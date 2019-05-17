Google Translatotron sizin sesiniz olacak

Google’ın yıllardır istikrarlı bir şekilde yatırım yaptığı ve son dönemde yapay zekâ desteği ile daha kullanışlı hale getirdiği Translate platformu önemli bir özellik daha kazanıyor. Artık çevirileri kendi sesinizden dinleyeceksiniz.

Translatotron nedir?

Google yapay zekâ araştırmacıları Translatotron adını verdikleri yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik Uçtan Uca ve Dilden Dile Çeviri Modeli – EESSTM adındaki çalışmanın ürünü. Konuşmacının sesini alarak çeviriyi kendi sesinden aktarabiliyor. Böylece daha doğal bir sonuç ortaya çıkıyor.

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Normalde sesli çeviri esnasında basamaklı sistem olarak tabir edilen yöntem uygulanır. Yazılım kullanıcının sesini alır ve metne döker, çevirisini yapar ve son olarak robot seslendirme ile çıktı verir. Bu yöntem pratik ve oldukça verimli.

Bununla birlikte Google ekibi aradaki katmanı çıkararak daha iyi bir performans elde edebileceklerini düşünüyor. Yani yapay zekâ sesi aldıktan sonra metne dökmeden doğrudan çevirerek çıktı veriyor. EESSTM çalışmalarının temel amacı bu.

Hali hazırda Translatotron modeli geleneksel katmanlı model kadar başarılı çeviriler yapabiliyor. Makine öğrenme süreci devam ettiği için araştırmacılar gelecekte kendi modellerinin daha iyi olacağına inanıyor. Translatotron elbette sadece son kullanıcı için değil Google’ın bu altyapıyı kullandığı tüm sistemleri için de faydalı olacak.