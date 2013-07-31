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Popüler aksiyon kamerası GoPro'nun iOS ve Android uygulaması güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Popüler aksiyon kamerası GoPro'nun iOS ve Android uygulaması güncellendi
Aksiyon sporları ile uğraşan kişilerin vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan GoPro aksiyon kamerasının, akıllı cihazlar üzerinden kontrol edilmesine imkan sağlayan "GoPro App" isimli uygulaması yeni özellikler ile güncellendi.
Yeni sürümüyle kullanıcılara akıllı cihazları üzerinde fotoğraf ve video oynatma desteği yanında kamera içerisinde yer alan verilerin düzenlenmesi özelliklerini sağlayan GoPro App uygulaması, ayrıca yapılan çekimlerin Facebook, Twitter, Instagram servisleri ya da direkt olarak e-posta veya metin mesajı olarak aktarılmasına izin verebiliyor. GoPro albümleri içerisinden akıllı cihazlara veri aktarımı da sağlayabilen uygulama, kişilere birçok kablosuz kontrol olanağı sağlayabiliyor.
Güncellenen GoPro App uygulamasını iOS sürümüne buradan, Android sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://gopro.com/share-your-gopro-experiences-with-the-new-gopro-app-for-mobile-devices/ Yorum Yaz
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