artık çok farklı tasarımlar altında elektronik bir cihaz kimliğine büründü. Kickstarter üzerindeki Poppy projesi bu üründen ilham alan cihazlardan birisi.





Tamamlamasına bir ay olmasına rağmen 40 000 dolarlık bağış barajını geride bırakan ürün Aralık ayında dağıtıma başlayacak.





Ürün iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5 ve 5. nesil iPod touch modelleri ile uyumlu. Ürün yönlendirme optikleri kullanarak 3G resimler ve videolar kaydedebiliyor ve daha sonra izlemenize olanak sağlıyor. Cihazda ne bir batarya ne de bir elektronik aksam kullanılıyor.





Telefonunuzu ürüne yerleştirdikten sonra lensleri çeviriyorsunuz ve 3D çekim için herşey hazır hale geliyor. Projede en büyük görev uyumlu uygulamaya düşüyor. iOS uygulaması yoluyla 3D resimler veya videolar kaydedilebiliyor ve YouTube üzerinde paylaşılabiliyor.





Poppy ürününe sahip olmak için 39$ bağış yapmak yeterli. 299$ ve üzeri bağışlarda ise Poppy paketine daha erken sahip olunabiliyor.

http://www.kickstarter.com/projects/935366406/poppy-turn-your-iphone-into-a-3d-camera-0