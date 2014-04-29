Popüler RSS servisi Feedly, iOS ve Android tarafında Evernote entegrasyonuna kavuştu

Google Reader sonrası ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde farklı platformlara giriş yaparak büyük bir kullanıcı kitlesi oluşturan Feedly, iOS ve Android tarafında Evernote entegrasyonuna kavuştu.

Standart internet tarayıcıları üzerinde de kullanılabilen RSS okuma servisi Feedly, yaptığı çalışmalar sonucunda uzun zamandır talep edilen Evernote entegrasyonunu mobil uygulamalarına eklediğini duyurdu. Tam olarak verilen bu destekle kişilerin Feedly'nin iOS ile Android uygulamaları içerisinde beğendikleri makaleleri Evernote'a kaydetmesinin önü açıldı. Servisin internet tarayıcıları üzerinden erişilen sürümüne ise fotoğraflar ile makale içerisinden seçilen özel bölümlerin direkt olarak Evernote'a aktarılması destekleri getirildi.

Birçok performans geliştirmesi de yapılan Feedly'nin iOS ile Android uygulamakarına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

http://blog.feedly.com