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Google Translatotron sizin sesiniz olacak

Google yapay zekâ ekibi, çeviri uygulamasının konuşmanızı doğrudan tercüme ederek yine sizin sesinizle çıktısını verecek yeni bir özelliği üzerinde çalışıyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın yıllardır istikrarlı bir şekilde yatırım yaptığı ve son dönemde yapay zekâ desteği ile daha kullanışlı hale getirdiği Translate platformu önemli bir özellik daha kazanıyor. Artık çevirileri kendi sesinizden dinleyeceksiniz.

Translatotron nedir?

Google yapay zekâ araştırmacıları Translatotron adını verdikleri yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik Uçtan Uca ve Dilden Dile Çeviri Modeli – EESSTM adındaki çalışmanın ürünü. Konuşmacının sesini alarak çeviriyi kendi sesinden aktarabiliyor. Böylece daha doğal bir sonuç ortaya çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "Pioneer ve Onkyo markaları satıldı"

Normalde sesli çeviri esnasında basamaklı sistem olarak tabir edilen yöntem uygulanır. Yazılım kullanıcının sesini alır ve metne döker, çevirisini yapar ve son olarak robot seslendirme ile çıktı verir. Bu yöntem pratik ve oldukça verimli.

Bununla birlikte Google ekibi aradaki katmanı çıkararak daha iyi bir performans elde edebileceklerini düşünüyor. Yani yapay zekâ sesi aldıktan sonra metne dökmeden doğrudan çevirerek çıktı veriyor. EESSTM çalışmalarının temel amacı bu.

Hali hazırda Translatotron modeli geleneksel katmanlı model kadar başarılı çeviriler yapabiliyor. Makine öğrenme süreci devam ettiği için araştırmacılar gelecekte kendi modellerinin daha iyi olacağına inanıyor. Translatotron elbette sadece son kullanıcı için değil Google’ın bu altyapıyı kullandığı tüm sistemleri için de faydalı olacak.

 

https://www.slashgear.com/google-translatotron-translates-and-imitates-users-own-voice-16576889/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 hf.
Çok yakın bir zaman içerisinde, kendinizi internette kendi görütünüz ve sesinizle garip demeçler verirken, garip işler yaparken görürseniz şaşırmayın. Adamlar tüm insanlığın, parmak, ses ve görüntü biometriklerini topladılar. İnsanların yakın bir gelecekte suç işlemediklerini ispat edebilecek hiç bir parametre kalmayacak ellerinde. Sesiniz ve görüntünüzle sizi bu suçu işlemiş olarak gösterebilecekler.
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Morphinz 3 hf.
Translatotron nedir ya? Bu nasıl bir isim anasını satayım.
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MustafaC53 3 hf.
Zaten sesimizi dinleyip, konuştuklarımıza göre google reklam çıkarıyorlardı. Çıkması çok uzun sürmez.
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