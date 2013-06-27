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Poppy projesi ile iPhone'u 3D kameraya dönüştürün

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Poppy projesi ile iPhone'u 3D kameraya dönüştürün

80'li yılların sonunda oldukça popüler olan ve ilk 3D örnekleri diyebileceğimiz ViewMaster görüntüleyicileri artık çok farklı tasarımlar altında elektronik bir cihaz kimliğine büründü. Kickstarter üzerindeki Poppy projesi bu üründen ilham alan cihazlardan birisi.

Tamamlamasına bir ay olmasına rağmen 40 000 dolarlık bağış barajını geride bırakan ürün Aralık ayında dağıtıma başlayacak.

Ürün iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5 ve 5. nesil iPod touch modelleri ile uyumlu. Ürün yönlendirme optikleri kullanarak 3G resimler ve videolar kaydedebiliyor ve daha sonra izlemenize olanak sağlıyor. Cihazda ne bir batarya ne de bir elektronik aksam kullanılıyor. 

Telefonunuzu ürüne yerleştirdikten sonra lensleri çeviriyorsunuz ve 3D çekim için herşey hazır hale geliyor. Projede en büyük görev uyumlu uygulamaya düşüyor. iOS uygulaması yoluyla 3D resimler veya videolar kaydedilebiliyor ve YouTube üzerinde paylaşılabiliyor.

Poppy ürününe sahip olmak için 39$ bağış yapmak yeterli. 299$ ve üzeri bağışlarda ise Poppy paketine daha erken sahip olunabiliyor.

http://www.kickstarter.com/projects/935366406/poppy-turn-your-iphone-into-a-3d-camera-0 Yorum Yaz
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olağan_şüpheli 6 yıl en beğenilen
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PsychicPower 6 yıl
3G resimler? Bravo ekrem71
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Zig Zag 6 yıl
İçinde batarya ve elektronik aksam yokmuş.
İçindeki malzemeleri bulup kendimiz yapamaz mıyız ?
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turuncum 6 yıl
Video eklemede sorun vardı ama, bu biraz daha fikir verebilir:

youtube.com/...
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S60Doctor 6 yıl
eger yanlis gormuyorsam orda iphone bu cihaza yerlestirilmis. cok buyuk gibi geldi. htc evo 3d kullanmis biri olarak 3d gozu yoruyordu tabiki onun ekran teknolojisinden dolayiydi. fotograf cekebilecegiz ama ekran 3d teknolojisinde olmadigi icin goruntuleme olmayacak sanirim.
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cumfiçu 6 yıl
Güzel ürün ama mantık biraz kapitalist. "Ne kadar para , o kadar hızlı teslimat."
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carter 6 yıl
Şöyle ürünlerin ilerleyen zamanlarda yaygınlaşacağını düşünüyorum. İnsanlar 3D görüntüler de elde etmek isteyecektir.
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